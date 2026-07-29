Nova: Τα «Islands» ρίχνουν…«Σκιές στον ήλιο» στη ζώνη Sunday Premiere

Tην Κυριακή 2 Αυγούστου (22:00) στο Novacinema1

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η δραματική ταινία «Islands» («Σκιές στον ήλιο», 2025) θα προβληθεί την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 22:00 στο Novacinema1.
  • Η ταινία έχει διάρκεια 123 λεπτά και σκηνοθεσία του Jan-Ole Gerster, με πρωταγωνιστές τους Sam Riley, Stacy Martin και Jack Farthing.
  • Η υπόθεση αφορά έναν προπονητή τένις που αναπτύσσει φιλικές σχέσεις με ένα παντρεμένο ζευγάρι, ενώ η εξαφάνιση του συζύγου δημιουργεί ένταση.
  • Η ταινία θα είναι διαθέσιμη και στην πλατφόρμα ΕΟΝ On Demand, με δυνατότητα offline παρακολούθησης.
  • Οι θεατές μπορούν να απολαύσουν περισσότερες από 6.000 ταινίες και επεισόδια σειρών στην ΕΟΝ.

Τη δραματική ταινία μυστηρίου «Islands» («Σκιές στον ήλιο», 2025, διάρκειας 123’) με τους Sam Riley, Stacy Martin, Jack Farthing και σκηνοθεσία του Jan-Ole Gerster θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 2 Αυγούστου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

Nova: Τα «Islands» ρίχνουν…«Σκιές στον ήλιο» στη ζώνη Sunday Premiere

Προπονητής του tennis σε θέρετρο των Καναρίων Νήσων συνάπτει φιλικές σχέσεις με παντρεμένο ζευγάρι Άγγλων τουριστών, στον γιο των οποίων αναλαμβάνει να κάνει προπόνηση. Η ξαφνική εξαφάνιση του συζύγου ρίχνει σκιά στο ούτως ή άλλως παράξενο αναμεταξύ τους κλίμα. Μη χάσετε τη συνέχεια την Κυριακή 2/8 (22:00).

Nova: Τα «Islands» ρίχνουν…«Σκιές στον ήλιο» στη ζώνη Sunday Premiere

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών.

Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

 

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