Youth Pass 2026: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις για τα 150 ευρώ στους 18αρηδες

Πού μπορούν να ξοδέψουν τα χρήματα

Youth Pass 2026: 150 ευρώ για νέους
Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν μπορώ να σηκώνομαι.. Χαλαρά, καθιστή»
Ποιοι δικαούνται το Youth Pass
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Youth Pass 2026 προσφέρει 150 ευρώ σε νέους 18 και 19 ετών στην Ελλάδα για αγορές και υπηρεσίες.
  • Οι αιτήσεις ανοίγουν την 1η Απριλίου και οι πληρωμές θα γίνουν στις 31 Μαΐου 2026.
  • Δικαιούχοι είναι οι φορολογικοί κάτοικοι που έχουν κλείσει τα 18 ή 19 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
  • Η αίτηση γίνεται μία φορά και απαιτεί εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας για επιβεβαίωση αριθμού κινητού.
  • Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τομείς πολιτισμού, τουρισμού και μεταφορών.

Προ των πυλών είναι το νέο Youth Pass για το 2026, με το οποίο 18χρονοι και 19χρονοι στη χώρα, μπορούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση, ύψους 150 ευρώ για αγορές, διακοπές, μεταφορές, κ.α.

Η πλατφόρμα των αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει την 1η Απριλίου και τα χρήματα θα καταβληθούν στις 31 Μαΐου, με πιθανή καθυστέρηση μιας ή δύο ημερών. 

Το Youth Pass καταβάλλεται ως ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εμφανίζεται στον λογαριασμό της τράπεζας που δηλώνεται κατά την αίτηση από τον δικαιούχο και παραμένει ενεργή για δύο χρόνια από τον επόμενο μήνα της έκδοσής της. 

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι όλοι οι νέοι που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και έχουν κλείσει τα 18 ή τα 19 τους χρόνια μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025. 

Για την έκδοση του Youth Pass δεν υπάρχουν εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. 

Προϋπόθεση είναι η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, ώστε να επιβεβαιωθεί ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του αιτούντος.

Youth Pass 2026: Πώς θα κάνετε την αίτηση 

Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μία φορά. Μετά τη σύνδεση στην πλατφόρμα, ο δικαιούχος συμπληρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του, δηλαδή το email και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου. 

Στη συνέχεια επιλέγει το πιστωτικό ίδρυμα μέσω του οποίου θα εκδοθεί η ψηφιακή χρεωστική κάρτα και ολοκληρώνει την αίτηση για την έκδοσή της και την πίστωση του ποσού. 

Αν την κάνετε τώρα που είστε 18, το σύστημα θα σας «θυμάται» και του χρόνου, οπότε η επόμενη πληρωμή για τα 19 σας χρόνια θα γίνει αυτόματα.

Youth Pass 2026: Πού μπορούν να ξοδέψουν τα χρήματα

Η ψηφιακή κάρτα που θα λάβουν στο κινητό τους οι φετινοί 18αρηδες και 19αρηδες λειτουργεί όπως όλες οι τραπεζικές κάρτες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών. 

Αναλυτικά:

  • αεροπορικές εταιρείες, αερομεταφορές
  • ενοικίαση αυτοκινήτων
  • ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα
  • μεταφορές
  • σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών
  • υπηρεσίες ταξί
  • υπηρεσίες λεωφορείων
  • θαλάσσιες μεταφορές / ακτοπλοϊκά
  • ενοικίαση θαλάσσιων σκαφών
  • λοιπές αερομεταφορές
  • αεροδρόμια / αεροσταθμοί
  • ταξιδιωτικά πρακτορεία
  • λοιπές μεταφορές
  • ενοικίαση σκαφών
  • ενοικίαση τροχόσπιτων κ.λπ.
  • ηλεκτρονικά βιβλία, ταινίες, μουσική
  • Βιβλιοπωλεία
  • λοιπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα
  • κατασκηνώσεις αναψυχής και αθλητισμού
  • κάμπινγκ
  • λοιπές ενοικιάσεις μηχανοκίνητων οχημάτων
  • σινεμά
  • αίθουσες χορού, σχολεία, στούντιο
  • θεατρικές επιχειρήσεις, πρακτορεία εισιτηρίων
  • ορχήστρες και μπάντες
  • εκθέσεις και τουριστικές ατραξιόν, μουσεία
  • υπηρεσίες γυμναστηρίου
  • λοιπές υπηρεσίες αναψυχής
