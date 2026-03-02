Έκρηξη της τιμής του πετρελαίου: Γιατί είναι σημαντικά τα στενά του Ορμούζ

«Άλμα» 13% - Έφτασε τα 79,9 δολάρια το βαρέλι

Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ του Γιώργου Παππού (1/3/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται μετά την στρατιωτική απάντηση του Τραμπ στο Ιράν, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να απειλούν με κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ.
  • Τα Στενά του Ορμούζ είναι κρίσιμης σημασίας για την παγκόσμια οικονομία, με 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως να διέρχονται από εκεί.
  • Η τιμή του πετρελαίου έχει ήδη αυξηθεί κατά 13% και αναμένεται περαιτέρω αύξηση αν κλείσουν τα Στενά.
  • Η ελληνική ναυτιλία είναι κεντρική στη διακίνηση ενεργειακών προϊόντων, καθιστώντας την κατάσταση στα Στενά σημαντική για την Ελλάδα.
  • Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, ανακοίνωσε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την προστασία της ελληνικής ναυτιλίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε πράξη την απειλή του για στρατιωτικό πλήγμα εναντίον του Ιράν, με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να είναι πια εκτός ελέγχου. Η απάντηση δεν καθυστέρησε και προκάλεσε έντονη ανησυχία διεθνώς, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως το Στενό του Ορμούζ θα κλείσει για κάθε ναυσιπλοΐα, εξέλιξη με σοβαρές επιπτώσεις για την παγκόσμια οικονομία. Το Star βρίσκεται στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή, με τον απεσταλμένο του στο Ισραήλ, Άρη Λάμπο. 

Τα Στενά του Ορμούζ, που βρίσκονται μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, αποτελούν το σημαντικότερο θαλάσσιο «σημείο συμφόρησης» (chokepoint) πετρελαίου παγκοσμίως. 

Περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως (bpd) αργού πετρελαίου, συμπυκνωμάτων και διυλισμένων προϊόντων διέρχονταν από αυτό κατά την περίοδο 2024–2025, αντιπροσωπεύοντας περίπου 20%–30% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου.

Συναγερμός στην Κύπρο: Drones «χτύπησαν» τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι

Με πλάτος περίπου 33 χιλιομέτρων στο στενότερο σημείο του, το πέρασμα αυτό είναι κρίσιμο για την παγκόσμια οικονομία, καθώς οποιαδήποτε σημαντική διαταραχή θα οδηγούσε πιθανότατα τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, τροφοδοτώντας τον παγκόσμιο πληθωρισμό και δημιουργώντας συμφόρηση στις αλυσίδες εφοδιασμού.

Στενά του Ορμούζ

Το αεροπλανοφόρο USS Dwight D. Eisenhower και άλλα πολεμικά πλοία διασχίζουν το Στενό του Ορμούζ στον Περσικό Κόλπο / AP (Information Technician Second Class Ruskin Naval) αρχείου 

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, η τιμή του πετρελαίου ξεκίνησε με ένα άλμα 13% στα 82 δολάρια. Τώρα έχει υποχωρήσει στα 79,9 δολάρια το βαρέλι. Το φυσικό αέριο, λόγω πιθανών διαταραχών στον εφοδιασμό LNG, τρέχει με 22%, λίγο πριν τα 40 ευρώ.

Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες (2024–2026)

  • Όγκος: 20 εκατ. βαρέλια ημερησίως (bpd) πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων.
  • Επίδραση στο LNG: Περίπου 20% του παγκόσμιου εμπορίου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) διέρχεται από το στενό, με το Κατάρ να αποτελεί τον κύριο εξαγωγέα.
  • Αξία: Περίπου 500–600 δισ. δολάρια ετησίως σε ενεργειακό εμπόριο.
  • Κύριοι Προορισμοί: Περίπου 82%–84% του αργού πετρελαίου και των συμπυκνωμάτων κατευθύνεται προς ασιατικές αγορές, κυρίως:
  1. Κίνα
  2. Ινδία
  3. Ιαπωνία
  4. Νότια Κορέα

Ένα παρατεταμένο κλείσιμο θεωρείται «εγγυημένη παγκόσμια ύφεση», καθώς θα διατάρασσε τις αλυσίδες εφοδιασμού, θα αύξανε το κόστος παραγωγής και θα ενίσχυε τον πληθωρισμό.

Πέρα από το πετρέλαιο, πάνω από 50% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου θείου και 32% του παγκόσμιου εμπορίου ουρίας διέρχεται από το στενό, πράγμα που σημαίνει ότι ένα κλείσιμο θα επηρέαζε τις προμήθειες λιπασμάτων και θα αύξανε το κόστος αγροτικής παραγωγής (αγροπληθωρισμός).

Ακούγονται σειρήνες στο Ισραήλ – Άγριο σφυροκόπημα Τεχεράνης και Βηρυτού

Εναλλακτικές οδοί

Τα κράτη του Κόλπου έχουν προσπαθήσει να διαφοροποιήσουν τις εξαγωγικές διαδρομές τους, αλλά οι εναλλακτικές έχουν περιορισμένη χωρητικότητα.

Αγωγοί:

  • Ο αγωγός East–West της Σαουδική Αραβία (χωρητικότητα 5 εκατ. bpd)
  • Ο αγωγός Habshan–Fujairah των Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (1,5–1,8 εκατ. bpd)

Οι συνδυασμένες εναλλακτικές διαδρομές μπορούν να διαχειριστούν περίπου 3,5 έως 8 εκατ. bpd, πολύ λιγότερα από τα 20 εκατ. bpd που διέρχονται συνήθως από το στενό, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορούν να αντισταθμίσουν πλήρως ένα συνολικό κλείσιμο.

Η διεθνής αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου (SPR) θα μπορούσε να προσφέρει προσωρινή ανακούφιση για λίγους μήνες.

Εκρήξεις με νεκρούς στην Τεχεράνη - Χτυπήθηκε και η κρατική τηλεόραση

Πώς η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ επηρεάζει την Ελλάδα

Η τρέχουσα κατάσταση στα στενά του Ορμούζ αποκτά ξεχωριστή σημασία για την Ελλάδα, ιδίως στους τομείς της ενέργειας και της ναυτιλίας. Όπως έχουν τονίσει η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, και ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, η χώρα μας συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ναυτιλιακές δυνάμεις διεθνώς, διαθέτοντας έναν από τους μεγαλύτερους και πλέον ισχυρούς εμπορικούς στόλους στον κόσμο. Ως εκ τούτου, η διατήρηση της ελευθερίας και της ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών αποτελεί ζήτημα άμεσου εθνικού συμφέροντος.

Παράλληλα, η ελληνόκτητη ναυτιλία κατέχει κεντρική θέση στη διακίνηση ενεργειακών προϊόντων παγκοσμίως. Συνεπώς, οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ δεν περιορίζονται σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο, αλλά επηρεάζουν άμεσα την ελληνική οικονομία και τα στρατηγικά συμφέροντα της χώρας.

Το Star στο Τελ Αβίβ - Σε συναγερμό ολόκληρο το Ισραήλ

Στενά του Ορμούζ κι Ελλάδα

Το υποβρύχιο USS Georgia, μπροστά, με το καταδρομικό USS Port Royal, διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ στον Περσικό Κόλπο / AP (Indra Beaufort)

Κικίλιας για κατάσταση στα στενά του Ορμούζ: «Βρισκόμαστε σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα»

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, προχώρησε σε ανάρτηση σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στο στενά του Ορμούζ και αναφέρει χαρακτηριστικά: 

«Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ. Το Κέντρο Επιχειρήσεων βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις εταιρείες που έχουν ελληνικά πλοία στην περιοχή, παρέχει οδηγίες και συστάσεις και ενημερώνει τη ναυτιλιακή κοινότητα για τις εξελίξεις. Βρισκόμαστε σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και κάνουμε ό, τι απαιτείται, για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής προστασίας της ελληνικής ναυτιλίας και των Ελλήνων ναυτικών». 

 

ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ
 |
ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΠΕΡΣΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΗΠΑ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
 |
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
