Οικονομάκου - Τσερέλα: Τα parties στην Πάρο για τον γάμο τους

Το βίντεο που ανέβασε η ηθοποιός και τα ερωτικά λόγια της ηθοποιού

Οικονομάκου - Τσερέλα: Τα parties στην Πάρο για τον γάμο τους / βίντεο Kαλύτερα δε γίνεται
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα θα παντρευτούν στην Πάρο, με πληροφορίες που δόθηκαν από τον Χρήστο Κούτρα.
  • Έχει σταλεί βίντεο 'Save the date' στους καλεσμένους, με λεπτομέρειες για τον γάμο τους.
  • Το beach party θα γίνει στις 26 Ιουνίου και το wedding party στις 27 Ιουνίου.
  • Η Οικονομάκου δημοσίευσε τρυφερό βίντεο με τον Τσερέλα από συναυλία των Coldplay, εκφράζοντας την αγάπη της.
  • Αναφέρει ότι ο Τσερέλα είναι το ασφαλές της μέρος και ο καλύτερος της φίλος.

Νέες πληροφορίες για τον επικείμενο γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο έδωσε στη δημοσιότητα ο Χρήστος Κούτρας στην εκπομπή Καλύτερα δε γίνεται.

Τσιμτσιλή για γάμο Οικονομάκου -Τσερέλα: «Έχουν ήδη σταλθεί οι προσκλήσεις»

Την περασμένη εβδομάδα εστάλη ένα βίντεο “Save the date” στους καλεσμένους του ζευγαριού. 

«Εμφανίζονται δύο νεαροί, μάλλον είναι ΑΙ. Κάθεται ο ένας σε καρέκλα σκηνοθέτη, παίρνει ένα ντοσιέ κι αρχίζει και λέει πληροφορίες – ένα μίνι βιογραφικό της Αθηνάς και παίζουν φωτογραφίες της και μετά ένα μίνι βιογραφικό του Τσερέλα. Μετά λέει ότι θα ενωθούν και θα γίνουν ένα αυτοί οι δύο», περιέγραψε αρχικά ο δημοσιογράφος. 

Οικονομάκου για Τσερέλα: «Έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση να παντρευτώ ξανά»

«Επίσης, αναφέρει ότι την Παρασκευή 26 Ιουνίου θα γίνει ένα beach party στην Πάρο και στις 27 Ιουνίου θα είναι το wedding party», αποκάλυψε. 

Αθηνά Οικονομάκου- Μπρούνο Τσερέλα, τον Οκτώβριο του 2024/  NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Αθηνά Οικονομάκου- Μπρούνο Τσερέλα, τον Οκτώβριο του 2024/  NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Το βίντεο των 51 δευτερολέπτων έχει σταλεί εδώ κι έναν μήνα, συμπλήρωσε ο δημοσιογράφος. 

Oικονομάκου: Το τρυφερό βίντεο και τα ερωτικά λόγια για τον Τσερέλα

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας δημοσίευσε, χθες, ένα βίντεο στο Instagram με τον Τσερέλα, από τη συναυλία των Coldplay στην Αθήνα, τον Ιούνιο του 2024, όποτε είχε αποκαλυφθεί και η σχέση τους. 

Το selfie βίντεο φαίνεται να τραβά ο σύντροφός της με την ίδια να «χάνεται» στην αγκαλιά του, να τον χαϊδεύει τρυφερά και να τον φιλά. 

Oικονομάκου: Στιγμιότυπο από το βίντεο που δημοσίευσε στο instagram- Το ζευγάρι στη συναυλία των Coldplay

Oικονομάκου: Στιγμιότυπο από το βίντεο που δημοσίευσε στο instagram- Το ζευγάρι στη συναυλία των Coldplay, τον Ιούνιο του 2024

«Είμαι 100% το κορίτσι του συζύγου. Σε έναν κόσμο που δε σταματά ποτέ, αυτός είναι η παύση μου. Μαζί του, δε χρειάζεται να είμαι τίποτε άλλο. Απλώς μπορώ να είμαι ο εαυτός μου. Είναι το πιο ασφαλές μου μέρος, είναι ο καλύτερος μου φίλος, είναι τα πάντα μου. Είναι το σπίτι μου», γράφει η ηθοποιός. 

ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
 |
ΜΠΡΟΥΝΟ ΤΣΕΡΕΛΑ
 |
ΓΑΜΟΣ
 |
ΠΑΡΟΣ
