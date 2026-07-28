Τετ-α-τετ Τραμπ & Νετανιάχου: Πιέσεις για εκεχειρία και το ζήτημα των F-35

Ανησυχία Ισραήλ για το διπλωματικό φλερτ Ουάσινγκτον - Άγκυρας

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (28/7/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο με επίκεντρο τις εξελίξεις στο Ιράν και την πώληση F-35 στην Τουρκία.
  • Ο Τραμπ πιέζει για διπλωματική εκεχειρία με το Ιράν, ενώ ο Νετανιάχου προτιμά σκληρή γραμμή κατά του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.
  • Ο Τραμπ εξέφρασε δημόσια την ενόχλησή του για διαρροές πληροφοριών από τον Νετανιάχου που κρατούν τις ΗΠΑ σε πόλεμο.
  • Το Ισραήλ ανησυχεί για τις πιθανές πωλήσεις F-35 στην Τουρκία, που θα ανατρέψουν τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μια δύσκολη συνάντηση, με φόντο τις εξελίξεις στο μέτωπο με το Ιράν, αλλά και με το βλέμμα στην πιθανή πώληση F35 στην Τουρκία, πραγματοποίησαν στον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου

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Πρόκειται για μια εξαιρετικά κρίσιμη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο, η οποία διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών και σε κλίμα έντονης παρασκηνιακής πίεσης. Ο Τραμπ πιέζει ασφυκτικά για διπλωματική διευθέτηση και εκεχειρία στο μέτωπο με το Ιράν. Αντίθετα, ο Νετανιάχου επιμένει στη σκληρή γραμμή και στην πλήρη εξάρθρωση του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Τετ-α-τετ Τραμπ & Νετανιάχου: Πιέσεις για εκεχειρία και το ζήτημα των F-35

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε δημόσια την ενόχλησή του πριν τη συναντηση τους, κατηγορώντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στο Fox για σκόπιμες διαρροές πληροφοριών, με στόχο να κρατήσει τις ΗΠΑ εγκλωβισμένες στον πόλεμο. Αναφέρθηκε στα στοιχεια του ισραηλ ότι το Ιράν επεκτείνει κρυφά μια βαριά οχυρωμένη, υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση βαθιά μέσα στο βουνό Pickaxe.

Ισραήλ, Λίβανος και ΗΠΑ υπέγραψαν τριμερή συμφωνία για κατάπαυση του πυρός

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ παρακολουθεί με έκδηλη ανησυχία το διπλωματικό φλερτ της Ουάσινγκτον με την Άγκυρα για την πιθανή πώληση των μαχητικών F-35. Η Ιερουσαλήμ φοβάται ότι μια τέτοια κίνηση θα ανατρέψει πλήρως τις ισορροπίες δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο.


 

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