Αναγνωρίζετε το αγοράκι της φωτογραφίας; Ποιος εμφανίσιμος άντρας είναι

Οι ευχές της Αθηνάς Οικονομάκου στον Μπρούνο της

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Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 30.07.26, 20:01
Ο γάμος της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο/ βίντεο από ΑΝΤ1

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Σας θυμίζει κάτι αυτό το αγοράκι στην παραπάνω φωτογραφία που ποζάρει γελαστό στον φωτογραφικό φακό; Σήμερα είναι ένας άντρας διάσημος και εμφανίσιμος.

Αθηνά Οικονομάκου: Το ταξίδι του μέλιτος και τα γενέθλια του Τσερέλα!

Ο λόγος για τον σύζυγο της Αθηνάς Οικονομάκου, Μπρούνο Τσερέλα. Ο πρώην μπασκετμπολίστας που αγωνίστηκε κυρίως στα ιταλικά πρωταθλήματα όπως στην Olimpia Milano και τη Reyer Venezia, με αφορμή τα γενέθλιά του είπε να δείξει στους followers του στο Instagram πώς ήταν μικρός δημοσιεύοντας μία φωτογραφία από τα παιδικά του χρόνια. 

 

 

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι ευχές έπεσαν βροχή, ενώ ιδιαίτερα συγκινητικά ήταν και τα λόγια που έγραψε για εκείνον η σύζυγός του Αθηνά Οικονομάκου παρόλο που το ζευγάρι ήταν μαζί κάπου πάνω από τη Γροιλανδία.

Αναγνωρίζετε το αγοράκι της φωτογραφίας; Ποιος εμφανίσιμος άντρας είναι

Η ηθοποιός δημοσίευσε μία φωτογραφία στην οποία ο πρώην αθλητής που πλέον είναι επιχειρηματίας σβήνει το κεράκι της τούρτας του και έγραψε στη λεζάντα:

Αναγνωρίζετε το αγοράκι της φωτογραφίας; Ποιος εμφανίσιμος άντρας είναι

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα/ φωτογραφία από NDP/ ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα/ φωτογραφία από NDP/ ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

«Ένα μικροσκοπικό κέικ. Ένα κεράκι. Κάπου πάνω από τη Γροιλανδία. Καθ’ οδόν για το ταξίδι του μέλιτος. Μερικές φορές, οι πιο μικρές γιορτές γίνονται οι πιο μεγάλες αναμνήσεις. Χρόνια πολλά για τα 40ά σου γενέθλια, αγάπη μου. Η περιπέτεια μόλις ξεκίνησε».
Το ζευγάρι πριν από λίγους μήνες παντρεύτηκε και έκανε τριήμερο γλέντι στην Πάρο όπου το παρών έδωσαν πολλοί celebrities.
 

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ΜΠΡΟΥΝΟ ΤΣΕΡΕΛΑ
 |
ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
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