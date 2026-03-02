Μέση Ανατολή: Η ΕΕ ζητεί αυτοσυγκράτηση και αποκλιμάκωση

Ολοκληρώθηκε το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών που συγκάλεσε εκτάκτως η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας. Στο Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτύου, οι 27 Υπουργοί συζήτησαν επί τρεις ώρες για τις εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή.

Στη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί τις εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή «με απόλυτη ανησυχία».

«Ζητούμε μέγιστη αυτοσυγκράτηση, προστασία των αμάχων και πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Η Μέση Ανατολή κινδυνεύει να χάσει πολλά από οποιονδήποτε παρατεταμένο πόλεμο. Οι επιθέσεις του Ιράν και η παραβίαση της κυριαρχίας ορισμένων χωρών στην περιοχή είναι ασυγχώρητες. Το Ιράν πρέπει να απόσχει από αδιάκριτες στρατιωτικές επιθέσεις. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τους εταίρους στην περιοχή που έχουν δεχθεί επίθεση ή έχουν πληγεί. Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας για την περιφερειακή σταθερότητα και την προστασία της ζωής των πολιτών», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ έχει θεσπίσει εκτεταμένες κυρώσεις σε απάντηση στις ενέργειες των ιρανικών αρχών, είτε πρόκειται για την βάναυση καταστολή και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά του ιρανικού λαού είτε για απειλές για την περιοχή και την ευρωπαϊκή και διεθνή ασφάλεια, μέσω των προγραμμάτων βαλλιστικών πυραύλων και πυρηνικών προγραμμάτων του Ιράν, και της υποστήριξής του προς ένοπλες ομάδες στη Μέση Ανατολή.

«Θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε την ασφάλεια και τα συμφέροντα της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω πρόσθετων κυρώσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επανειλημμένα παροτρύνει το Ιράν να τερματίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, να περιορίσει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του, να απόσχει από αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες στην περιοχή και στην Ευρώπη και να σταματήσει την αποτρόπαια βία και καταστολή κατά του ίδιου του λαού του», τονίζεται στην ανακοίνωση της Κάγια Κάλας.

«Παραμένουμε σε στενή επαφή με τους εταίρους στην περιοχή για να συμβάλουμε στην αποκλιμάκωση και επιβεβαιώνουμε την ακλόνητη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της για τη διαφύλαξη της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να συμβάλλει σε όλες τις διπλωματικές προσπάθειες για τη μείωση των εντάσεων και την επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν. Η πλήρης συνεργασία του Ιράν με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, καθώς και η τήρηση των νομικών υποχρεώσεων του Ιράν βάσει της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων και της Συμφωνίας Συνολικών Ελέγχων Διασφαλίσεων είναι ζωτικής σημασίας, και η πυρηνική ασφάλεια αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα. Η διατήρηση της θαλάσσιας ασφάλειας και ο σεβασμός της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας είναι επίσης ύψιστης σημασίας», συμπληρώνει.

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της ενεργοποίησης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, εάν χρειαστεί.

«Τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στο Ιράν δεν πρέπει να οδηγήσουν σε κλιμάκωση που θα μπορούσε να απειλήσει τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και πέραν αυτής, με απρόβλεπτες συνέπειες, ακόμη και στον οικονομικό τομέα. Η διακοπή της λειτουργίας κρίσιμων πλωτών οδών, όπως το Στενό του Ορμούζ, πρέπει να αποφευχθεί», υπογραμμίζεται.

«Η ΕΕ επαναλαμβάνει την αλληλεγγύη της προς τον ιρανικό λαό και υποστηρίζει σθεναρά τις θεμελιώδεις προσδοκίες του για ένα μέλλον όπου τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες του θα γίνονται πλήρως σεβαστά».