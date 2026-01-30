Δούκισσα Νομικού: Με μαύρο strapless maxi φόρεμα και δερμάτινες μπότες

Δούκισσα Νομικού: «Ο γιος μου θέλει να γίνει επιστήμονας και να φτιάχνει αντιβιώσεις με ωραία γεύση» / Βίντεο: Alpha

Η Δούκισσα Νομικού, εντυπωσιάζει σε κάθε της εμφάνιση. Αυτή τη φορά παρευρεύθηκε σε φιλανθρωπικό δείπνο στην Ακρόπολη, φορώντας ένα πολύ κομψό μαύρο strapless maxi φόρεμα και μαγνήτισσε για ακόμη μία φορά τα βλέμματα.

Δείτε τις φωτογραφίες της Δούκισσας Νομικού με το maxi strapless μαύρο φόρεμα που φόρεσε στο φιλανθρωπικό Gala:

Φωτογραφίες: Instagram.com

Η γνωστή παρουσιάστρια και μοντέλο φροντίζει να δείχνει κάθε φορά την ευαίσθητή της πλευρά και αυτή τη φορά έδωσε το «παρών» στο εορταστικό δείπνο που διοργάνωσε η Ένωση «Μαζί για το Παιδί», για τα 30 χρόνια προσφοράς της φιλανθρωπικής οργάνωσης στην ελληνική κοινωνία, ως πρέσβειρα του Συλλόγου.

Φυσικά η Δούκισσα Νομικού δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από την ξεχωριστή βραδιά στο Μουσείο της Ακρόπολης, ποζάροντας χαμογελαστή με την Πρόεδρο Αλεξάνδρα Μαρτίνου, τον κορυφαίο αθλητή Εμμανουήλ Καραλή, που έδωσε το παρών, αλλά και τον βιρτουόζο πιανίστα Στέλιο Κερασίδη, που «έντυσε» μουσικά τη βραδιά.

Όπως έγραψε: «Μια υπέροχη βραδιά για τον εορτασμό των 30 χρόνων προσφοράς του Μαζί για το Παιδί στην ελληνική κοινωνία 🙏🏻

Ενώνοντας τις δυνάμεις μας, μπορούμε να σταθούμε ουσιαστικά δίπλα στα παιδιά που μας έχουν ανάγκη. Ως πρέσβειρα του @mazigiatopaidi είμαι περήφανη που η καρδιά του κάθε χρόνο μεγαλώνει και δυναμώνει αγκαλιάζοντας όλο και περισσότερες οικογένειες ❤️

——

• Με την Πρόεδρο κα Αλεξάνδρα Μαρτίνου, την «ψυχή» και το όραμα πίσω από κάθε μας βήμα.

• Με τον κορυφαίο @manolo που μας ενέπνευσε για άλλη μια φορά μέσα από τη συζήτησή μας.

• Με τον ταλαντούχο @stelioskerasidis που μας μάγεψε στο πιάνο».

Η Δούκισσα Νομικού μοιράστηκε συναισθήματα χαράς και συγκίνησης, τονίζοντας την ανάγκη της συλλογικής προσφοράς απέναντι στα παιδιά που έχουν ανάγκη.

Τέλος, ανέβασε μία selfie με την Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία έδωσε και εκείνη τον «παρών» στην ιδιαίτερη αυτή βραδιά.

Η Κλέλια Ανδριολάτου με τη Δούκισσα Νομικού: Φωτογραφία: Instagram.com