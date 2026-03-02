Eπίσημη πρεμιέρα για τη «Λοκαντιέρα»- Ποιοι ήταν εκεί

Επίσημη πρεμιέρα στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν - Σκηνή Φρυνίχου έκανε η κωμωδία του Κάρλο Γκολντόνι, «Λοκαντιέρα», σε σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέα.
Στην παράσταση που πρωταγωνιστούν η Βερόνικα Δαβάκη και ο Ιβάν Σβιτάιλο παραβρέθηκε πλήθος γνωστών προσώπων. Ανάμεσά τους το ζευγάρι ηθοποιών Στάθης Κόικας και Ηλιάνα Μαυρομάτη, αλλά και το ζεύγος Μαίρη Συνατσάκη- Ίαν Στρατής.
Στο πλευρό της πρωταγωνίστριας ήταν και ο σύζυγός της, Δημήτρης Παπαδημητρίου. Ο συνθέτης υπογράφει μάλιστα, την πρωτότυπη μουσική της παράστασης. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί έναν γιο, που είναι σήμερα περίπου 5,5 χρόνων.
Ακόμη, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τη Δήμητρα Στογιάννη, τη Μαρία Παπαλάμπρου, τη Μιρέλλα Παπαοικονόμου, τον Κώστα Φραγκολιά, τη Μαριάννα Κάλμπαρη και τον Μανόλη Παντελιδάκη.
Συμμετέχουν οι ηθοποιοί: Ντίνος Ποντικόπουλος, Αλέξανδρος Ζουριδάκης, Βάσια Λακουμέντα, Μάϊρα Γραβάνη, Σαμψών Φύτρος.
H παράσταση παίζεται από Τετάρτη έως και Κυριακή, με διπλή παράσταση το Σάββατο.