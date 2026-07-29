Φωτιά Τώρα Στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας

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Με μια ματιά

Με μια ματιά - by STAR AI

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στον Αγιο Δημήτριο Μεσσηνίας.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο.

Συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.