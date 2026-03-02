Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ: Γιατί δε βρισκόταν σε ασφαλές καταφύγιο

Η δολοφονία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για το Ιράν και όχι μόνο. Ήταν ο «αρχιτέκτονας» του θεοκρατικού καθεστώτος της χώρας που ηγήθηκε για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Ο - επί 36 χρόνια - ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν ήταν ο νούμερο ένα στόχος Αμερικανών και Ισραηλινών. Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν με 30 πυραύλους την επίσημη κατοικία του. Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 6 το πρωί, το Σάββατο 28/2 και μετά από 2 ώρες οι πύραυλοι χτύπησαν τον στόχο τους.

Ωστόσο, μετά την επίσημη επιβεβαίωση του θανάτου του, τα ερωτήματα που γεννώνται είναι πολλά σχετικά με το γιατί δεν «προφυλάχθηκε» εφόσον έβλεπε την κλιμάκωση της κατάστασης και τη γενίκευση της σύγκρουσης. Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε στο σπίτι του, όπως έγινε γνωστό. Γιατί, λοιπόν, δε μετέβη σε κάποιο ασφαλές καταφύγιο για να προστατεύσει τον εαυτό του αλλά και την οικογένειά του;

We obtained the first known satellite image of Ayatollah Ali Khamenei's compound in Tehran. There are several destroyed buildings. While the current whereabouts of Iran's supreme leader are unknown, the compound is generally used as his official residence. 🛰️📸: @Airbus pic.twitter.com/48krjclMBL — Christiaan Triebert (@trbrtc) February 28, 2026

Μελετητές αναφέρουν πως η πιο ασφαλής απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν είναι άλλη από το ότι ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν επιθυμούσε να πεθάνει ως μάρτυρας. Με αυτόν τον τρόπο έγινε παράδειγμα στους πιστούς του, ότι δεν τους εγκατέλειψε και δε φοβήθηκε. Για τον ίδιο λόγο δεν προστάτευσε και την οικογένειά του, που βρέθηκε νεκρή μαζί του.

Το Ιράν κήρυξε εθνικό πένθος για 40 μέρες και 7 αργίες μετά τη δολοφονία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ: Ποιος ήταν ο «αρχιτέκτονας» του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν

Στις εκλογές του Ιράν το 2024 / AP (Vahid Salemi)

Ο Αλί Χαμενεΐ σπούδασε ισλαμική θεολογία. Ως νεαρός φοιτητής, είχε εντρυφήσει στις παραδόσεις του Σιιτικού Ισλάμ. Παράλληλα υιοθέτησε τη ριζοσπαστική σκέψη του αναδυόμενου -τότε- ηγέτη της συντηρητικής αντιπολίτευσης, Χομεϊνί. Έγινε ο μέντοράς του. Είχε όμως κι άλλες επιρροές, ήταν δηλωμένος λάτρης της λογοτεχνίας. Διάβαζε Τολστόι, Βίκτωρ Ουγκώ και Τζον Στάινμπεκ.

Η επανάσταση του 1979 του άλλαξε τη ζωή. Έγινε μέρος της νέας κυβερνώσας τάξης του Ιράν και στάθηκε στο πλευρό του Χομεϊνί, τον οποίον και αντικατέστησε μετά τον θάνατό του, το 1989.

Νωρίτερα, το 1981, είχε γίνει Πρόεδρος της χώρας κι είχε βρεθεί στο τιμόνι του Ιράν κατά τη σύγκρουση με το Ιράκ. Την ίδια χρονιά, μια απόπειρα δολοφονίας από αντιπάλους με βόμβα του προκάλεσε παράλυση στο ένα χέρι.

Επίσημη ομιλία του Χαμενεΐ / AP (Hasan Sarbakhshian)

Οι υποστηρικτές του, τον θεωρούσαν δεύτερο σε εξουσία, μετά τον Θεό. Για εκείνους ήταν ο αρχηγός του Άξονα της Αντίστασης. Για τον υπόλοιπο κόσμο, όμως, ήταν η πηγή του κακού. Ένας αιμοδιψής δικτάτορας που βασάνιζε τους αντιπάλους του. Ο σκοτεινός εγκέφαλος που συντόνιζε τα Ιρανικά δίκτυα στην Μέση Ανατολή:

Με καταστολή αντιμετώπισε τους διαδηλωτές που αντέδρασαν στον θάνατο της Μάχσα Αμίνι το 2022, σε αστυνομικό τμήμα, επειδή δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της. Ιρανές άρχισαν τότε να κόβουν τα μακριά μαλλιά τους, να καίνε τις χιτζάμπ τους.