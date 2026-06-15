Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Αυγουστίνου επισκόπου Ιππώνος, Αγίου Βίτωνος, Οσίου Ιερώνυμου, Οσίας Μονίκης και Οσίου Ορτισίου.

Ο Αυγουστίνος γεννήθηκε στην Ταγάστη της Νουμιδίας (σημερινό Σουκ Αχράς Αλγερίας), στις 13 Νοεμβρίου 354 από μητέρα φλογερή χριστιανή, τη Μόνικα, και πατέρα ειδωλολάτρη, τον Πατρίκιο. Τις εγκύκλιες σπουδές πραγματοποίησε στην πατρίδα του, ενώ στη συνέχεια ο πατέρας του τον έστειλε στα Μάδαυρα και για ανώτερες σπουδές στην Καρχηδόνα. Ως νεαρός φοιτητής έζησε ζωή έκλυτη, από την οποία απόκτησε και κάποιο εξώγαμο τέκνο.

Ο Άγιος Αυγουστίνος

Στην Αφρική, έγινε οπαδός του Μανιχαϊσμού, αλλά όταν αργότερα έφθασε στο Μιλάνο, οι θερμές ολονύκτιες προσευχές της μητέρας του, η επισταμένη μελέτη των αγίων Γραφών από τον ίδιο και τα φλογερά κηρύγματα του Επισκόπου Μεδιολάνων Αμβροσίου, έφεραν τον Αυγουστίνο στο Χριστιανισμό. Ζήτησε να κατηχηθεί και βαπτίστηκε χριστιανός μαζί με τον 15χρονο γιο του Αδεοδάτη.

Αργότερα επέστρεψε στην Αφρική, όπου δίδαξε και διέδωσε με θέρμη τον Χριστιανισμό. Μετά την κοίμηση της μητέρας του πήγε στη Ρώμη. Όταν το 391 επισκέφθηκε κάποιους φίλους του στην Ιππώνα (σημερινή Ανάμπα Αλγερίας), ο επίσκοπος της πόλης Βαλέριος, εκτιμώντας τα πλούσια χαρίσματά του, το πάθος της διδασκαλίας, αλλά και τη βαθύτατη θεολογική του γνώση, τον χειροτόνησε πρεσβύτερο και αργότερα βοηθό επίσκοπο. Μετά την κοίμηση του Βαλερίου τον διαδέχθηκε στο θρόνο της επισκοπής Ιππώνος το 396.

Ποίμανε με σύνεση το ποίμνιό του για 34 ολόκληρα χρόνια και κοιμήθηκε ειρηνικά σε ηλικία 76 ετών, στις 28 Αυγούστου 430, αφήνοντας τεράστιο συγγραφικό έργο, φιλοσοφικού, απολογητικού, δογματικού, ηθικού και ποιμαντικού περιεχομένου.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Αυγουστίνος

Αυγουστίνα

Αύγουστος

Αυγούστα

Βίτων

Ιερώνυμος, Γερώνυμος

Ιερονύμη

Μόνικα, Μόνα

Ορτίσιος, Ορτίσης

Ορτίσια, Ορτανσία

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:02 και θα δύσει στις 20:49. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 47 λεπτά.

Σελήνη 0.3 ημέρας

Παγκόσμια Ημέρα Γονιμότητας

Η 15η Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Γονιμότητας, με πρωτοβουλία της Assisted Conception Taskforce (ACT) και αποτελεί μέρα ενημέρωσης για την υπογονιμότητα των ζευγαριών.

Παγκοσμίως, 90 εκατομμύρια ζευγάρια αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα σύλληψης. Το 85% από τα ζευγάρια αυτά (77 εκατομμύρια), δεν αναζητούν ποτέ βοήθεια για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Από τα 13 εκατομμύρια ζευγάρια που αναζητούν ιατρική βοήθεια, ποσοστό μικρότερο από το 42%, θα αρχίσει τελικά θεραπεία. Έτσι, λοιπόν, από όλα τα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, μόνο το 6% έχουν την ιατρική βοήθεια που απαιτείται.

Τα ανωτέρω επιδημιολογικά στοιχεία, τα οποία αναδεικνύουν μία δυσάρεστη πραγματικότητα, οδήγησαν ειδικούς σε θέματα αναπαραγωγής απ' όλο τον κόσμο να συνασπισθούν και να αναλάβουν δράση, στοχεύοντας στη σωστή ενημέρωση των ζευγαριών που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονιμότητας. Η ανεξάρτητη αυτή διεθνής πρωτοβουλία, ονομάστηκε ACT και εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο με την ίδρυση κατά τόπους παραρτημάτων.

Στην Ελλάδα, καταξιωμένοι επιστήμονες, γνωρίζοντας ότι τα περίπου 300.000 υπογόνιμα ζευγάρια της χώρας μας και ο ευρύτερος κοινωνικός τους περίγυρος έχουν ανάγκη υπεύθυνης ενημέρωσης και καθοδήγησης, προχώρησαν στη δημιουργία της ACT HELLAS. Η Ελλάδα είναι η 20η χώρα στο κόσμο που συμμετέχει στη δράση της ACT International.

Έχουν περάσει σχεδόν 44 χρόνια από τότε που γεννήθηκε στη Βρετανία το πρώτο «παιδί του σωλήνα», η Λουίζ Μπράουν... Από εκείνη τη στιγμή ως σήμερα έχουν γεννηθεί πάνω από 1.500.000 παιδιά σ' όλο τον κόσμο χάρη στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.