Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσίου Ευδοκίμου δικαίου και Αγίου Ιωσήφ Αριμαθαίας.

Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου εορτάζεται στις 31 Ιουλίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζει ο Ευδόκιμος.

Όσιος Ευδόκιμος ο Δίκαιος

Ο Ευδόκιμος καταγόταν από την Καππαδοκία κι έζησε επί βασιλείας του βυζαντινού αυτοκράτορα Θεόφιλου (829-842), ο οποίος τον τίμησε με το στρατιωτικό αξίωμα του Κανδιδάτου. Πέθανε σε ηλικία 33 ετών από βαριά ασθένεια.

Κατά τη διάρκεια της σύντομης ζωής του διακρίθηκε για το φιλανθρωπικό του έργο και ήταν γνωστός για το δίκαιο χαρακτήρα του.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Ευδόκιμος

Ευδόκιμη

Ιωσήφ, Σήφης*

Ιωσηφίνα, Ζοζεφίνα, Τζέσικα, Τζέσσικα *

Φρειδερίκος

Φρειδερίκη

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:27 και θα δύσει στις 20:35. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 08 λεπτά.

Σελήνη 16.4 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Παρκοφυλάκων

Η Παγκόσμια Ημέρα Παρκοφυλάκων (World Ranger Day) γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 31 Ιουλίου, με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Παρκοφυλάκων (IRF) για να επισημάνει τη συμβολή των παρκοφυλάκων στην προστασία της φύσης και να τιμήσει τη μνήμη των παρκοφυλάκων που πέθαναν ή τραυματίστηκαν την ώρα του καθήκοντος. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της IRF, 148 παρκοφύλακες έχασαν τη ζωή τους από τον Ιούνιο του 2022 έως το Μάιο του 2023, κυρίως στα απέραντα πάρκα της Αφρικής.

Οι παρκοφύλακες είναι επαγγελματίες ή εθελοντές, που ως κύριο καθήκον έχουν τη διατήρηση και την προστασία των πάρκων. Το έργο τους είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη διατήρηση της παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Πολλές χώρες έχουν εθνικές και τοπικές ενώσεις παρκοφυλάκων που έχουν συσταθεί για να υποστηρίζουν τα συμφέροντα των μελών τους και βρίσκονται υπό την ομπρέλα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Παρκοφυλάκων, που ιδρύθηκε το 1992. Η χώρα μας δεν είναι ακόμη μέλος της IRF.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Παρκοφυλάκων καθιέρωσε την Παγκόσμια Ημέρα Παρκοφυλάκων το 2007 για να γιορτάσει τα 15 χρόνια από την ίδρυσή της. Περιλαμβάνει σειρά εκδηλώσεων και δράσεων από τις ενώσεις-μέλη της (πάνω από 60 σωματεία σε 46 χώρες και στις 6 ηπείρους), που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία των πάρκων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.