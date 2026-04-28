Στο χθεσινό επεισόδιο (Δευτέρα 27/4) ξεκίνησε η εβδομάδα αφιερωμένη στη θάλασσα, με τη δυναμική επάνοδο της Μπλε μπριγάδας, η οποία μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες, κατάφερε να επικρατήσει της Κόκκινης στη δοκιμασία του Mystery Box με σκορ 4-2, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των μελών της. Η καλύτερη προσπάθεια, που κέρδισε 1.000 ευρώ, ανήκε επίσης στη Μπλε μπριγάδα και συγκεκριμένα στον αρχηγό της Μιχάλη Κεχαγιόγλου.

Για την Κόκκινη μπριγάδα η ήττα είχε ως συνέπεια ο Χρήστος Μουσιάρης και η Μενεξιά Μαυροπούλου να είναι οι δύο πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση για αυτή την εβδομάδα.

Η εβδομάδα θάλασσας συνεχίζεται και απόψε, Τρίτη 28 Απριλίου, τα μέλη των δυο μπριγάδων θα βρουν στην κουζίνα του MasterChef 10 δύο μεγάλες δεξαμενές με ψάρια, τα οποία και θα αποτελέσουν τα βασικά τους υλικά.

Στο Τεστ Δημιουργικότητας καθοριστικό ρόλο θα παίξουν τόσο η τεχνική όσο και η ταχύτητα, καθώς πριν ξεκινήσουν οι διαγωνιζόμενοι το μαγείρεμα θα πρέπει να φιλετάρουν σωστά τρία ψάρια, ένα κάθε φορά. Μόνο όταν ολοκληρώσουν με επιτυχία τη διαδικασία θα μπορούν να μπουν στην αποθήκη τροφίμων και να προμηθευτούν τα υλικά που χρειάζονται για να ετοιμάσουν το πιάτο τους.





Ο συνολικός χρόνος που θα έχουν στη διάθεσή τους είναι 60’, στον οποίο περιλαμβάνεται η μαγειρική αλλά και η αποθήκη τροφίμων, που θα παραμείνει ανοιχτή κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας. Ωστόσο, δεν θα ξεκινήσουν να μαγειρεύουν όλοι ταυτόχρονα, καθώς ο χρόνος θα αρχίσει να μετρά από τη στιγμή που ο πρώτος διαγωνιζόμενος θα ολοκληρώσει το φιλετάρισμα.



Η Κόκκινη μπριγάδα υπερτερεί αριθμητικά, γεγονός που σημαίνει ότι δύο μέλη της θα μείνουν εκτός δοκιμασίας, ώστε να σχηματιστούν έξι ζευγάρια μονομάχων. Όμως, απόψε όλες οι αποφάσεις ανήκουν στον αρχηγό της Μπλε μπριγάδας, που κέρδισε τη δοκιμασία του Mystery Box και θα ορίσει ποιοι θα είναι οι δύο παίκτες της Κόκκινης μπριγάδας που δεν θα μαγειρέψουν.

Καλεσμένος των τριών chef κριτών, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνου Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλου, είναι ένας πολύ αγαπημένος παίκτης του MasterChef. Με καταγωγή από τη Λάρισα και με ιδιαίτερη αγάπη για τη θάλασσα και την ψαροφαγία, ο Κώστας Φρέτζιος κατάφερε να αφήσει το δικό του στίγμα στο MasterChef 8 με τα πιάτα, τον χαρακτήρα, αλλά και το ιδιαίτερο χιούμορ του.

Θα καταφέρει η Μπλε μπριγάδα να πάρει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της;

Δείτε εδώ το trailer MasterChef 10 – Τρίτη 28.4.26:

Δείτε εδώ το αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό – Τρίτη 28.4.26- επεισόδιο MasterChef 10, που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star:

MasterChef 10

Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00



Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Σκηνοθεσία: Κώστας Τριπύλας

Creative Producer: Θανάσης Μητρέλιας

Executive Producer: Βασίλης Γεωργιάδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής

Project Manager: Στέργιος Νένες

Οργάνωση Παραγωγής: Νίκος Βλάχος

Culinary Consultant: Νίκος Θωμάς

Σκηνογράφος: Χριστίνα Κωστέα

Αρχισυντάκτης: Νίκος Κακαρίκας

Παραγωγός: Star

Εκτέλεση παραγωγής: Green Pixel Productions

#MasterChefGR #StarChannelTV

MasterChef on Social Media

https://www.facebook.com/MasterChefGR/

https://twitter.com/masterchefgr

https://www.instagram.com/masterchefgr/

https://www.tiktok.com/@masterchefgr



