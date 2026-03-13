Δούκισσα Νομικού: Τι απάντησε για ηλικία, ύψος, κιλά και τον σύζυγό της

Η Δούκισσα Νομικού αποφάσισε να ακολουθήσει ένα από τα πιο δημοφιλή trends των social media και να ανακαλύψει τι ακριβώς αναζητούν οι χρήστες στο διαδίκτυο όταν πληκτρολογούν το όνομά της στο Google. Με χιούμορ και διάθεση αυτοσαρκασμού, η παρουσιάστρια δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο απαντά στις πιο συχνές ερωτήσεις που εμφανίζονται για εκείνη στη μηχανή αναζήτησης.

Στο βίντεο, η ίδια εξηγεί ότι θέλησε να δοκιμάσει κάτι που κάνουν αρκετοί χρήστες των social media: να δουν ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς αναζητήσεις που σχετίζονται με το όνομά τους. Έτσι, πληκτρολόγησε το όνομά της και διάβασε τις επτά πιο συχνές ερωτήσεις που εμφανίζονται για εκείνη. Όπως παραδέχτηκε μάλιστα στη λεζάντα της ανάρτησης, δεν περίμενε ορισμένες από αυτές.

«Έβαλα το όνομά μου στο Google και διάβασα τις 7 πιο συχνές αναζητήσεις για μένα… Δεν ήμουν προετοιμασμένη για όλες», έγραψε χαρακτηριστικά, πριν ξεκινήσει να απαντά μία προς μία στις απορίες των χρηστών.

Η πρώτη ερώτηση που εμφανίστηκε αφορούσε την ηλικία της. Η Δούκισσα Νομικού σχολίασε το θέμα με χιούμορ, θυμούμενη μια συμβουλή που της είχε δώσει στο παρελθόν η γιαγιά της, όταν εκείνη ήταν ακόμη πολύ νεότερη και δεν δίσταζε να μιλά ανοιχτά για την ηλικία της.

«Συγγνώμη, νούμερα στην αναζήτηση είναι η ηλικία μου; Και μου το ‘λεγε εμένα η γιαγιά μου η Αλέκα, όταν έκανα εκπομπή με τον Θέμος Αναστασιάδης, τότε που δεν με ένοιαζε, ήμουν μικρή και έλεγα είκοσι δύο χρονών, μου έλεγε “μην το λες”. Το είπα. Προσεχώς σαράντα, γιατί δεν έχω και τέτοια κόμπλεξ», είπε γελώντας.

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια απάντησε και σε ερωτήσεις που σχετίζονται με την εξωτερική της εμφάνιση. Ανάμεσα στις δημοφιλείς αναζητήσεις ήταν και το ύψος της, με την ίδια να δίνει την απάντηση με χιουμοριστικό τρόπο: «Με… τακούνια είμαι 1,90 μ. Λοιπόν, είμαι 1,74 μ.».

Φυσικά, από τις αναζητήσεις δεν έλειψαν και ερωτήσεις για την προσωπική της ζωή και την οικογένειά της. Η ίδια αναφέρθηκε με αγάπη στον σύζυγό της, Δημήτρης Θεοδωρίδης, μιλώντας με τρυφερότητα αλλά και χιούμορ για εκείνον. «Ο σύζυγος Δημήτρης Θεοδωρίδης, της Ελένης και του Σάββα, ζώδιο Καρκίνος. Πάρα πολύ καλό παιδί, πάρα πολύ έξυπνος, έχει χιούμορ, και έχουμε μαζί δύο παιδιά, αν ενδιαφέρεστε», σχολίασε.

Μία ακόμη από τις συχνές αναζητήσεις αφορούσε την εμφάνισή της την ημέρα του γάμου της. Στο σημείο αυτό, στο πλευρό της βρισκόταν ο γνωστός make-up artist Παντελής Τουτουντζής, ο οποίος είχε επιμεληθεί το μακιγιάζ της εκείνη την ημέρα. Ο ίδιος θυμήθηκε τη διαδικασία της προετοιμασίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η κοπέλα ήταν τόσο κουλ. Τσιμπήσαμε λίγο τα μαγουλάκια με ένα ρουζ, βάλαμε λίγο μάσκαρα και καλά κούκλα». Το νυφικό της μάλιστα ήταν δημιουργία της γνωστής σχεδιάστριας Celia Kritharioti.

Τέλος, η Δούκισσα Νομικού δεν δίστασε να απαντήσει και σε μία από τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις που γίνονται για το σώμα της. Με απόλυτη ειλικρίνεια αποκάλυψε το βάρος της, λέγοντας απλά: «Τα κιλά μου είναι 55».

Με το συγκεκριμένο βίντεο, η παρουσιάστρια έδειξε για ακόμη μία φορά την πιο χαλαρή και αυθόρμητη πλευρά της, αντιμετωπίζοντας με χιούμορ τις ερωτήσεις του κοινού και αποδεικνύοντας ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να μιλά ανοιχτά για θέματα που συχνά προκαλούν περιέργεια στους χρήστες του διαδικτύου.