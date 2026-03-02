Πένθος για τον Δημήτρη Μηλιόγλου: «Φύγε ήρεμος. Σ’ αγαπάμε»

Η ανάρτηση που ράγισε καρδιές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.03.26 , 10:17 Eπίσημη πρεμιέρα για τη «Λοκαντιέρα»- Ποιοι ήταν εκεί
02.03.26 , 10:10 Τι συνεπάγεται ένας παρατεταμένος αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ
02.03.26 , 09:49 Ελένη - Ετεοκλής: «Ήταν πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο»
02.03.26 , 09:38 Eurovision 2026: Το δώρο του Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς στον Akyla
02.03.26 , 09:36 Skoda: Επένδυση 205 εκατομμυρίων ευρώ σε μπαταρίες
02.03.26 , 09:18 Ζωή Κρονάκη: «Η ΕΡΤ έχει μπει στο στόχαστρο»
02.03.26 , 09:15 Τσιμτσιλή για Ντουμπάι: «Mια εβδομάδα πριν -ακριβώς- ήμουν σε αυτά τα μέρη»
02.03.26 , 09:14 Ακούγονται σειρήνες στο Ισραήλ – Άγριο σφυροκόπημα Τεχεράνης και Βηρυτού
02.03.26 , 09:03 Τσελεμεντές: 3 αυθεντικές συνταγές από τον σεφ που έμεινε στην Ιστορία
02.03.26 , 08:48 Πένθος για τον Δημήτρη Μηλιόγλου: «Φύγε ήρεμος. Σ’ αγαπάμε»
02.03.26 , 08:16 Τραγωδία στον Πειραιά: 17χρονη νεκρή μετά από πτώση από μπαλκόνι 5ου ορόφου
02.03.26 , 08:02 Συναγερμός στην Κύπρο: Drones «χτύπησαν» τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι
02.03.26 , 08:01 Επέστρεψε στην εκπομπή η Ανθή Βούλγαρη: «Δεν ξέρω τι είναι πιο δύσκολο»
02.03.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 2 Μαρτίου
01.03.26 , 23:45 Τραμπ για Ιράν: Θα εκδικηθούμε για τους θανάτους των Αμερικανών στρατιωτών
Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
ΕΝΦΙΑ 2026: Πότε αναρτώνται τα εκκαθαριστικά
Marseaux: «Ισχύει ότι είχα σχέση με κοπέλα, τώρα είμαι ερωτευμένη με αγόρι»
Συγκλονίζει η Καρυστιανού: «Μάρθη μου, όσα δεν μπόρεσα να σου πω σήμερα»
Τραγωδία στον Πειραιά: 17χρονη νεκρή μετά από πτώση από μπαλκόνι 5ου ορόφου
Ανατροπή στην υπόθεση της Λόρας: Η ίδια επικοινώνησε με τις Αρχές
Συναγερμός στην Κύπρο: Drones «χτύπησαν» τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι
Πένθος για τον Δημήτρη Μηλιόγλου: «Φύγε ήρεμος. Σ’ αγαπάμε»
Τσιμτσιλή για Ντουμπάι: «Mια εβδομάδα πριν -ακριβώς- ήμουν σε αυτά τα μέρη»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ταξίδι στο Ντουμπάι με την οικογένειά της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Παλαιότερες δηλώσεις στο Breakfast@star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δημήτρης Μηλιόγλου αποχαιρέτησε τον πατέρα του με συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.
  • Δημοσίευσε δύο φωτογραφίες του πατέρα του και έγραψε: «Φύγε ήρεμος πατέρα. Σ’ αγαπάμε».
  • Η οικογένεια του Δημήτρη είναι πολύ δεμένη, με την αδελφή του να τον στηρίζει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.
  • Η απώλεια του πατέρα τους έχει προκαλέσει θλίψη, με μηνύματα συμπαράστασης να καταφθάνουν από φίλους και γνωστούς.
  • Προηγουμένως, είχε δημοσιεύσει φωτογραφία με τον πατέρα του για τη Γιορτή του Πατέρα, εκφράζοντας την εκτίμησή του.

Βαρύ είναι το πένθος για τον Δημήτρη Μηλιόγλου, ο οποίος αποχαιρέτησε τον πατέρα του με έναν ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο. Ο ίδιος γνωστοποίησε την απώλεια μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, επιλέγοντας λιτά λόγια, γεμάτα όμως συναίσθημα.

Δημήτρης Μηλιόγλου: Θα συνεργαστεί ξανά με την Τσολάκη;

Ο Δημήτρης Μηλιόγλου δημοσίευσε δύο φωτογραφίες του πατέρα του: η μία από τα νεανικά του χρόνια και η άλλη πιο πρόσφατη, σκιαγραφώντας έτσι μια ολόκληρη διαδρομή ζωής. Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Φύγε ήρεμος πατέρα. Είμαστε καλά. Σ’ αγαπάμε», φράση που αποτυπώνει τον δεσμό και την αγάπη που τους ένωνε.

Δημήτρης Μηλιόγλου: «Ο ΣΚΑΪ είναι ένα γήπεδο που βάζεις δύσκολα γκολ»

Το αντίο του Δημήτρη Μηλιόγλου στον μπαμπά του

Το αντίο του Δημήτρη Μηλιόγλου στον μπαμπά του

Όπως είναι γνωστό, ο Δημήτρης Μηλιόγλου έχει ιδιαίτερα στενή σχέση με την οικογένειά του. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, στο πλευρό του βρίσκεται η αδελφή του, με την οποία διατηρούν πολύ δυνατούς δεσμούς. Άλλωστε, η μεταξύ τους σχέση έχει φανεί και δημόσια, καθώς το 2023, όταν εκείνη ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας, ο Δημήτρης ήταν εκείνος που τη συνόδευσε, σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής της.

Η απώλεια του πατέρα τους αποτελεί ένα βαρύ πλήγμα για όλη την οικογένεια, με τα μηνύματα συμπαράστασης από φίλους και γνωστούς να κατακλύζουν τα social media, στηρίζοντας τον Δημήτρη Μηλιόγλου σε αυτή τη δύσκολη ώρα.

 

Σε παλαιότερη ανάρτηση και συγκεκριμένα ανήμερα της Γιορτής του Πατέρα είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία από τα παιδικα του χρόνια αγκαλιά με τον μπαμπά του γράφοντας: «Τους πατεράδες σας, μην τους ξεχνάτε, ναι? Έχουν τραβήξει μεγάλο "κουπί"... Όσο μεγαλώνω τόσο πιο πολύ καταλαβαίνω...
Happy #fathersday 🌟🌟🌟». 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΛΙΟΓΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top