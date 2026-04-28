Επίσημη πρεμιέρα για την παράσταση Άμλετ - Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Αρζόγλου, Λέχου, Μπάρπα, Παπούλια και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Άμλετ (machine)», σε σκηνοθεσία της Σοφία Αντωνίου.

Το Θέατρο Πορεία φόρεσε τα καλά του για να υποδεχτεί τους λαμπερούς καλεσμένους του, οι οποίοι παρακολούθησαν μια σύγχρονη σκηνική προσέγγιση που συνδυάζει το σαιξπηρικό έργο «Άμλετ» με τη «Μηχανή Άμλετ» του Χάινερ Μύλλερ,

Το «παρών» στη βραδιά έδωσαν αρκετοί εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού χώρου, τιμώντας με την παρουσία τους τους συντελεστές. Ανάμεσά τους η Στεφανία Γουλιώτη, η Κατερίνα Λέχου, η Εβελίνα Παπούλια, η Βάνα Μπάρμπα και η Τζωρτζίνα Λιώση, αλλά και ο Κώστας Αρζόγλου, ο οποίος θαύμασε επί σκηνής την κόρη του, Ορόρα Μαριόν

Εβελίνα Παπούλια / NDP Photo Agency - Έλλη Πουπουλίδου

Εβελίνα Παπούλια / NDP Photo Agency - Έλλη Πουπουλίδου 

Βάνα Μπάρμπα / NDP Photo Agency - Έλλη Πουπουλίδου 

Βάνα Μπάρμπα / NDP Photo Agency - Έλλη Πουπουλίδου 

Κατερίνα Λέχου / NDP Photo Agency - Έλλη Πουπουλίδου

Κατερίνα Λέχου / NDP Photo Agency - Έλλη Πουπουλίδου  

Στεφανία Γουλιώτη / NDP Photo Agency - Έλλη Πουπουλίδου

Στεφανία Γουλιώτη / NDP Photo Agency - Έλλη Πουπουλίδου 

Τζωρτζίνα Λιώση / NDP Photo Agency - Έλλη Πουπουλίδου 

Τζωρτζίνα Λιώση / NDP Photo Agency - Έλλη Πουπουλίδου

Δημήτρης Καπουράνης - Μιρέλλα Παπαοικονόμου - Δημήτρης Κουρούμπαλης - Κατερίνα Λέχου / NDP Photo Agency - Έλλη Πουπουλίδου

Δημήτρης Καπουράνης - Μιρέλλα Παπαοικονόμου - Δημήτρης Κουρούμπαλης - Κατερίνα Λέχου / NDP Photo Agency - Έλλη Πουπουλίδου

Δημήτρης Καπουράνης - Νατάσα Εξηνταβελώνη / NDP Photo Agency - Έλλη Πουπουλίδου

Δημήτρης Καπουράνης - Νατάσα Εξηνταβελώνη / NDP Photo Agency - Έλλη Πουπουλίδου

Η Aurora Marion με τον πατέρα της, Κώστα Αρζόγλου και τη Βάνα Πεφάνη / NDP Photo Agency - Έλλη Πουπουλίδου 

Η Aurora Marion με τον πατέρα της, Κώστα Αρζόγλου και τη Βάνα Πεφάνη / NDP Photo Agency - Έλλη Πουπουλίδου

Λίγα λόγια για την παράσταση 

Στην παράσταση «Άμλετ (machine)», που παρουσιάζεται στο Θέατρο Πορεία, σε σκηνοθεσία και διασκευή της Σοφία Αντωνίου, πρωταγωνιστούν ο Μιχάλης Αφολαγιάν, ο Δημήτρης Καπουράνης (στον ρόλο του Άμλετ), η Λωξάνδρα (Lloxy) Λούκας, η Ορόρα Μαριόν (Aurora Marion), ο Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος και ο Γιώργης Παρταλίδης.

Στο έργο αυτό, ο Άμλετ επιστρέφει ως μια φασματική παρουσία που αρνείται να ξεχαστεί, επιχειρώντας να αφηγηθεί εκ νέου την ιστορία της ζωής του μέσα από μια σύγχρονη, αποδομητική ματιά που συνομιλεί με το σήμερα.

