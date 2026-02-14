Οικονομάκου για Τσερέλα: «Έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση να παντρευτώ ξανά»

Όσα αποκάλυψε η ηθοποιός στη Σίσσυ Χρηστίδου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.02.26 , 16:19 Δέσποινα Βανδή: Η ανάρτηση με τον Βαλεντίνο της, Βασίλη Μπισμπίκη!
14.02.26 , 15:31 Σπάτα: Βαθύ πένθος για τον 15χρονο -Ματαιώνονται οι καρναβαλικές εκδηλώσεις
14.02.26 , 15:02 Αγρότες: Αποχώρησαν τα τρακτέρ από το Σύνταγμα
14.02.26 , 14:54 Κατερίνα Καραβάτου: «Σκέφτομαι και αν κάνω κακό στα παιδιά μου;»
14.02.26 , 14:25 Ηράκλειο: Ακρωτηριάστηκε η γυναίκα που παρασύρθηκε από νταλίκα
14.02.26 , 14:19 Οικονομάκου για Τσερέλα: «Έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση να παντρευτώ ξανά»
14.02.26 , 13:21 Κατάσχεση 4.780 κιλών ακατάλληλου κρέατος την Τσικνοπέμπτη
14.02.26 , 13:20 Ανθή Βούλγαρη: «Τα πρώτα μου γενέθλια ως μαμά» - Η τούρτα που έσβησε
14.02.26 , 13:10 Εξαφάνιση Λόρα: Εντοπίστηκε σήμα από το κινητό της στο Βερολίνο
14.02.26 , 12:41 Κηδεία Αναστάση Παπαληγούρα: Συντετριμμένη η κόρη του, Λένα
14.02.26 , 12:17 Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού - Ισχυρές καταιγίδες
14.02.26 , 11:59 Ιωάννα Μαλέσκου: Ο λόγος που δάκρυσε ανήμερα των γενεθλίων της!
14.02.26 , 11:33 Λεωφόρος Σχιστού: Οδηγός πήγαινε με όπισθεν για 1,5 χιλιόμετρο!
14.02.26 , 11:33 «Καμπάνα» στον Σορτς με απόφαση Αταμάν - Έρχονται αλλαγές με Χέιζ-Ντέιβις
14.02.26 , 11:21 Χάρης Βαρθακούρης: Ενοχλημένος με τον ήχο στον Β’ Ημιτελικο της Eurovision
«Καμπάνα» στον Σορτς με απόφαση Αταμάν - Έρχονται αλλαγές με Χέιζ-Ντέιβις
Τζένη Μπαλατσινού: Πιο στιλάτη από ποτέ σε νέα της δημόσια εμφάνιση!
Σωτήρης Κοντιζάς: Το ταξίδι στην Ιαπωνία με τη σύζυγo και τα παιδιά του
Χάρης Βαρθακούρης: Ενοχλημένος με τον ήχο στον Β’ Ημιτελικο της Eurovision
Γιάννης Κολοκυθάς: Απάντησε για τη Μαρία Αναστασοπούλου και ήταν κάθετος
Αλεξάνδρα Νίκα: Η έκπληξη της μητέρας της στον γιο της
Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρυσι ήμουν 57 κιλά. Μια σταλίτσα»
Κηδεία Αναστάση Παπαληγούρα: Συντετριμμένη η κόρη του, Λένα
Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»
Cash or Trash: Ένας γνώριμος πωλητής ψάχνει νέο αγοραστή
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε η Αθηνά Οικονομάκου στην εκπομπή του Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αθηνά Οικονομάκου δήλωσε ερωτευμένη και έτοιμη να παντρευτεί τον σύντροφό της Μπρούνο Τσερέλα.
  • Περιέγραψε τον Μπρούνο ως σπάνιο και μοναδικό άνθρωπο που άλλαξε τη ζωή της.
  • Αναγνώρισε ότι παλαιότερα δεν θα πίστευε ότι θα μπορούσε να παντρευτεί ξανά τόσο γρήγορα.
  • Εξήγησε ότι η σχέση τους είναι καρμική και ότι τον θεωρεί δώρο από τον Θεό.
  • Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι πριν γνωρίσει τον Μπρούνο, δεν ήξερε να αγαπάει.

Πιο ερωτευμένη από ποτέ Αθηνά Οικονομάκου, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, βρέθηκε καλεσμένη στο Χαμογέλα και Πάλι! με τη φίλη της Σίσσυ Χρηστίδου.

Αθηνά Οικονομάκου: Έκοψε αφέλειες και με νέο hair look πέταξε για Μιλάνο!

Η όμορφη ηθοποιός και influencer δε θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στον σύντροφό της Μπρούνο Τσερέλα και τη σχέση τους, η οποία θα οδηγήσει στον γάμο.

Οικονομάκου για Τσερέλα: «Έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση να παντρευτώ ξανά»

Όπως είπε για τον σύντροφό της: «Είναι σπάνιος ο άνθρωπος ο Μπρούνο. Ήταν τόσα πολλά τα θετικά κι ήταν τόσο διαφορετικός εξαρχής, στον τρόπο συμπεριφοράς και στον τρόπο που διαχειριζόταν τη συνθήκη της ζωής μου εκείνη την περίοδο, που δεν πίστευα πολλά από αυτά που είναι. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι είναι αλήθεια. Πέρασε πολύ μεγάλο διάστημα για να πάρω την απόφαση να πω "εντάξει, ξεκόλλα πια, δεν μπορεί". Δεν μπορεί, είναι αλήθεια. Μπορεί και να υπάρχει τελικά αυτός που λέμε… Δεν είναι ο πρίγκιπας ακριβώς, αλλά είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Μέσα και έξω. Και το έξω που σχολιάζεται πολύ, είναι νομίζω το λιγότερο σε σχέση με το μέσα».

Αθηνά Οικονομάκου: «Δεν ξέρω ποιος το έβγαλε. Δε θα σας πω για αυτό»

«Ήταν τόσο ξαφνικό και όπως λες, πώς γίνεται τόσο γρήγορα; Και πώς γίνεται να το γνωρίσεις εσύ; Και πώς γίνεται να παντρευτεί; Και πώς γίνεται να είναι τόσο σίγουρη για τις δηλώσεις της; Κι αυτό που έβγαζα, ίσως κάποιοι το θεωρούσαν αφέλεια και θα συμφωνήσω μαζί τους ότι κι εγώ πριν λίγα χρόνια, από την εμπειρία που είχα μέχρι τώρα στη ζωή μου και από τις σχέσεις που έχω κάνει, και όχι μόνο τις προσωπικές αλλά και από τα αγόρια φίλων μου, από κόσμο που έχω γνωρίσει κατά καιρούς, θα έλεγα…

Οικονομάκου για Τσερέλα: «Έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση να παντρευτώ ξανά»

"Τι κρίμα. Πώς μπορεί να είναι σίγουρη; Αποκλείεται. Αποκλείεται. Κάτι, κάτι βρωμάει στην υπόθεση. Δεν μπορεί, αυτή η σιγουριά". Ωστόσο, ενώ το καταλαβαίνω, θέλω να πω ότι δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες, δεν είναι όλες οι συνθήκες ζωής ίδιες, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι και αυτός ο άνθρωπος που εμφανίστηκε στη ζωή μου κατά αυτό τον τρόπο, ήταν μια μαγική συγκυρία πέραν το ότι θεωρώ ότι είναι καρμικό και ότι μου τον έστειλε ο Θεός, μου το χρωστούσε… ήταν τόσο μοναδικό που δεν υπήρξε αμφισβήτηση.

Και θεωρώ ότι είναι τόσο σπάνιο που καταλαβαίνω τους ανθρώπους που μπορεί να υποθέτουν ότι κάτι άλλο συμβαίνει ή ότι δεν ξέρω τι κάνω, ή ότι παρασύρθηκα, ή ότι ερωτεύτηκα και τυφλώθηκα και γι’ αυτό προχώρησα τόσο γρήγορα και τον γνώρισα στα παιδιά μου ή οτιδήποτε κι αν έκανα. Κρίνεται με έναν τρόπο, προσωπικό κάθε φορά και δικής μας εμπειρίας, αυτό που λέμε η κρίση εξ ιδίων τα αλλότρια, κι εγώ το ίδιο θα έκανα. Θα ήμουν το ίδιο αυστηρή και θα είχα ερωτηματικά σε μια αντίστοιχη περίπτωση. Οπότε, θέλω να πω, η απάντηση κρύβεται εκεί.

Αθηνά Οικονομάκου: Παντρεύεται τον Ιούνιο στην Πάρο με τον Μπρούνο Τσερέλα

Καταλαβαίνω τους ανθρώπους που λένε “εγώ ποτέ δεν θα το έκανα”. Κι εγώ! Πριν γνωρίσω τον Μπρούνο, θα σου έλεγα "Εγώ; Να χωρίσω και να γνωρίσω άλλον άντρα γρήγορα στα παιδιά και να παντρευτώ; Ποτέ! Ποτέ! Για κανένα λόγο, για κανέναν στη ζωή μου". Αυτό θα έλεγα», εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

Οικονομάκου για Τσερέλα: «Έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση να παντρευτώ ξανά»

«Σίγουρα ήμουν έτοιμη και σίγουρα δεν θα μπορούσα να διαχειριστώ μια τέτοια προσωπικότητα και έναν άνθρωπο που ξέρει να αγαπάει με αυτόν τον τόσο ουσιαστικό τρόπο, πριν λίγα χρόνια. Γιατί δεν ήξερα ούτε εγώ να αγαπάω και δεν επέτρεπα και σε κανέναν να με αγαπήσει. Δηλαδή οι άνθρωποι είχαν έρθει στη ζωή μου και με φρόντιζαν και ήταν τρυφεροί και με πρόσεχαν και μου έκαναν εκπλήξεις, εγώ έλεγα "Άντε καλέ τώρα… ", βαριόμουν δεν ήθελα, ήθελα την ταλαιπωρία μου», συμπλήρωσε η Αθηνά Οικονομάκου.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
 |
ΜΠΡΟΥΝΟ ΤΣΕΡΕΛΑ
 |
ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
 |
ΣΙΣΣΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top