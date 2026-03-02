Papazo: «Ο Akylas θα μας εκπλήξει στη Eurovision»

O Papazo είναι ένας άνθρωπος που τα τελευταία τρία χρόνια βρίσκεται πολύ κοντά στον Akyla.

Με λόγια θαυμασμού μίλησε για τον καλλιτέχνη που φέτος θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Eurovision, αλλά και τις σχέσεις του με την οικογένειά του, αποκαλύπτοντας στιγμές που δείχνουν την ανθρώπινη πλευρά του.

Papazo: H γνωριμία και η φιλία με τον Akyla

«Γνωριζόμαστε περίπου τρία χρόνια. Πηγαίναμε ο ένας σε live του άλλου σε μικρές σκηνές στο κέντρο της Αθήνας. Στη συνέχεια του έδωσα να τραγουδήσει το «Ατελιέ» μου και τον πήρα μαζί μου στην περιοδεία που έκανα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Τραγούδησε σε πολλά live και γενικότερα έχουμε στενή επαφή», ανέφερε στην εκπομπή Breakfast@star.

Σχετικά με τον χαρακτήρα του Akyla, τόνισε: «Είναι αυτός που βλέπετε και ακόμα καλύτερος. Αρκουδάκι, αξιαγάπητος, πάντα συνεργάσιμος. Ό,τι χρειάζεται για να προχωρήσει η συνεργασία μας μπροστά το έχει».

Όσο για την εμφάνιση του τραγουδιστή στη Σερβία, ο Papazo σχολίασε: «Μου φάνηκε πολύ έξυπνη. Μου αρέσει που κρατάει στοιχεία για να μην τα δείξει όλα μέχρι τον τελικό. Στιλιστικά, κάθε φορά μας εκπλήσσει, κάτι που είναι πολύ ευχάριστο».

Και για τον μεγάλο τελικό στη Βιέννη, πρόσθεσε: «Νομίζω ότι θα μας εκπλήξει ο ίδιος με αυτά που θα κάνει. Αν σκεφτούμε τι κατάφερε στην Αθήνα με περιορισμένες δυνατότητες, είμαι σίγουρος ότι θα μας εντυπωσιάσει θετικά. Είναι φυσικό για έναν καλλιτέχνη που έχει μεγαλώσει σε τέτοιο περιβάλλον να ανταπεξέρχεται στις προκλήσεις της σύγχρονης σκηνής».

Η σχέση με τη μητέρα του Akyla

Κλείνοντας, δε θα μπορούσε να μην ερωτηθεί για το σημαντικότερο πρόσωπο στη ζωή του Akyla που δεν είναι άλλο από τη μαμά του, που βρίσκεται πάντα στο πλευρό του.

Πάντα στο πλευρό του Akyla η μητέρα του

«Έχω γνωρίσει τη μητέρα του. Είναι ένας αξιολάτρευτος άνθρωπος που ξέρει να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της ζωής. Το ίδιο και ο Akylas. Είναι πολύ υποστηρικτική και πάντα βρίσκεται δίπλα του. Γιατί όταν έχεις μεγαλώσει από μικρός σε ένα τέτοιο περιβάλλον με ανέχεια, νομίζω ότι είναι φυσικό να μπορείς να ανταπεξέλθεις σε πολλές δυσκολίες που έχει ένας σύγχρονος καλλιτέχνης».

