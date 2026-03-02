Skoda: Επένδυση 205 εκατομμυρίων ευρώ σε μπαταρίες

Η Skoda επενδύει €205 εκατομμύρια στην επέκταση της παραγωγής μπαταριών στη Mladá Boleslav, καθιστώντας το βασικό της εργοστάσιο τον μεγαλύτερο παραγωγό συστημάτων μπαταριών BEV στον Όμιλο Volkswagen. Το εργοστάσιο της Skoda γίνεται η πρώτη μονάδα του Ομίλου Volkswagen στην Ευρώπη που παράγει συστήματα μπαταριών cell-to-pack, τα οποία προορίζονται για ηλεκτρικά μοντέλα ευρείας παραγωγής του Brand Group Core. Με ημερήσια δυναμικότητα άνω των 1.100 συστημάτων και ετήσια έως 335.000 μονάδες, η νέα εγκατάσταση επιταχύνει την ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε μεγάλη βιομηχανική κλίμακα, σε στενή συνεργασία με το Volkswagen Group Technology Center of Excellence Battery.

Πρώτη ευρωπαϊκή μονάδα του Ομίλου για παραγωγή cell-to-pack

Με την επέκταση αυτή, η Skoda καθίσταται ο μεγαλύτερος παραγωγός συστημάτων μπαταριών BEV του Ομίλου Volkswagen και βασικός επιταχυντής της ηλεκτροκίνησης στην Ευρώπη. Τα νέα συστήματα cell-to-pack έχουν σχεδιαστεί για ηλεκτρικά μοντέλα ευρείας παραγωγής του Brand Group Core και διακρίνονται για την ανθεκτικότητα, την απλοποιημένη αρχιτεκτονική και τη βελτιστοποιημένη αποδοτικότητα κόστους.

Με πλήρη εσωτερικοποίηση της διαδικασίας, χρήση τυποποιημένων κυψελών και υιοθέτηση χημείας LFP (λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου), η Skoda πέτυχε μείωση κόστους κατά 30% σε σύγκριση με τις υφιστάμενες μπαταρίες MEB. Η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα φτάνει έως 335.000 συστήματα για μοντέλα της Skoda και άλλων μαρκών του Ομίλου, ενώ μελλοντικά το βασικό εργοστάσιο θα μπορεί να υποστηρίζει παραγωγή έως 200.000 ηλεκτρικών οχημάτων ετησίως.

Σαφής δέσμευση στην Τσεχία ως βιομηχανικό κόμβο

Η νέα εγκατάσταση 55.000 τ.μ., που ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από έναν χρόνο, λειτουργεί και ως κέντρο τεχνογνωσίας, καλύπτοντας όλη τη διαδικασία, από τη διαχείριση και προετοιμασία κυψελών έως τη στοίβαξη, τη συγκόλληση ακριβείας και την τελική συναρμολόγηση.Από το 2019, οι ομάδες παραγωγής της Skoda έχουν αναπτύξει σημαντική επιχειρησιακή τεχνογνωσία στην κατασκευή μπαταριών. Στο πλαίσιο της επέκτασης, 600 εργαζόμενοι επανεκπαιδεύτηκαν ή προσλήφθηκαν για νέες ειδικότητες και ρόλους, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της εταιρείας στη βιομηχανική ανάπτυξη της Τσεχίας.

Επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης και διπλασιασμός της γκάμας BEV

Το 2025 η Skoda υπερδιπλασίασε τις παραδόσεις BEV και κατέκτησε την τέταρτη θέση σε πωλήσεις BEV στην Ευρώπη. Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε το Elroq, το οποίο αναδείχθηκε δεύτερο σε πωλήσεις BEV μοντέλο στην ευρωπαϊκή αγορά.Το 2026 η εταιρεία επιταχύνει περαιτέρω τον εξηλεκτρισμό, διπλασιάζοντας το πλήρως ηλεκτρικό της χαρτοφυλάκιο: το Epiq, το compact SUV φέρνει την προσιτή ηλεκτροκίνηση, ενώ το Peaq τοποθετείται στην ανώτερη βαθμίδα της γκάμας, διευρύνοντας ουσιαστικά την ελευθερία επιλογών των πελατών.