Αναφορά στην αποχώρηση της Μίνας Καραμήτρου έγινε στον αέρα της εκπομπής 10 Παντού του OPEN, το πρωί της Πέμπτης 30 Ιουλίου, όταν καλεσμένη βρέθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Μίνα Καραμήτρου: Αιφνιδιαστική αποχώρηση από το OPEN - Τι συνέβη;
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η πολιτικός τοποθετήθηκε δημόσια για τη δημοσιογράφο, σε μια στιγμή που συνδέθηκε με τα δημοσιεύματα για την παραίτησή της από τον σταθμό. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε: «Την αγαπάω τη Μίνα και στενοχωριέμαι που φεύγει».
Στην ίδια συζήτηση, ο Νίκος Στραβελάκης σχολίασε: «Όλοι στενοχωριόμαστε κι όλοι την αγαπάμε».
Στο νοσοκομείο η Μίνα Καραμήτρου μετά από έκρηξη κλιματιστικού
Η αντίδραση της Μίνα Καραμήτρου στον αέρα
Μετά την αναφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η Μίνα Καραμήτρου χαμογέλασε χωρίς να προχωρήσει σε κάποιο σχόλιο. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πολιτικής συζήτησης.
Σε ποιο κανάλι πηγαίνει η Μίνα Καραμήτρου;
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από τη νέα τηλεοπτική σεζόν η έμπειρη αστυνομική συντάκτρια θα ενταχθεί στο δυναμικό του ΣΚΑΪ, όπου προορίζεται να αναλάβει την παρουσίαση ενημερωτικής εκπομπής κάθε σαββατοκύριακο.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.