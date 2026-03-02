Μέση Ανατολή: Η ΕΕ ζητεί αυτοσυγκράτηση και αποκλιμάκωση

Παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις στο Ιράν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.03.26 , 12:54 Οικονομάκου - Τσερέλα: Τα parties στην Πάρο για τον γάμο τους
02.03.26 , 12:50 Γιώργος Μαζωνάκης: Δυναμική επιστροφή με κόκκινα μαλλιά και εκκεντρικό στιλ
02.03.26 , 12:45 Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ: Γιατί δε βρισκόταν σε ασφαλές καταφύγιο
02.03.26 , 12:37 Ηχούν ξανά οι σειρήνες στην Κύπρο - Εκκενώνονται οι βρετανικές βάσεις
02.03.26 , 12:12 Ηλ. Μαυρομάτη για Λίλα Καφαντάρη: «Ήταν δύσκολο που με μεγάλωσε μόνη της»
02.03.26 , 12:11 Άση Μπήλιου: Έντονη εβδομάδα με ανατροπές - Kρίσιμες μέρες μέχρι τις 06/03
02.03.26 , 11:50 Παύλος Κύρκος: Ο σχεδιαστής πίσω από τη ροζ φόρμα του Ακύλα στη Σερβία
02.03.26 , 11:47 Novacinema: Το γαλλικό σινεμά έχει την τιμητική του!
02.03.26 , 11:43 Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία εξετάζουν «αμυντικά μέτρα» κατά του Ιράν
02.03.26 , 11:33 Η COSMOTE TELEKOM Χρυσός Χορηγός των Εθνικών Ομάδων Μπάσκετ μέχρι το 2030
02.03.26 , 11:30 Η αλήθεια για τη διαλειμματική νηστεία - Τι έδειξε νέα μελέτη
02.03.26 , 11:25 MasterChef: Ρεσιτάλ Λεωνίδα Κουτσόπουλου - Μύρωνα Στρατή και υλικά με τιμή
02.03.26 , 11:20 Μέση Ανατολή: Η ΕΕ ζητεί αυτοσυγκράτηση και αποκλιμάκωση
02.03.26 , 11:15 Ο Χρυσός Οδηγός αναγνωρίζεται ως Google Premier Partner για το 2026
02.03.26 , 11:07 Βίκυ Παπαδοπούλου - Θάνος Τοκάκης: Γονείς για πρώτη φορά!
Επέστρεψε στην εκπομπή η Ανθή Βούλγαρη: «Δεν ξέρω τι είναι πιο δύσκολο»
Ηχούν ξανά οι σειρήνες στην Κύπρο - Εκκενώνονται οι βρετανικές βάσεις
Marseaux: «Ισχύει ότι είχα σχέση με κοπέλα, τώρα είμαι ερωτευμένη με αγόρι»
Συγκλονίζει η Καρυστιανού: «Μάρθη μου, όσα δεν μπόρεσα να σου πω σήμερα»
Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
ΕΝΦΙΑ 2026: Πότε αναρτώνται τα εκκαθαριστικά
Βίκυ Παπαδοπούλου - Θάνος Τοκάκης: Γονείς για πρώτη φορά!
Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ: Γιατί δε βρισκόταν σε ασφαλές καταφύγιο
Τραγωδία στον Πειραιά: 17χρονη νεκρή μετά από πτώση από μπαλκόνι 5ου ορόφου
Συνατσάκη για Οικονομάκου: «Το προσκλητήριο μου έπεσε από τα χέρια»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Μέση Ανατολή: Ανησυχία Της ΕΕ Για Το Χτύπημα Στο Ιράν
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ΕΕ ζητεί αυτοσυγκράτηση και αποκλιμάκωση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, παρακολουθώντας τις εξελίξεις με ανησυχία.
  • Καταδικάζει τις επιθέσεις του Ιράν και τις παραβιάσεις της κυριαρχίας άλλων χωρών.
  • Η ΕΕ έχει επιβάλει κυρώσεις κατά του Ιράν για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και απειλές στην ασφάλεια.
  • Επισημαίνεται η ανάγκη για συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας και τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων του Ιράν.
  • Η ΕΕ θα ενεργοποιήσει τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας αν χρειαστεί, για την ασφάλεια των πολιτών της.

Ολοκληρώθηκε το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών που συγκάλεσε εκτάκτως η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας. Στο Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτύου, οι 27 Υπουργοί συζήτησαν επί τρεις ώρες για τις εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή.

Ακούγονται σειρήνες στο Ισραήλ – Άγριο σφυροκόπημα Τεχεράνης και Βηρυτού

Στη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί τις εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή «με απόλυτη ανησυχία». 

Η επόμενη μέρα στο Ιράν: Ποιοι είναι οι πιθανοί διάδοχοι του Χαμενεΐ

«Ζητούμε μέγιστη αυτοσυγκράτηση, προστασία των αμάχων και πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Η Μέση Ανατολή κινδυνεύει να χάσει πολλά από οποιονδήποτε παρατεταμένο πόλεμο. Οι επιθέσεις του Ιράν και η παραβίαση της κυριαρχίας ορισμένων χωρών στην περιοχή είναι ασυγχώρητες. Το Ιράν πρέπει να απόσχει από αδιάκριτες στρατιωτικές επιθέσεις. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τους εταίρους στην περιοχή που έχουν δεχθεί επίθεση ή έχουν πληγεί. Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας για την περιφερειακή σταθερότητα και την προστασία της ζωής των πολιτών», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Συναγερμός στην Κύπρο: Drones «χτύπησαν» τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι

Η Ύπατη Εκπρόσωπος επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ έχει θεσπίσει εκτεταμένες κυρώσεις σε απάντηση στις ενέργειες των ιρανικών αρχών, είτε πρόκειται για την βάναυση καταστολή και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά του ιρανικού λαού είτε για απειλές για την περιοχή και την ευρωπαϊκή και διεθνή ασφάλεια, μέσω των προγραμμάτων βαλλιστικών πυραύλων και πυρηνικών προγραμμάτων του Ιράν, και της υποστήριξής του προς ένοπλες ομάδες στη Μέση Ανατολή. 

Σε «κόκκινο» συναγερμό η Αθήνα-Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στη βάση της Σούδας

«Θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε την ασφάλεια και τα συμφέροντα της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω πρόσθετων κυρώσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επανειλημμένα παροτρύνει το Ιράν να τερματίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, να περιορίσει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του, να απόσχει από αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες στην περιοχή και στην Ευρώπη και να σταματήσει την αποτρόπαια βία και καταστολή κατά του ίδιου του λαού του», τονίζεται στην ανακοίνωση της Κάγια Κάλας.

Τραμπ για Ιράν: Θα εκδικηθούμε για τους θανάτους των Αμερικανών στρατιωτών

«Παραμένουμε σε στενή επαφή με τους εταίρους στην περιοχή για να συμβάλουμε στην αποκλιμάκωση και επιβεβαιώνουμε την ακλόνητη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της για τη διαφύλαξη της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να συμβάλλει σε όλες τις διπλωματικές προσπάθειες για τη μείωση των εντάσεων και την επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν. Η πλήρης συνεργασία του Ιράν με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, καθώς και η τήρηση των νομικών υποχρεώσεων του Ιράν βάσει της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων και της Συμφωνίας Συνολικών Ελέγχων Διασφαλίσεων είναι ζωτικής σημασίας, και η πυρηνική ασφάλεια αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα. Η διατήρηση της θαλάσσιας ασφάλειας και ο σεβασμός της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας είναι επίσης ύψιστης σημασίας», συμπληρώνει.

Εκρήξεις με νεκρούς στην Τεχεράνη - Χτυπήθηκε και η κρατική τηλεόραση

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της ενεργοποίησης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, εάν χρειαστεί.

Μέση Ανατολή: Τρόμος στο Ντουμπάι μετά από ιρανική πυραυλική επίθεση

«Τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στο Ιράν δεν πρέπει να οδηγήσουν σε κλιμάκωση που θα μπορούσε να απειλήσει τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και πέραν αυτής, με απρόβλεπτες συνέπειες, ακόμη και στον οικονομικό τομέα. Η διακοπή της λειτουργίας κρίσιμων πλωτών οδών, όπως το Στενό του Ορμούζ, πρέπει να αποφευχθεί», υπογραμμίζεται.

Το Star στο Τελ Αβίβ - Σε συναγερμό ολόκληρο το Ισραήλ

«Η ΕΕ επαναλαμβάνει την αλληλεγγύη της προς τον ιρανικό λαό και υποστηρίζει σθεναρά τις θεμελιώδεις προσδοκίες του για ένα μέλλον όπου τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες του θα γίνονται πλήρως σεβαστά».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΗΠΑ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΕΕ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top