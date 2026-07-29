Πύρινος εφιάλτης στην Πάρο: Ολονύχτια μάχη με τη φωτιά – Βροχή τα 112

Εκκενώθηκαν πέντε χωριά

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Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν η πυροσβέστες στην Πάρο, με τη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη να μαίνεται ανεξέλεγκτη. Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στο νησί δε διευκολύνουν καθόλου το έργο της κατάσβεσης, με τις αναζωπυρώσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας να είναι συνεχόμενες. 

Τα μηνύματα από το 112 «έπεφταν» βροχή. Οι κάτοικοι των χωριών Αγκαιριά, Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλυφά και Πυργάκι κλήθηκαν να εκκενώσουν αμέσως τους οικισμούς είτε προς την παραλία της Αλυκής, είτε προς Δρυό. Νωρίτερα, είχαν εκκενωθεί ακόμη πέντε οικισμοί.

 

 

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του νησιού, Κωνσταντίνο Μπίζα, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ, η φωτιά πέρασε στην παραλία του Φάραγκα, όπου υπάρχουν αρκετά σπίτια και βίλες, τα οποία πιθανόν να έχουν κινδυνεύσει. Όπως είπε ξεκίνησε από την περιοχή του ΧΥΤΑ στον Άγιο Χαράλαμπο και υπάρχουν φόβοι για εξάπλωση, καθώς αναμένεται να επιδεινωθούν οι άνεμοι. 

Κατά τη διάρκεια της νύχτα απειλήθηκαν πολλές φορές κατοικημένες περιοχές, που σώθηκαν χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών. Ωστόσο, όπως είπε ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Πάρου, Χάρης Γιουρτζίδης στο Mega, έχουν καεί δύο κατοικίες.

 

 

Στο πεδίο επιχειρούν 66 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες δασοκομάντος και 16 οχήματα από την Αττική. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν και οι ρίψεις από αέρος. Μέχρι στιγμής, έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Στη συνέχεια θα δοθεί εντολή απογείωσης και σε άλλα εναέρια μέσα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και 1 μηχάνημα έργου.

Επίσης, για την περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρούντων δυνάμεων, έχει προγραμματιστεί να μεταβούν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι της Ραφήνας ακόμη 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετά νοικοκυριά είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ κάηκαν αποθήκες και ζώα. 

Η μεγάλη φωτιά στην Πάρο ξεκίνησε το μεσημέρι της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση, όμως επεκτάθηκε γρήγορα, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στο νησί. Μάλιστα σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, οι άνεμοι που αυτή την ώρα πνέουν 7 μποφόρ, αναμένεται να ενισχυθούν μέσα στη μέρα. 

Αρκετές εστίες εντοπίζονται και σε δύσβατα σημεία ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεν υπήρξαν ρίψεις νερού από αεροσκάφη.

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