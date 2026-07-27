«Πάγωσαν» για δεύτερη συνεχή ημέρα οι επιθέσεις ΗΠΑ κατά Ιράν

Μετά από εισήγηση του Διοικητή των Αμερικανικών Δυνάμεων στον Τραμπ

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Πηγή: Ρεπορτάζ Δέσποινα Μανδελενάκη, δελτίο ειδήσεων Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι ΗΠΑ έχουν σταματήσει τις επιθέσεις κατά του Ιράν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, σύμφωνα με την CENTCOM.
  • Ο διοικητής της CENTCOM, Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, εισηγήθηκε την παύση των βομβαρδισμών λόγω περιορισμένης αποτελεσματικότητας.
  • Ανησυχίες εκφράζονται για τα αποθέματα αντιαεροπορικών πυραύλων και πυρομαχικών των ΗΠΑ.
  • Το Ιράν έχει επίσης σταματήσει τις επιθέσεις όσο διαρκεί η αμερικανική παύση.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρά σε επικοινωνιακή εκστρατεία μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Στο μέτωπο του Περσικού Κόλπου οι ΗΠΑ κρατάνε «παγωμένη» τη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, μετά την εισήγηση του επικεφαλής της CENTCOM ότι η εκστρατεία έχει φτάσει στα όρια της αποτελεσματικότητάς της.

Ιράν: Βομβαρδίζεται για 11η συνεχή ημέρα από τις ΗΠΑ

Όπως ανέφερε η Δέσποινα Μανδελενάκη στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Γιώργο Ευγενίδη,  η σημερινή ημέρα είναι η δεύτερη συνεχόμενη χωρίς νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. 

Εισήγηση της CENTCOM να παγώσουν οι επιθέσεις στο Ιράν

Εισήγηση της CENTCOM να παγώσουν οι επιθέσεις στο Ιράν    

Σύμφωνα με το Axios, ο διοικητής της αμερικανικής κεντρικής διοίκησης CENTCOM Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, εισηγήθηκε την παύση των βομβαρδισμών, εκτιμώντας ότι οι επιχειρήσεις είχαν περιορίσει την αποτελεσματικότητά τους και ότι οι διαθέσιμοι στόχοι είχαν σε μεγάλο βαθμό εξαντληθεί. 

Ιράν: Εντολή Τραμπ «να ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως»

Την ίδια ώρα, αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν ανησυχίες για τα αποθέματα αντιαεροπορικών πυραύλων και πυρομαχικών.

Το Ιράν, από την πλευρά του, έχει επίσης σταματήσει τις επιθέσεις όσο διατηρείται η αμερικανική παύση. 

Θρίλερ με τα Στενά του Ορμούζ: «Ανοιχτά» λέει ο Τραμπ, «κλειστά» η Τεχεράνη

Παράλληλα, ο  Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει την επικοινωνιακή του εκστρατεία μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Ανάρτησε στο Truth Social εικόνες δημιουργημένες με AI, στις οποίες παρουσιάζεται ακόμη και ως «φύλακας του πλανήτη».

Τραμπ: Επικοινωνιακή εκστρατεία με AI εικόνες

Τραμπ: Επικοινωνιακή εκστρατεία με AI εικόνες  

 

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