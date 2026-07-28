Μια δύσκολη συνάντηση, με φόντο τις εξελίξεις στο μέτωπο με το Ιράν, αλλά και με το βλέμμα στην πιθανή πώληση F35 στην Τουρκία, πραγματοποίησαν στον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά κρίσιμη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο, η οποία διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών και σε κλίμα έντονης παρασκηνιακής πίεσης. Ο Τραμπ πιέζει ασφυκτικά για διπλωματική διευθέτηση και εκεχειρία στο μέτωπο με το Ιράν. Αντίθετα, ο Νετανιάχου επιμένει στη σκληρή γραμμή και στην πλήρη εξάρθρωση του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε δημόσια την ενόχλησή του πριν τη συναντηση τους, κατηγορώντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στο Fox για σκόπιμες διαρροές πληροφοριών, με στόχο να κρατήσει τις ΗΠΑ εγκλωβισμένες στον πόλεμο. Αναφέρθηκε στα στοιχεια του ισραηλ ότι το Ιράν επεκτείνει κρυφά μια βαριά οχυρωμένη, υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση βαθιά μέσα στο βουνό Pickaxe.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ παρακολουθεί με έκδηλη ανησυχία το διπλωματικό φλερτ της Ουάσινγκτον με την Άγκυρα για την πιθανή πώληση των μαχητικών F-35. Η Ιερουσαλήμ φοβάται ότι μια τέτοια κίνηση θα ανατρέψει πλήρως τις ισορροπίες δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο.



