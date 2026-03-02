Eπίσημη πρεμιέρα για τη «Λοκαντιέρα»- Ποιοι ήταν εκεί

Στο πλευρό της Βερόνικας Δαβάκη ο σύζυγός της, Δημήτρης Παπαδημητρίου

Δαβάκη - Σβιτάιλο: Όσα είχαν πει για τη συνεργασία τους στη Λοκαντιέρα/ ΣΚΑΪ, 22/1/26
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Επίσημη πρεμιέρα της κωμωδίας «Λοκαντιέρα» στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν, σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα.
  • Πρωταγωνιστούν οι Βερόνικα Δαβάκη και Ιβάν Σβιτάιλο, με μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου.
  • Παρόντες στη πρεμιέρα γνωστά πρόσωπα όπως οι Στάθης Κόικας, Ηλιάνα Μαυρομάτη και Μαίρη Συνατσάκη.
  • Η παράσταση θα προβάλλεται από Τετάρτη έως Κυριακή, με διπλή παράσταση το Σάββατο.

Επίσημη πρεμιέρα στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν - Σκηνή Φρυνίχου έκανε η κωμωδία του Κάρλο Γκολντόνι, «Λοκαντιέρα», σε σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέα.

Επίσημη πρεμιέρα LOCANDIERA/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Επίσημη πρεμιέρα LOCANDIERA/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Στην παράσταση που πρωταγωνιστούν η Βερόνικα Δαβάκη και ο Ιβάν Σβιτάιλο παραβρέθηκε πλήθος γνωστών προσώπων. Ανάμεσά τους το ζευγάρι ηθοποιών Στάθης Κόικας και Ηλιάνα Μαυρομάτη, αλλά και το ζεύγος Μαίρη Συνατσάκη- Ίαν Στρατής

Αλέξανδρος Ζουριδάκης-Ιβάν Σβιτάϊλο-Στάθης Κόικας-Ηλιάνα Μαυρομάτη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Αλέξανδρος Ζουριδάκης-Ιβάν Σβιτάϊλο-Στάθης Κόικας-Ηλιάνα Μαυρομάτη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Μαίρη Συνατσάκη- Ίαν Στρατής/  NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Μαίρη Συνατσάκη- Ίαν Στρατής/  NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Στο πλευρό της πρωταγωνίστριας ήταν και ο σύζυγός της, Δημήτρης Παπαδημητρίου. Ο συνθέτης υπογράφει μάλιστα, την πρωτότυπη μουσική της παράστασης. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί έναν γιο, που είναι σήμερα περίπου 5,5 χρόνων.

Γνωστός μουσικοσυνθέτης: «Παντρευτήκαμε, αλλά δε σας καλέσαμε»

Δημήτρης Παπαδημητρίου- Βερόνικα Δαβάκη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Δημήτρης Παπαδημητρίου- Βερόνικα Δαβάκη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ακόμη, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τη Δήμητρα Στογιάννη, τη Μαρία Παπαλάμπρου, τη  Μιρέλλα Παπαοικονόμου,  τον  Κώστα Φραγκολιά, τη Μαριάννα Κάλμπαρη και τον Μανόλη Παντελιδάκη.

Δήμητρα Στογιάννη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Δήμητρα Στογιάννη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Μαρία Παπαλάμπρου- Βερόνικα Δαβάκη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Μαρία Παπαλάμπρου- Βερόνικα Δαβάκη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

 Βερόνικα Δαβάκη- Μιρέλλα Παπαοικονόμου- Ιβάν Σβιτάϊλο/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

 Βερόνικα Δαβάκη- Μιρέλλα Παπαοικονόμου- Ιβάν Σβιτάϊλο/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Βάσια Λακουμέντα- Κώστας Φραγκολιάς/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Βάσια Λακουμέντα- Κώστας Φραγκολιάς/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Βερόνικα Δαβάκη- Μαριάννα Κάλμπαρη- Μανόλης Παντελιδάκης- Δημήτρης Παπαδημητρίου/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Βερόνικα Δαβάκη- Μαριάννα Κάλμπαρη- Μανόλης Παντελιδάκης- Δημήτρης Παπαδημητρίου/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Συμμετέχουν οι ηθοποιοί: Ντίνος Ποντικόπουλος, Αλέξανδρος Ζουριδάκης, Βάσια Λακουμέντα, Μάϊρα Γραβάνη, Σαμψών Φύτρος.

H παράσταση παίζεται από Τετάρτη έως και Κυριακή, με διπλή παράσταση το Σάββατο.

ΛΟΚΑΝΤΙΕΡΑ
 |
ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ
 |
ΖΕΥΓΑΡΙΑ
 |
ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΔΑΒΑΚΗ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
