Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 2 Μαρτίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 2 Μαρτίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίας Ευθαλίας της Μάρτυρος και Αγίου Τρωαδίου.

Χριστιανή παρθενομάρτυς, η μνήμη της οποίας τιμάται από την Εκκλησία στις 2 Μαρτίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Ευθαλία και Ευθάλιος.

Η Αγία Ευθαλία

Η Ευθαλία καταγόταν από τη Σικελία κι έγινε χριστιανή μαζί με τη μητέρα της. Η ενέργειά της αυτή εξόργισε τον αδελφό της Σιρμιλιανό, ο οποίος την αποκεφάλισε, ενώ από την οργή του μόλις και κατάφερε να διασωθεί η μητέρα του.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Ευθαλία, Θάλια, Θάλεια, Ευθαλίτσα, Ευθαλιώ, Θαλίτσα, Θαλιώ

Τρωάδιος, Τρωάδης, Τρωάδος, Τρωάς

Τρωάδα, Τρωαδία, Τρωάδη, Τρωαδίτσα

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:55 και θα δύσει στις 18:19. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 24 λεπτά.

Σελήνη 13.7 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Αντισφαίρισης (Τένις)

Η Παγκόσμια Ημέρα Αντισφαίρισης πρωτοξεκίνησε το 2013 από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αντισφαίρισης (ITF), το ανώτατο διοικητικό όργανο του αθλήματος παγκοσμίως, με αφορμή τους εορτασμούς της εκατονταετηρίδας της. Η ημερομηνία επιλέχθηκε για να πέσει κοντά στην επέτειο ίδρυσης της ITF (1η Μαρτίου 1913). Σκοπός της Παγκόσμιας Ημέρας Αντισφαίρισης είναι να προωθήσει το τένις σε όλο τον κόσμο και να ενθαρρύνει ανθρώπους κάθε ηλικία και υπόβαθρου να ασχοληθούν με το άθλημα.

Το τένις παίζεται με διχτυωτές ρακέτες κι ένα κοίλο μπαλάκι από βουλκανισμένο καουτσούκ επικαλυμμένη με τσόχα από δύο αντιπάλους (μονό) ή από δυο ομάδες με δύο παίκτες εκάστη (διπλό). Κάθε παίκτης χρησιμοποιεί τη ρακέτα για να χτυπήσει το μπαλάκι πάνω ή γύρω από ένα δίχτυ με τέτοιο τρόπο ώστε ο αντίπαλός του με τη δική του ρακέτα να μην μπορεί να το επιστρέψει με έγκυρο τρόπο.

Το τένις προέρχεται από το γαλλικό παιχνίδι που ονομαζόταν jeu de paume (παιγνίδι παλάμης). Στις πρώτες εκδοχές του, οι παίκτες χτυπούσαν την μπάλα με γυμνά χέρια. Με την πάροδο του χρόνου, τα γυμνά χέρια αντικαταστάθηκαν από γάντια και τα γάντια από μπαστούνια που έμοιαζαν με κουπιά. Οι ρακέτες εισήχθησαν τον 16ο αιώνα και η διεθνής ονομασία tennis (τένις) προέκυψε από εκείνη την εποχή. Προέρχεται από τη γαλλική λέξη «tenez» που φώναζαν οι γάλλοι παίκτες όταν ήταν έτοιμοι να σερβίρουν.

Η σύγχρονη μορφή του τένις, ευρέως γνωστή ως lawn tennis (αντισφαίριση επί χλοοτάπητος), ξεκίνησε από την Αγγλία στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Πρωτοστάτησαν ο Χάρι Τζεμ και ο Αουγκούριο Περέρα, οι οποίοι πιστώνονται με την ίδρυση του πρώτου συλλόγου τένις στο Λέμινγκτον Σπα του Γουόρκσιρ. Η πρώτη εθνική ομοσπονδία του τένις ιδρύθηκε στις ΗΠΑ το 1881 (United States National Lawn Tennis Association, σήμερα United States Tennis Association).

Στην Ελλάδα το τένις άρχισε να διαδίδεται από το 1895 με την ίδρυση του Ομίλου Αντισφαιρίσεως Αθηνών. Η εθνική αρχή του αθλήματος είναι η Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως (ΕΦΟΑ), που ιδρύθηκε το 1932.

Σήμερα, το τένις είναι από τα δημοφιλέστερα αθλήματα στον κόσμο, λόγω και της προβολής του από την τηλεόραση. Παίζεται τόσο επαγγελματικά όσο και ερασιτεχνικά. Τα τουρνουά του Γκραντ Σλαμ (Γουΐμπλεντον, Ρολάν Γκαρός, Αμερικανικό και Αυστραλιανό) θεωρούνται οι σημαντικότερες διοργανώσεις του επαγγελματικού τένις. Στην Ελλάδα κερδίζει όλο και περισσότερους φίλους εξαιτίας της παρουσίας του Στέφανου Τσιτσιπά και της Μαρίας Σάκκαρη στις κορυφαίες θέσεις του αθλήματος.