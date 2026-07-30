Αναφορά στην αποχώρηση της Μίνας Καραμήτρου έγινε στον αέρα της εκπομπής 10 Παντού του OPEN, το πρωί της Πέμπτης 30 Ιουλίου, όταν καλεσμένη βρέθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η πολιτικός τοποθετήθηκε δημόσια για τη δημοσιογράφο, σε μια στιγμή που συνδέθηκε με τα δημοσιεύματα για την παραίτησή της από τον σταθμό. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε: «Την αγαπάω τη Μίνα και στενοχωριέμαι που φεύγει».

Στην ίδια συζήτηση, ο Νίκος Στραβελάκης σχολίασε: «Όλοι στενοχωριόμαστε κι όλοι την αγαπάμε».

Η αντίδραση της Μίνα Καραμήτρου στον αέρα

Μετά την αναφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η Μίνα Καραμήτρου χαμογέλασε χωρίς να προχωρήσει σε κάποιο σχόλιο. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πολιτικής συζήτησης.

Σε ποιο κανάλι πηγαίνει η Μίνα Καραμήτρου;

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από τη νέα τηλεοπτική σεζόν η έμπειρη αστυνομική συντάκτρια θα ενταχθεί στο δυναμικό του ΣΚΑΪ, όπου προορίζεται να αναλάβει την παρουσίαση ενημερωτικής εκπομπής κάθε σαββατοκύριακο.