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Φωτιά Τώρα Στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 40 πυροσβέστες και 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ.
  • Διαθέσιμα 13 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 πυροσβεστικό ελικόπτερο.
  • Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ για την κατάσβεση.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στον Αγιο Δημήτριο Μεσσηνίας.

 

 

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο.

Συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

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