Δεν είναι απλά ένας από τους πιο καταξιωμένους κι αγαπητούς Έλληνες σεφ αλλά κι ένας από τους πιο ατακαδόρους κριτές του MasterChef, που έχει κλέψει τις καρδιές του τηλεοπτικού κοινού. Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος βάζει την προσωπική του σφραγίδα σε ό,τι κι αν κάνει!

Αν κάποιος παρατηρήσει τον αγαπητό «θείο» του MasterChef, εκτός από το κοφτερό του χιούμορ και τις εύστοχες μαγειρικές του κριτικές, ξεχωρίζει αμέσως η αισθητική του, η οποία είναι ανεπιτήδευτη, ροκ κι αυθεντική.

Τα βραχιολάκια που φιλοτέχνησε ταιριάζουν απόλυτα στην προσωπικότητά του. Φτιαγμένα από δέρμα, χάντρες, υφαντά κορδόνια κι άλλα όμορφα υλικά, κάθε κομμάτι μοιάζει να κουβαλάει τη δική του ιστορία, εμπνευσμένη από ταξίδια, μουσικές και μια πιο χαλαρή στάση ζωής.

Μάλιστα, πριν από λίγες ώρες δημοσίευσε βιντεάκια στο προφίλ του στο Instagram, δείχνοντας την παραγωγική διαδικασία από τα άκρως καλοκαιρινά κοσμήματα που δημιούργησε.

Φαίνεται ότι για τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο, η δημιουργικότητα είναι μια ενιαία διαδικασία. Είτε πρόκειται για τη σύνθεση μιας νέας συνταγής, είτε για το μπλέξιμο των υλικών σε ένα χειροποίητο αξεσουάρ!