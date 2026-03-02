Πένθος για τον Δημήτρη Μηλιόγλου: «Φύγε ήρεμος. Σ’ αγαπάμε»

Βαρύ είναι το πένθος για τον Δημήτρη Μηλιόγλου, ο οποίος αποχαιρέτησε τον πατέρα του με έναν ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο. Ο ίδιος γνωστοποίησε την απώλεια μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, επιλέγοντας λιτά λόγια, γεμάτα όμως συναίσθημα.

Ο Δημήτρης Μηλιόγλου δημοσίευσε δύο φωτογραφίες του πατέρα του: η μία από τα νεανικά του χρόνια και η άλλη πιο πρόσφατη, σκιαγραφώντας έτσι μια ολόκληρη διαδρομή ζωής. Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Φύγε ήρεμος πατέρα. Είμαστε καλά. Σ’ αγαπάμε», φράση που αποτυπώνει τον δεσμό και την αγάπη που τους ένωνε.

Το αντίο του Δημήτρη Μηλιόγλου στον μπαμπά του

Όπως είναι γνωστό, ο Δημήτρης Μηλιόγλου έχει ιδιαίτερα στενή σχέση με την οικογένειά του. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, στο πλευρό του βρίσκεται η αδελφή του, με την οποία διατηρούν πολύ δυνατούς δεσμούς. Άλλωστε, η μεταξύ τους σχέση έχει φανεί και δημόσια, καθώς το 2023, όταν εκείνη ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας, ο Δημήτρης ήταν εκείνος που τη συνόδευσε, σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής της.

Η απώλεια του πατέρα τους αποτελεί ένα βαρύ πλήγμα για όλη την οικογένεια, με τα μηνύματα συμπαράστασης από φίλους και γνωστούς να κατακλύζουν τα social media, στηρίζοντας τον Δημήτρη Μηλιόγλου σε αυτή τη δύσκολη ώρα.

Σε παλαιότερη ανάρτηση και συγκεκριμένα ανήμερα της Γιορτής του Πατέρα είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία από τα παιδικα του χρόνια αγκαλιά με τον μπαμπά του γράφοντας: «Τους πατεράδες σας, μην τους ξεχνάτε, ναι? Έχουν τραβήξει μεγάλο "κουπί"... Όσο μεγαλώνω τόσο πιο πολύ καταλαβαίνω...

Happy #fathersday 🌟🌟🌟».