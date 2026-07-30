Κωνσταντοπούλου - «Πρόδωσε» την Καραμήτρου: «Στενοχωριέμαι που φεύγει»

Η αντίδραση της δημοσιογράφου - Πού «μετακομίζει»;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στην αποχώρηση της Μίνας Καραμήτρου από το OPEN κατά τη διάρκεια εκπομπής.
  • Η Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι αγαπά τη Μίνα και στενοχωριέται για την αποχώρησή της.
  • Ο Νίκος Στραβελάκης συμφώνησε, λέγοντας ότι όλοι στενοχωριούνται για την Καραμήτρου.
  • Η Μίνα Καραμήτρου δεν σχολίασε, αλλά χαμογέλασε στην αναφορά της Κωνσταντοπούλου.
  • Από τη νέα τηλεοπτική σεζόν, η Καραμήτρου θα ενταχθεί στο ΣΚΑΪ για να παρουσιάσει ενημερωτική εκπομπή.

Αναφορά στην αποχώρηση της Μίνας Καραμήτρου έγινε στον αέρα της εκπομπής 10 Παντού του OPEN, το πρωί της Πέμπτης 30 Ιουλίου, όταν καλεσμένη βρέθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Μίνα Καραμήτρου: Αιφνιδιαστική αποχώρηση από το OPEN - Τι συνέβη;

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η πολιτικός τοποθετήθηκε δημόσια για τη δημοσιογράφο, σε μια στιγμή που συνδέθηκε με τα δημοσιεύματα για την παραίτησή της από τον σταθμό. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε: «Την αγαπάω τη Μίνα και στενοχωριέμαι που φεύγει».

Κωνσταντοπούλου - «Πρόδωσε» την Καραμήτρου: «Στενοχωριέμαι που φεύγει»

Στην ίδια συζήτηση, ο Νίκος Στραβελάκης σχολίασε: «Όλοι στενοχωριόμαστε κι όλοι την αγαπάμε».

Στο νοσοκομείο η Μίνα Καραμήτρου μετά από έκρηξη κλιματιστικού

Η αντίδραση της Μίνα Καραμήτρου στον αέρα

Μετά την αναφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η Μίνα Καραμήτρου χαμογέλασε χωρίς να προχωρήσει σε κάποιο σχόλιο. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πολιτικής συζήτησης.

Κωνσταντοπούλου - «Πρόδωσε» την Καραμήτρου: «Στενοχωριέμαι που φεύγει»

Σε ποιο κανάλι πηγαίνει η Μίνα Καραμήτρου;

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από τη νέα τηλεοπτική σεζόν η έμπειρη αστυνομική συντάκτρια θα ενταχθεί στο δυναμικό του ΣΚΑΪ, όπου προορίζεται να αναλάβει την παρουσίαση ενημερωτικής εκπομπής κάθε σαββατοκύριακο.

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ΜΙΝΑ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ
 |
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗΣ
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