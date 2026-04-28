Συνελήφθη στην Πάτρα ο 89χρονος που άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ και το Εφετείο στη Λουκάρεως.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε κοντά στα ΚΤΕΛ της Πάτρας, από άνδρες της αστυνομίας έξι ώρες μετά την τελευταία του επίθεση. Στην κατοχή του είχε ένα γεμάτο 38άρι περίστροφο, ενώ φέρεται να σχεδίαζε να διαφύγει με πλοίο στην Ιταλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατάφερε να διαφύγει από την Αθήνα με ταξί.

Ο 89χρονος εντοπίστηκε τελικά έξι ώρες μετά στην Πάτρα

Το χρονικό των επιθέσεων ου 89χρονου με τους πέντε τραυματίες

Το πρωί της Τρίτης ο 89χρονος προκάλεσε πανικό στο κέντρο της Αθήνας, πραγματοποιώντας δύο διαδοχικές ένοπλες επιθέσεις σε Κεραμεικό και Αμπελόκηπους, τραυματίζοντας συνολικά πέντε άτομα.

Το περιστατικό ξεκίνησε περίπου στις 10:30, όταν ο ηλικιωμένος έφτασε με ταξί στα γραφεία του ΕΦΚΑ στην οδό Κειριάδων, στον Κεραμεικό. Έχοντας κρυμμένη καραμπίνα κάτω από την καμπαρντίνα του, εισήλθε στο κτίριο και ανέβηκε στον τέταρτο όροφο, όπου άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας έναν υπάλληλο στα πόδια.

Ο τραυματίας δέχθηκε άμεσα τις πρώτες βοήθειες από αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Ο δράστης αποχώρησε από το σημείο πριν φτάσουν οι Αρχές και λίγο αργότερα κατευθύνθηκε προς το Δικαστικό Μέγαρο στην οδό Λουκάρεως, στους Αμπελόκηπους. Περίπου στις 11:17 εισέβαλε σε γραφείο στο ισόγειο του πρώην Ειρηνοδικείου και πυροβόλησε ξανά, τραυματίζοντας τρεις γυναίκες υπαλλήλους, επίσης στα πόδια, ενώ μία ακόμη γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε κατάσταση σοκ. Και οι τέσσερις, μαζί με τον υπάλληλο του ΕΦΚΑ, νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Μετά τη δεύτερη επίθεση, ο 89χρονος άφησε την καραμπίνα πάνω σε γραφείο και διέφυγε πεζός, χωρίς να γίνει άμεσα αντιληπτός. Υπάλληλοι που επιχείρησαν να τον ακολουθήσουν σταμάτησαν, φοβούμενοι ότι ενδέχεται να είναι οπλισμένος και με δεύτερο όπλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν διαφύγει άφησε πίσω του φακέλους με σημειώματα, στα οποία φέρεται να εξηγεί τα κίνητρα της πράξης του, αναφέροντας μεταξύ άλλων τα προβλήματα που αντιμετώπιζε με τη μη χορήγηση σύνταξης.

Ο 89χρονος το 2018 φέρεται να είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική δομή, κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της δεύτερης επίθεσης, συγγενικό του πρόσωπο επικοινώνησε με την Άμεση Δράση, δίνοντας στοιχεία για την ταυτότητά του.

Οι Αρχές τονίζουν ότι βασική προτεραιότητα ήταν η προστασία των πολιτών και των εργαζομένων, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη συνεχίζονται εντατικά.