Ο Μάιος κάνει την είσοδό του με περισσότερη αισιοδοξία και θετικές προοπτικές, όπως ανέλυσε η Άση Μπήλιου μέσα από την εκπομπή Stars System, δίνοντας το στίγμα ενός μήνα που φαίνεται να αφήνει πίσω του τη στασιμότητα και τις δυσκολίες του προηγούμενου διαστήματος.

Σύμφωνα με την γνωστή αστρολόγο, ο τελευταίος μήνας της άνοιξης έρχεται να «ανεβάσει» το ηθικό, φέρνοντας περισσότερη ικανοποίηση τόσο σε προσωπικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Όπως τόνισε, τα προηγούμενα δύο μήνες χαρακτηρίστηκαν από αστάθεια, καθυστερήσεις και μια γενικότερη αίσθηση αβεβαιότητας, στοιχεία που σταδιακά αρχίζουν να υποχωρούν, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο ξεκάθαρες εξελίξεις.

Κεντρικό ρόλο στις εξελίξεις του Μαΐου παίζουν οι ερωτικές σχέσεις και τα οικονομικά, δύο τομείς που φαίνεται να επηρεάζονται έντονα από τις πλανητικές όψεις. Ξεχωριστή σημασία έχει η ιδιαίτερα ευνοϊκή όψη εξαγώνου ανάμεσα στην Αφροδίτη και τον Άρη στις 19 Μαΐου, μια συνάντηση που αναμένεται να φέρει πάθος, αρμονία αλλά και ευκαιρίες για ουσιαστική πρόοδο τόσο στις σχέσεις όσο και σε συνεργασίες.

Παράλληλα, η Νέα Σελήνη στις 16 Μαΐου στο ζώδιο του Ταύρου, σε εξάγωνο με τον Δία, δημιουργεί ένα εξαιρετικά γόνιμο έδαφος για νέα ξεκινήματα. Είτε πρόκειται για μια νέα σχέση, είτε για ένα επαγγελματικό εγχείρημα ή μια συνεργασία, το συγκεκριμένο διάστημα θεωρείται ιδανικό για κινήσεις με μακροπρόθεσμη προοπτική και σταθερότητα.

Ο μήνας, ωστόσο, δεν στερείται έντασης. Η έναρξή του συνοδεύτηκε από Πανσέληνο στον άξονα Ταύρου – Σκορπιού, με τη Σελήνη στον Σκορπιό, η οποία φέρνει στην επιφάνεια βαθύτερα συναισθήματα, ξεκαθαρίσματα και πιθανές αλλαγές στη δυναμική των σχέσεων. Όπως επισήμανε η Άση Μπήλιου, τέτοιες όψεις δεν επηρεάζουν μόνο τη συγκεκριμένη ημέρα, αλλά δημιουργούν ένα συναισθηματικό «απόηχο» που μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Εκτός από τα προσωπικά ζητήματα, οι πλανητικές επιρροές αγγίζουν και το ευρύτερο παγκόσμιο σκηνικό, ιδιαίτερα στον τομέα των οικονομικών και των γεωπολιτικών εξελίξεων. Η συνάντηση Αφροδίτης και Άρη ενδέχεται να λειτουργήσει ως μια θετική ένδειξη για πιο ήπιες εξελίξεις και πιθανές ισορροπίες, ακόμη και σε δύσκολα διεθνή ζητήματα.

Συνολικά, ο Μάιος φαίνεται να είναι ένας μήνας με δυναμική, ευκαιρίες αλλά και σημαντικές καμπές. Οι επιρροές του μοιράζονται στα δώδεκα ζώδια, με άλλους να ευνοούνται περισσότερο στο πρώτο μισό και άλλους στο δεύτερο, ενώ η παρουσία δύο Πανσελήνων και μίας Νέας Σελήνης τον καθιστά ιδιαίτερα κομβικό για αποφάσεις και αλλαγές.

Το μήνυμα της Άσης Μπήλιου είναι σαφές: ο Μάιος είναι η κατάλληλη στιγμή για να αφήσουμε πίσω ό,τι μας βαραίνει και να επενδύσουμε σε νέα ξεκινήματα, σχέσεις και στόχους που μπορούν να έχουν διάρκεια και ουσία.

