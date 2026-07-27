Στο μέτωπο του Περσικού Κόλπου οι ΗΠΑ κρατάνε «παγωμένη» τη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, μετά την εισήγηση του επικεφαλής της CENTCOM ότι η εκστρατεία έχει φτάσει στα όρια της αποτελεσματικότητάς της.

Όπως ανέφερε η Δέσποινα Μανδελενάκη στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Γιώργο Ευγενίδη, η σημερινή ημέρα είναι η δεύτερη συνεχόμενη χωρίς νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Εισήγηση της CENTCOM να παγώσουν οι επιθέσεις στο Ιράν

Σύμφωνα με το Axios, ο διοικητής της αμερικανικής κεντρικής διοίκησης CENTCOM Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, εισηγήθηκε την παύση των βομβαρδισμών, εκτιμώντας ότι οι επιχειρήσεις είχαν περιορίσει την αποτελεσματικότητά τους και ότι οι διαθέσιμοι στόχοι είχαν σε μεγάλο βαθμό εξαντληθεί.

Την ίδια ώρα, αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν ανησυχίες για τα αποθέματα αντιαεροπορικών πυραύλων και πυρομαχικών.

Το Ιράν, από την πλευρά του, έχει επίσης σταματήσει τις επιθέσεις όσο διατηρείται η αμερικανική παύση.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει την επικοινωνιακή του εκστρατεία μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Ανάρτησε στο Truth Social εικόνες δημιουργημένες με AI, στις οποίες παρουσιάζεται ακόμη και ως «φύλακας του πλανήτη».

Τραμπ: Επικοινωνιακή εκστρατεία με AI εικόνες