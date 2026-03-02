Ακούγονται σειρήνες στο Ισραήλ – Άγριο σφυροκόπημα Τεχεράνης και Βηρυτού

Σειρήνες ήχησαν ξανά στο Ισραήλ, καθώς σε εξέλιξη βρίσκονται ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις, με τους πολίτες να σπεύδουν στα καταφύγια. Την ίδια ώρα το Τελ Αβίβ σφυροκοπά τον Λίβανο, ενώ πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον του Μπαχρέιν. Εκρήξεις σημειώθηκαν ξανά στο Αμπού Ντάμπι και στην Ντόχα. Το Star βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του πολέμου με τον απεσταλμένο του στο Ισραήλ, Άρη Λάμπο.

Λίγο μετά τις 07:00 ήχησαν οι σειρήνες στο Τελ Αβίβ και την Μπερ Σεβά, με το Ιράν να απαντά στη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ και άλλων ηγετικών στελεχών του ιρανικού καθεστώτος.

The moment of the Iranian strike on Jerusalem at extremely close range.

Πρόκειται για την πρώτη επίθεση στο Ισραήλ από χθες το βράδυ, όταν ένας από τους πυραύλους που αναχαιτίστηκε από το σύστημα αεράμυνας των Ισραηλινών, έπεσε σε δρόμο προκαλώντας τον τραυματισμό επτά πολιτών.

Συναγερμός σήμανε και για ύποπτη διείσδυση drone στην Άνω Γαλιλαία και τα Υψίπεδα του Γκολάν.

An Iranian ballistic missile hit the Jerusalem area during the most recent salvo.

Οι IDF αναφέρουν ότι «τα αμυντικά συστήματα βρίσκονται σε λειτουργία για την αναχαίτιση της απειλής».

«Τα τελευταία λεπτά, η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου απέστειλε προληπτική οδηγία απευθείας σε κινητά τηλέφωνα στις σχετικές περιοχές.

Το κοινό καλείται να ενεργεί με υπευθυνότητα και να ακολουθεί τις οδηγίες — σώζουν ζωές.

Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ - Ap Images

Με τη λήψη ειδοποίησης, οι πολίτες καλούνται να εισέλθουν σε προστατευμένο χώρο και να παραμείνουν εκεί μέχρι νεωτέρας.

Η αποχώρηση από προστατευμένο χώρο επιτρέπεται μόνο κατόπιν ρητών οδηγιών. Το κοινό παρακαλείται να συνεχίσει να ενεργεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου», αναφέρει η ανακοίνωση.

Λαριτζανί: «Δε θα διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ»

Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, μέσω X ξεκαθάρισε ότι «δε θα διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ», αντικρούοντας δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη επιδιώκει την επανέναρξη των έμμεσων συνομιλιών με την Ουάσιγκτον.

لن نتفاوض مع الولايات المتحدة

Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ σφυροκοπά τη Βηρυτό

Το Ισραήλ από την πλευρά του εξαπέλυσε τις πρώτες πρωινές ώρες βομβαρδισμούς εναντίον της Βηρυτού, μετά από την ανακοίνωση της Χεζμπολάχ ότι εκτόξευσε πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, εναντίον του Ισραήλ.

The IDF has urged residents of 53 villages in southern and eastern Lebanon to evacuate their homes for their own safety.



The IDF has urged residents of 53 villages in southern and eastern Lebanon to evacuate their homes for their own safety.

Footage shows traffic chaos on the roads of Beirut.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσε σειρά εκρήξεων στη Βηρυτό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, στις 03:40 πραγματοποιήθηκε με ακρίβεια πλήγμα εναντίον ανώτερων τρομοκρατών της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Βηρυτού και στον νότιο Λίβανο.

Οι λιβανικές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 31 νεκρούς και 149 τραυματίες.

To Ισραήλ σφυροκοπά το Λίβανο μετά την επίθεση της Χεζμπολάχ - AP Images

Η Χεζμπολάχ που πρόσκειται στην Τεχεράνη τόνισε πως εξαπέλυσε «ομοβροντία πυραύλων και σμήνος μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εναντίον στόχων στην ισραηλινή επικράτεια τη νύχτα σε αντίποινα για το αγνό αίμα (...) του Αλί αλ Χουσέινι Χαμενεΐ (...) και για την υπεράσπιση του Λιβάνου και του λαού του, καθώς και σε αντίποινα για τις επανειλημμένες επιθέσεις του Ισραήλ».

Τα περισσότερα βλήματα που εκτοξεύθηκαν κατέληξαν σε υπαίθριες περιοχές, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, που διευκρίνισε πως ένα αναχαιτίστηκε.

Στο Ιράν, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν μέσω Telegram ότι η Χεζμπολάx, επιτέθηκε στη Χάιφα με έξι πυραύλους.

Initial reports that the Iranian Broadcasting and Television Corporation was struck in Tehran.



Initial reports that the Iranian Broadcasting and Television Corporation was struck in Tehran.

There was a similar report earlier today which was denied by Tehran.

«Η Υεμένη θα μπει στη μάχη σε μερικές ώρες», πρόσθεσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, αναφερόμενοι στο κίνημα των ανταρτών Χούθι.

Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε διαταγή στους κατοίκους πενήντα πόλεων και χωριών του Λιβάνου να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τις κοινότητές τους σε απόσταση τουλάχιστον ενός χιλιομέτρου, ενόψει βομβαρδισμών σε αντίποινα για τα πυρά της Χεζμπολάχ εναντίον του.

«Οι δραστηριότητες της Χεζμπολά υποχρεώνουν τον ισραηλινό στρατό να αναλάβει δράση εναντίον της», διεμήνυσε μέσω X στα αραβικά η εκπρόσωπός του, αντισυνταγματάρχης Έλα Ουαουέγια.

Η Μέση Ανατολή φλέγεται μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν Ισραήλ και ΗΠΑ εναντίον του Ιράν - AP Images

«Για την ασφάλειά σας, πρέπει να φύγετε αμέσως από τα σπίτια σας και να απομακρυνθείτε (…) κατά τουλάχιστον 1.000 μέτρα, σε ανοικτές περιοχές», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ χαρακτήρισε «ανεύθυνη ενέργεια» τα πυρά εναντίον του Ισραήλ από τη λιβανική επικράτεια.

«Ανεξαρτήτως του ποια πλευρά βρισκόταν πίσω της, η εκτόξευση ρουκετών από τον νότιο Λίβανο είναι ανεύθυνη και ύποπτη ενέργεια η οποία θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Λιβάνου και δίνει στο Ισραήλ προσχήματα για να συνεχίσει τις επιθέσεις του εναντίον της χώρας», ανέφερε ο κ. Σαλάμ μέσω X, τονίζοντας πως θα ληφθούν «όλα τα απαραίτητα μέτρα για να σταματήσουμε τους υπεύθυνους και να προστατεύσουμε τους πολίτες του Λιβάνου».

Μέση Ανατολή: Ιρανικό πλήγμα στην αμερικανική πρεσβεία στο Κουβέιτ

Το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο αυτόπτη μάρτυρα, μετέδωσε πως καπνός αναδύεται κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στο Κουβέιτ.

Τις τελευταίες ώρες οι σειρήνες ακούγονται συνεχώς στη χώρα. Φωτογραφία που δημοσίευσε το ιρανική πρακτορείο Tansim, δείχνει καπνό να αναδύεται από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κουβέιτ, έπειτα από το φερόμενο πλήγμα του Ιράν.

Καπνοί πάνω από την αμερικανική πρεσβεία στο Κουβέιτ - Tansim

Η αμερικανική πρεσβεία στο Κουβέιτ έχει καλέσει τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη χώρα να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Kuwait: There is a continuing threat of missile and UAV attacks over Kuwait. Do not come to the Embassy. Take cover in your residence on the lowest available floor and away from windows. Do not go outside. The U.S. Embassy in Kuwait urges U.S. citizens in Kuwait to shelter in…

«Μην έρχεστε στην πρεσβεία. Καλυφθείτε στο σπίτι σας, στον χαμηλότερο δυνατό όροφο και μακριά από παράθυρα. Μη βγείτε έξω», ανέφερε στο X.

Τους συμβούλεψε, μάλιστα, να αναζητήσουν αμέσως καταφύγιο αν ακούσουν δυνατή έκρηξη ή σειρήνα, να μεταβούν στο χαμηλότερο επίπεδο ενός κτιρίου αν βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο και να μείνουν μακριά από παράθυρα ή ανοίγματα.

Μέση Ανατολή: Αμερικανικό μαχητικό F-15 συνετρίβη στο Κουβέιτ

Παράλληλα, αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-15 φέρεται να συνετρίβη στο Κουβέιτ. Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τη στιγμή της συντριβής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πιλότος κατάφερε να εκτιναχθεί και να εγκαταλείψει το αεροσκάφος εγκαίρως. Σε άλλο βίντεο, μάλιστα, φαίνεται να δέχεται βοήθεια από πολίτες του Κουβέιτ.

Footage of an F-15 falling out of the sky this morning over Kuwait, in an apparent "friendly fire" incident involving the U.S. Air Force.

Το ιρανικό πρακτορείο Fars, το οποίο έχει στενές σχέσεις με τους Φρουρούς της Επανάστασης, ανέφερε πως το F-15 «έπεσε» από φίλια πυρά.

The U.S. F-15 fighter jet pilot who was down over Kuwait moments ago in a friendly fire incident is alive.



The U.S. F-15 fighter jet pilot who was down over Kuwait moments ago in a friendly fire incident is alive.

He ejected and is now being taken care of by a group of Kuwaitis

Μέση Ανατολή: Νέες εκρήξεις σε Άμπου Ντάμπι και Ντόχα

Το Al Jazeera μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στο Άμπου Ντάμπι, την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αλλά και τη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ.

Σύμφωνα με τον ιρανικό υπουργείο Εσωτερικών η Τεχεράνη συνεχίζει τις επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Κόλπου. Ένα άτομο σκοτώθηκε από τις επιθέσεις αυτές στο Μπαχρέιν, όταν συντρίμμια ιρανικού πυραύλου, που αναχαιτίστηκε, κατέπεσαν σε πλοίο και προκάλεσαν πυρκαγιά. Δύο ακόμα άτομα τραυματίστηκαν.

«Η ΕΕ παρακολουθεί με ανησυχία και ζητά αυτοσυγκράτηση»

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του Star στις Βρυξέλλες, Μαρία Ψαρά, το βράδυ της Κυριακής ολοκληρώθηκε το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών που συγκάλεσε εκτάκτως η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας. Στο Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτύου, οι 27 Υπουργοί συζήτησαν επί τρεις ώρες για τις εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή.

Στη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρεται ότι η Ε.Ε. παρακολουθεί τις εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή «με απόλυτη ανησυχία».

«Ζητούμε μέγιστη αυτοσυγκράτηση, προστασία των αμάχων και πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Η Μέση Ανατολή κινδυνεύει να χάσει πολλά από οποιονδήποτε παρατεταμένο πόλεμο. Οι επιθέσεις του Ιράν και η παραβίαση της κυριαρχίας ορισμένων χωρών στην περιοχή είναι ασυγχώρητες. Το Ιράν πρέπει να απόσχει από αδιάκριτες στρατιωτικές επιθέσεις. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τους εταίρους στην περιοχή που έχουν δεχθεί επίθεση ή έχουν πληγεί. Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας για την περιφερειακή σταθερότητα και την προστασία της ζωής των πολιτών», σημειώνεται στην ανακοίνωση.