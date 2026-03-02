Οικονομάκου - Τσερέλα: Τα parties στην Πάρο για τον γάμο τους / βίντεο Kαλύτερα δε γίνεται

Νέες πληροφορίες για τον επικείμενο γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο έδωσε στη δημοσιότητα ο Χρήστος Κούτρας στην εκπομπή Καλύτερα δε γίνεται.

Την περασμένη εβδομάδα εστάλη ένα βίντεο “Save the date” στους καλεσμένους του ζευγαριού.

«Εμφανίζονται δύο νεαροί, μάλλον είναι ΑΙ. Κάθεται ο ένας σε καρέκλα σκηνοθέτη, παίρνει ένα ντοσιέ κι αρχίζει και λέει πληροφορίες – ένα μίνι βιογραφικό της Αθηνάς και παίζουν φωτογραφίες της και μετά ένα μίνι βιογραφικό του Τσερέλα. Μετά λέει ότι θα ενωθούν και θα γίνουν ένα αυτοί οι δύο», περιέγραψε αρχικά ο δημοσιογράφος.

«Επίσης, αναφέρει ότι την Παρασκευή 26 Ιουνίου θα γίνει ένα beach party στην Πάρο και στις 27 Ιουνίου θα είναι το wedding party», αποκάλυψε.

Αθηνά Οικονομάκου- Μπρούνο Τσερέλα, τον Οκτώβριο του 2024/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Το βίντεο των 51 δευτερολέπτων έχει σταλεί εδώ κι έναν μήνα, συμπλήρωσε ο δημοσιογράφος.

Oικονομάκου: Το τρυφερό βίντεο και τα ερωτικά λόγια για τον Τσερέλα

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας δημοσίευσε, χθες, ένα βίντεο στο Instagram με τον Τσερέλα, από τη συναυλία των Coldplay στην Αθήνα, τον Ιούνιο του 2024, όποτε είχε αποκαλυφθεί και η σχέση τους.

Το selfie βίντεο φαίνεται να τραβά ο σύντροφός της με την ίδια να «χάνεται» στην αγκαλιά του, να τον χαϊδεύει τρυφερά και να τον φιλά.

Oικονομάκου: Στιγμιότυπο από το βίντεο που δημοσίευσε στο instagram- Το ζευγάρι στη συναυλία των Coldplay, τον Ιούνιο του 2024

«Είμαι 100% το κορίτσι του συζύγου. Σε έναν κόσμο που δε σταματά ποτέ, αυτός είναι η παύση μου. Μαζί του, δε χρειάζεται να είμαι τίποτε άλλο. Απλώς μπορώ να είμαι ο εαυτός μου. Είναι το πιο ασφαλές μου μέρος, είναι ο καλύτερος μου φίλος, είναι τα πάντα μου. Είναι το σπίτι μου», γράφει η ηθοποιός.