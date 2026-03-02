Άση Μπήλιου: Έντονη εβδομάδα με ανατροπές - Kρίσιμες μέρες μέχρι τις 06/03

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Άση Μπήλιου: «Η όψη Άρη-Ουρανού φέρνει ένταση αυτή την εβδομάδα»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Άση Μπήλιου έκανε τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας στο Breakfast@Star, επισημαίνοντας ότι οι ημέρες που ακολουθούν θα είναι γεμάτες ένταση και προκλήσεις.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

«Αυτή η περίοδος, μέχρι τις 6 Μαρτίου, είναι αρκετά ζόρικη από πολλές πλευρές», εξήγησε η γνωστή αστρολόγος. Κεντρικό ρόλο παίζει η όψη Άρη-Ουρανού, η οποία, σύμφωνα με την Άση Μπήλιου, αντικατοπτρίζεται και στα γεγονότα της επικαιρότητας. Παράλληλα, αύριο αναμένεται μια έκλειψη, η οποία θα δώσει έξτρα δυναμική στην εβδομάδα.

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

«Σήμερα, η Σελήνη ενεργοποιεί ξανά την όψη Άρη-Ουρανού και η ένταση είναι αισθητή. Δεν πρόκειται για κάτι που θα κοπάσει από τη μία στιγμή στην άλλη», ανέφερε, τονίζοντας ότι η αναταραχή θα συνεχιστεί τουλάχιστον για τις επόμενες ημέρες.

Τα καλά νέα, όπως είπε, είναι ότι προς το τέλος της εβδομάδας σχηματίζονται θετικές όψεις, που μπορεί να φέρουν μια μικρή ανακούφιση: «Αν από Τετάρτη μέχρι Παρασκευή δεν γίνει κάτι σημαντικό, ίσως κοπάσει λίγο η ένταση. Είναι η μόνη ελπίδα που έχω», σημείωσε χαριτολογώντας.

Η Άση Μπήλιου υπενθύμισε ότι οι γενικές τάσεις της εβδομάδας επηρεάζουν κάθε ζώδιο διαφορετικά: «Στο προσωπικό επίπεδο, ο καθένας θα νιώσει τις επιπτώσεις διαφορετικά. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να δούμε τι ισχύει για κάθε ζώδιο ξεχωριστά».

Η αστρολόγος έκλεισε με μια θετική νότα, λέγοντας ότι, παρά τις δυσκολίες, η εβδομάδα φέρνει και ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη και αλλαγές, ειδικά για όσους παραμείνουν συγκεντρωμένοι και προσεκτικοί στις αποφάσεις τους.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΖΩΔΙΑ
 |
ΖΩΔΙΑ ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
BREAKFAST@STAR
