Αθηνά Οικονομάκου: «Δεν ξέρω ποιος το έβγαλε. Δε θα σας πω για αυτό»

Η απάντηση της ηθοποιού για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα

Δείτε όσα είπε η Αθηνά Οικονομάκου στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Αθηνά Οικονομάκου βρέθηκε μπροστά στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και μίλησε ανοιχτά για τον επικείμενο γάμο της, αλλά και για την αναστάτωση που προκάλεσε η δημοσιοποίηση της ημερομηνίας του, χωρίς τη δική της συγκατάθεση.

Αθηνά Οικονομάκου: «Δεν ξέρω ποιος το έβγαλε. Δε θα σας πω για αυτό»

Η ηθοποιός κι ο Μπρούνο Τσερέλα ετοιμάζονται να παντρευτούν μέσα στο 2026, έχοντας εξαρχής αποφασίσει να κρατήσουν την τελετή σε απολύτως ιδιωτικό πλαίσιο, μακριά από κάμερες και δημοσιότητα. Ωστόσο, η αποκάλυψη της ημερομηνίας έφερε το θέμα στο προσκήνιο, με την Αθηνά Οικονομάκου να εκφράζει τη δυσαρέσκειά της.

Οικονομάκου - Τσερέλα: Καυτά φιλιά με φόντο τον Πύργο του Άιφελ!

Μιλώντας εκ νέου για το ζήτημα, η ηθοποιός ξεκαθάρισε τη θέση της, τονίζοντας πως, παρότι δεν της είναι ευχάριστο να γίνεται αντικείμενο σχολιασμού η προσωπική της ζωή, γνωρίζει καλά πώς λειτουργεί ο χώρος. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν είναι το αγαπημένο μου (σ.σ να ασχολούνται τα Μέσα με τον γάμο της), αλλά δεν μπορείς να το ελέγχεις και πρέπει να το αποδεχτείς. Είμαι 20 χρόνια στον χώρο και ξέρω πώς λειτουργεί. Καλώς ή καλώς, αυτό έχει σημασία για τα Μέσα. Δεν ξέρω ποιος το έβγαλε. Δε θα σας πω τίποτα πάνω σε αυτό».

Αθηνά Οικονομάκου: «Δεν ξέρω ποιος το έβγαλε. Δε θα σας πω για αυτό»

Με ψυχραιμία και εμπειρία, η Αθηνά Οικονομάκου δείχνει να αντιμετωπίζει την κατάσταση γνωρίζοντας ότι η δημοσιότητα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πορείας της, ακόμα κι όταν αφορά τόσο προσωπικές στιγμές.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

