Stars System: Οι τυχερές ημερομηνίες για σχέσεις και οικονομικά

Οι όψεις που αλλάζουν τα δεδομένα τον Μάιο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.05.26 , 17:45 Συγκινεί ο Αρναούτογλου:«Πέθανε όταν έφυγα.Δεν πρόλαβα να τον αποχαιρετήσω»
02.05.26 , 17:13 Συλλήψεις 3 γυναικών για τους βανδαλισμούς στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
02.05.26 , 17:00 Φαράγγι Ρίχτη: Γιγαντιαία επιχείρηση για τη διάσωση Γαλλίδας τουρίστριας
02.05.26 , 16:47 Ο Apon σε περιοδεία: Έρχεται το πιο viral tour της χρονιάς
02.05.26 , 16:32 Stars System: Οι τυχερές ημερομηνίες για σχέσεις και οικονομικά
02.05.26 , 16:21 ΠΑΟΚ: Με φόντο το Περιστέρι, ξεκινά η μάχη των πλέι οφ
02.05.26 , 16:18 Ο Ντόναλντ Τραμπ αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία
02.05.26 , 16:12 Μάιος με χιόνια! Στα «λευκά» Ημαθία, Ευρυτανία, Παρνασσός & Πάρνηθα
02.05.26 , 15:43 Σκόπελος: Ώρες αγωνίας για μωρό 19 μηνών- Υπόνοια ότι ήπιε ποντικοφάρμακο
02.05.26 , 15:37 Eurovision 2026: Εντυπωσιακή πρώτη πρόβα για τον Akyla στη Βιέννη
02.05.26 , 15:29 Τρόμος στον Άγιο Δημήτριο: 30χρονος πυροβολούσε στον αέρα
02.05.26 , 14:33 Θεσσαλονίκη: Μαθητής έσωσε γυναίκα από πνιγμό - Εφάρμοσε τη λαβή Χάιμλιχ
02.05.26 , 13:51 Έτσι γιόρτασε η showbiz την Πρωτομαγιά: Δεν πτοήθηκαν από τον άστατο καιρό
02.05.26 , 13:42 Κρήτη: Η κατάσταση υγείας του 4χρονου- Η ράτσα του σκύλου που του επιτέθηκε
02.05.26 , 13:00 «12 Δυνατοί (12 Strong)»: Δείτε την ταινία online έως και τις 8/5
Συντάξεις Ιουνίου: Νωρίτερα θα πληρωθούν πάλι οι συνταξιούχοι
Stars System: Ποια ζώδια ευνοούνται περισσότερο τον Μάιο
Έτσι γιόρτασε η showbiz την Πρωτομαγιά: Δεν πτοήθηκαν από τον άστατο καιρό
Σκόπελος: Ώρες αγωνίας για μωρό 19 μηνών- Υπόνοια ότι ήπιε ποντικοφάρμακο
Φάνης Μπότσης: Ποιος είναι ο σύντροφος & μελλοντικός σύζυγος της Δ. Μπάρκα
Ανατροπές στην ΕΡΤ για το Νωρίς Νωρίς; Τι απαντά ο Κρατερός Κατσούλης
Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για τις φήμες χωρισμού: «Στην αρχή με πείραζε»
Συγκινεί ο Αρναούτογλου:«Πέθανε όταν έφυγα.Δεν πρόλαβα να τον αποχαιρετήσω»
Άση Μπήλιου: Καλό μήνα με Πανσέληνο: Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο;
MasterChef 2026: Είχε τη χειρότερη προσπάθεια κι αποχώρησε!
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Άση Μπήλιου: Ποιοι ευνοούνται περισσότερο τον Μάιο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μάιος φέρνει αισιοδοξία και θετικές προοπτικές, αφήνοντας πίσω τη στασιμότητα και τις δυσκολίες.
  • Κεντρικοί τομείς του μήνα είναι οι ερωτικές σχέσεις και τα οικονομικά, επηρεαζόμενοι από πλανητικές όψεις.
  • Η ευνοϊκή όψη εξαγώνου Αφροδίτης-Άρη στις 19 Μαΐου αναμένεται να φέρει πάθος και ευκαιρίες για πρόοδο.
  • Η Νέα Σελήνη στις 16 Μαΐου στο ζώδιο του Ταύρου δημιουργεί γόνιμο έδαφος για νέα ξεκινήματα.
  • Ο Μάιος είναι κομβικός για αποφάσεις και αλλαγές, με δύο Πανσελήνους και μία Νέα Σελήνη.

Ο Μάιος κάνει την είσοδό του με περισσότερη αισιοδοξία και θετικές προοπτικές, όπως ανέλυσε η Άση Μπήλιου μέσα από την εκπομπή Stars System, δίνοντας το στίγμα ενός μήνα που φαίνεται να αφήνει πίσω του τη στασιμότητα και τις δυσκολίες του προηγούμενου διαστήματος.

Σύμφωνα με την γνωστή αστρολόγο, ο τελευταίος μήνας της άνοιξης έρχεται να «ανεβάσει» το ηθικό, φέρνοντας περισσότερη ικανοποίηση τόσο σε προσωπικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Όπως τόνισε, τα προηγούμενα δύο μήνες χαρακτηρίστηκαν από αστάθεια, καθυστερήσεις και μια γενικότερη αίσθηση αβεβαιότητας, στοιχεία που σταδιακά αρχίζουν να υποχωρούν, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο ξεκάθαρες εξελίξεις.

Κεντρικό ρόλο στις εξελίξεις του Μαΐου παίζουν οι ερωτικές σχέσεις και τα οικονομικά, δύο τομείς που φαίνεται να επηρεάζονται έντονα από τις πλανητικές όψεις. Ξεχωριστή σημασία έχει η ιδιαίτερα ευνοϊκή όψη εξαγώνου ανάμεσα στην Αφροδίτη και τον Άρη στις 19 Μαΐου, μια συνάντηση που αναμένεται να φέρει πάθος, αρμονία αλλά και ευκαιρίες για ουσιαστική πρόοδο τόσο στις σχέσεις όσο και σε συνεργασίες.

Παράλληλα, η Νέα Σελήνη στις 16 Μαΐου στο ζώδιο του Ταύρου, σε εξάγωνο με τον Δία, δημιουργεί ένα εξαιρετικά γόνιμο έδαφος για νέα ξεκινήματα. Είτε πρόκειται για μια νέα σχέση, είτε για ένα επαγγελματικό εγχείρημα ή μια συνεργασία, το συγκεκριμένο διάστημα θεωρείται ιδανικό για κινήσεις με μακροπρόθεσμη προοπτική και σταθερότητα.

Ο μήνας, ωστόσο, δεν στερείται έντασης. Η έναρξή του συνοδεύτηκε από Πανσέληνο στον άξονα Ταύρου – Σκορπιού, με τη Σελήνη στον Σκορπιό, η οποία φέρνει στην επιφάνεια βαθύτερα συναισθήματα, ξεκαθαρίσματα και πιθανές αλλαγές στη δυναμική των σχέσεων. Όπως επισήμανε η Άση Μπήλιου, τέτοιες όψεις δεν επηρεάζουν μόνο τη συγκεκριμένη ημέρα, αλλά δημιουργούν ένα συναισθηματικό «απόηχο» που μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Εκτός από τα προσωπικά ζητήματα, οι πλανητικές επιρροές αγγίζουν και το ευρύτερο παγκόσμιο σκηνικό, ιδιαίτερα στον τομέα των οικονομικών και των γεωπολιτικών εξελίξεων. Η συνάντηση Αφροδίτης και Άρη ενδέχεται να λειτουργήσει ως μια θετική ένδειξη για πιο ήπιες εξελίξεις και πιθανές ισορροπίες, ακόμη και σε δύσκολα διεθνή ζητήματα.

Συνολικά, ο Μάιος φαίνεται να είναι ένας μήνας με δυναμική, ευκαιρίες αλλά και σημαντικές καμπές. Οι επιρροές του μοιράζονται στα δώδεκα ζώδια, με άλλους να ευνοούνται περισσότερο στο πρώτο μισό και άλλους στο δεύτερο, ενώ η παρουσία δύο Πανσελήνων και μίας Νέας Σελήνης τον καθιστά ιδιαίτερα κομβικό για αποφάσεις και αλλαγές.

Το μήνυμα της Άσης Μπήλιου είναι σαφές: ο Μάιος είναι η κατάλληλη στιγμή για να αφήσουμε πίσω ό,τι μας βαραίνει και να επενδύσουμε σε νέα ξεκινήματα, σχέσεις και στόχους που μπορούν να έχουν διάρκεια και ουσία.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Stars System

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
STARS SYSTEM
 |
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΖΩΔΙΑ ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top