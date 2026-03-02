Ηλ. Μαυρομάτη για Λίλα Καφαντάρη: «Ήταν δύσκολο που με μεγάλωσε μόνη της»

Η εξομολόγηση της ηθοποιού για τη μητέρα της και την ομοιότητά τους

Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ηλιάνα Μαυρομάτη μίλησε για τη σχέση της με τη μητέρα της, Λίλα Καφαντάρη, στην εκπομπή «The 2Night Show».
  • Εκτίμησε την προσπάθεια της μητέρας της να την μεγαλώσει μόνη της, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε.
  • Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στον αείμνηστο πατέρα της, Βασίλη Μαυρομάτη, και τις κοινές αξίες που κληρονόμησε από αυτόν.
  • Η Μαυρομάτη έχει βιώσει πολλές απώλειες, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου του αδελφού της, που την επηρέασαν συναισθηματικά.
  • Τόνισε ότι οι απώλειες προσφέρουν ευκαιρίες για ενδοσκόπηση και διαχείριση συναισθημάτων.

Η Ηλιάνα Μαυρομάτη, που αυτήν την περίοδο πρωταγωνιστεί στη σειρά «Μια νύχτα μόνο», φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «The 2Night Show», όπου μίλησε για την πορεία της στην υποκριτική, αλλά και τη σχέση της με τη μητέρα της, Λίλα Καφαντάρη.

Ηλιάνα Μαυρομάτη: Η ένοχη απόλαυσή της και το safe place της

«Επειδή κοντεύω τα 40, το βρίσκω ανακύκλωση να αναφέρονται στους γονείς μου. Όμως είναι φυσικό. Η μαμά μου είναι καλά. Με έχουν σταματήσει άνθρωποι στον δρόμο και μου έχουν πει ότι είχαν αφίσα της μαμάς μου στο δωμάτιό τους. Έχω πολλά στοιχεία από τη μαμά μου, που νομίζω ότι τα απωθώ σχεδόν όλα μέσα από την αντίδραση του να μην της μοιάσω. Τελικά γίνομαι όλο και πιο ίδια», δήλωσε αρχικά η ηθοποιός.

Στη συνέχεια αποκάλυψε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου όλα όσα θαυμάζει στη διάσημη μητέρα της. Ένα από αυτά είναι ότι κατάφερε να τη μεγαλώσει μόνη της: «Την ευαισθησία της και την αγάπη για τους ανθρώπους. Την εντιμότητα και το αίσθημα δικαίου. Την κοινωνικότητά της, το πώς αγαπάει τη ζωή και είναι γενναία. Το πώς με μεγάλωσε μόνη της και τώρα καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι για μια γυναίκα. Στη δεκαετία των τριάντα της έπρεπε να μεγαλώνει μόνη της ένα παιδί. Είναι καλά και ασχολείται με τα πολιτικά και τα συνδικαλιστικά».

Ηλιάνα Μαυρομάτη: «Αν υπάρχει αγάπη, πετυχαίνει το στοίχημα της συμβίωσης»

Η Ηλιάνα Μαυρομάτη με τη μητέρα της, Λίλα Καφαντάρη, στον γάμο της Μπάγιας Αντωνοπούλου και του Νίκου Κώτση / NDP Photo Agency - Πέτρος Νικολαρέας

Η Ηλιάνα Μαυρομάτη με τη μητέρα της, Λίλα Καφαντάρη, στον γάμο της Μπάγιας Αντωνοπούλου και του Νίκου Κώτση / NDP Photo Agency - Πέτρος Νικολαρέας

Παρά την εμφανή ομοιότητα με τη μαμά της, η Ηλιάνα Μαυρομάτη έχει πολλά κοινά στοιχεία και με τον αείμνηστο πατέρα της, τον σπουδαίο ηθοποιό Βασίλη Μαυρομάτη, που απεβίωσε το 2017 σε ηλικία 82 ετών.

Ο θάνατος του πατέρα της δεν είναι η μοναδική απώλεια που έχει ζήσει, καθώς έχει χάσει και τον αδελφό της. Όπως είχε εξομολογηθεί στην εκπομπή «Buongiorno» της Φαίης Σκορδά, ο χαμός του την έπιασε απροετοίμαστη, καθώς ήταν πολύ ξαφνικός.

«Ο πατέρας μου έφυγε όταν ήμουν 30 κάτι. Ο αδελφός μου δεν ήταν τόσο νέος όταν έφυγε. Πάντα οι απώλειες είναι ευκαιρίες για ενδοσκόπηση, για υπαρξιακή αναζήτηση, για διαχείριση συναισθημάτων. Ο θυμός φεύγει γρήγορα, το πένθος είναι πολύ πιο δύσκολο. Η απώλεια του αδελφού μου ήταν ξαφνική, δεν είχα χρόνο να προετοιμαστώ. Σε αντίθεση με τον μπαμπά μου, που είχα χρόνο να προετοιμαστώ».

 

ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ
ΛΙΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ
THE 2NIGHT SHOW
