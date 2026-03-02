Οικονομάκου - Τσερέλα: Τα parties στην Πάρο για τον γάμο τους

Νέες πληροφορίες για τον επικείμενο γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο έδωσε στη δημοσιότητα ο Χρήστος Κούτρας στην εκπομπή Καλύτερα δε γίνεται.
Τσιμτσιλή για γάμο Οικονομάκου -Τσερέλα: «Έχουν ήδη σταλθεί οι προσκλήσεις»
Την περασμένη εβδομάδα εστάλη ένα βίντεο “Save the date” στους καλεσμένους του ζευγαριού.
«Εμφανίζονται δύο νεαροί, μάλλον είναι ΑΙ. Κάθεται ο ένας σε καρέκλα σκηνοθέτη, παίρνει ένα ντοσιέ κι αρχίζει και λέει πληροφορίες – ένα μίνι βιογραφικό της Αθηνάς και παίζουν φωτογραφίες της και μετά ένα μίνι βιογραφικό του Τσερέλα. Μετά λέει ότι θα ενωθούν και θα γίνουν ένα αυτοί οι δύο», περιέγραψε αρχικά ο δημοσιογράφος.
Οικονομάκου για Τσερέλα: «Έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση να παντρευτώ ξανά»
«Επίσης, αναφέρει ότι την Παρασκευή 26 Ιουνίου θα γίνει ένα beach party στην Πάρο και στις 27 Ιουνίου θα είναι το wedding party», αποκάλυψε.
Το βίντεο των 51 δευτερολέπτων έχει σταλεί εδώ κι έναν μήνα, συμπλήρωσε ο δημοσιογράφος.
Oικονομάκου: Το τρυφερό βίντεο και τα ερωτικά λόγια για τον Τσερέλα
Η ηθοποιός και επιχειρηματίας δημοσίευσε, χθες, ένα βίντεο στο Instagram με τον Τσερέλα, από τη συναυλία των Coldplay στην Αθήνα, τον Ιούνιο του 2024, όποτε είχε αποκαλυφθεί και η σχέση τους.
Το selfie βίντεο φαίνεται να τραβά ο σύντροφός της με την ίδια να «χάνεται» στην αγκαλιά του, να τον χαϊδεύει τρυφερά και να τον φιλά.
«Είμαι 100% το κορίτσι του συζύγου. Σε έναν κόσμο που δε σταματά ποτέ, αυτός είναι η παύση μου. Μαζί του, δε χρειάζεται να είμαι τίποτε άλλο. Απλώς μπορώ να είμαι ο εαυτός μου. Είναι το πιο ασφαλές μου μέρος, είναι ο καλύτερος μου φίλος, είναι τα πάντα μου. Είναι το σπίτι μου», γράφει η ηθοποιός.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.