Eπίσημη πρεμιέρα για τη «Λοκαντιέρα»- Ποιοι ήταν εκεί

Δαβάκη - Σβιτάιλο: Όσα είχαν πει για τη συνεργασία τους στη Λοκαντιέρα/ ΣΚΑΪ, 22/1/26

Επίσημη πρεμιέρα στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν - Σκηνή Φρυνίχου έκανε η κωμωδία του Κάρλο Γκολντόνι, «Λοκαντιέρα», σε σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέα.

Επίσημη πρεμιέρα LOCANDIERA/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Στην παράσταση που πρωταγωνιστούν η Βερόνικα Δαβάκη και ο Ιβάν Σβιτάιλο παραβρέθηκε πλήθος γνωστών προσώπων. Ανάμεσά τους το ζευγάρι ηθοποιών Στάθης Κόικας και Ηλιάνα Μαυρομάτη, αλλά και το ζεύγος Μαίρη Συνατσάκη- Ίαν Στρατής.

Αλέξανδρος Ζουριδάκης-Ιβάν Σβιτάϊλο-Στάθης Κόικας-Ηλιάνα Μαυρομάτη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Μαίρη Συνατσάκη- Ίαν Στρατής/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Στο πλευρό της πρωταγωνίστριας ήταν και ο σύζυγός της, Δημήτρης Παπαδημητρίου. Ο συνθέτης υπογράφει μάλιστα, την πρωτότυπη μουσική της παράστασης. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί έναν γιο, που είναι σήμερα περίπου 5,5 χρόνων.

Δημήτρης Παπαδημητρίου- Βερόνικα Δαβάκη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ακόμη, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τη Δήμητρα Στογιάννη, τη Μαρία Παπαλάμπρου, τη Μιρέλλα Παπαοικονόμου, τον Κώστα Φραγκολιά, τη Μαριάννα Κάλμπαρη και τον Μανόλη Παντελιδάκη.

Δήμητρα Στογιάννη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Μαρία Παπαλάμπρου- Βερόνικα Δαβάκη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Βερόνικα Δαβάκη- Μιρέλλα Παπαοικονόμου- Ιβάν Σβιτάϊλο/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Βάσια Λακουμέντα- Κώστας Φραγκολιάς/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Βερόνικα Δαβάκη- Μαριάννα Κάλμπαρη- Μανόλης Παντελιδάκης- Δημήτρης Παπαδημητρίου/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Συμμετέχουν οι ηθοποιοί: Ντίνος Ποντικόπουλος, Αλέξανδρος Ζουριδάκης, Βάσια Λακουμέντα, Μάϊρα Γραβάνη, Σαμψών Φύτρος.

H παράσταση παίζεται από Τετάρτη έως και Κυριακή, με διπλή παράσταση το Σάββατο.