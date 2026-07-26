Στη Σαντορίνη βρίσκεται ο Γρηγόρης Μόργκαν για επαγγελματικές υποχρεώσεις, σε ένα ταξίδι που, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος, είναι το πρώτο του μακριά από την οικογένειά του. Ο ίδιος ταξίδεψε χωρίς την Ευρυδίκη Βαλαβάνη και το παιδί τους κι επέλεξε να μοιραστεί δημόσια τα συναισθήματά του μέσα από ανάρτηση στο Instagram.

Με ένα προσωπικό κείμενο στον λογαριασμό του, περιέγραψε πώς βίωσε αυτή την πρώτη απομάκρυνση από τους δικούς του ανθρώπους και τι συνειδητοποίησε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του.

Η ανάρτηση του Γρηγόρη Μόργκαν στο Instagram

Όπως έγραψε: «Το πρώτο μου ταξίδι μακριά από την οικογένειά μου δεν ήταν εύκολο. Και κάπου ανάμεσα στις όμορφες στιγμές και στην πρώτη βιντεοκλήση με τον μικρό που μάλλον ενδιαφερόταν περισσότερο για την οθόνη παρά για τον μπαμπά του, κατάλαβα κάτι. Καμιά φορά χρειάζεται να απομακρυνθείς λίγο, για να θυμηθείς πόσο όμορφο είναι να έχεις ανθρώπους που ανυπομονείς να γυρίσεις κοντά τους».

Όσα είπε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη

Πριν από λίγα 24ωρα, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μοιράστηκε με τους followers της στα social media μια χιουμοριστική αλλά και ειλικρινή εμπειρία για το πρώτο βράδυ που έμεινε μόνη στο σπίτι με τον γιο της.

Ο σύζυγός της, Γρηγόρης Μόργκαν, χρειάστηκε να λείψει για επαγγελματικό ταξίδι στη Σαντορίνη, αφήνοντάς την για πρώτη φορά χωρίς τη βοήθειά του κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η ίδια περιέγραψε τη νύχτα ως αρκετά «μαρτυρική» λόγω των συχνών ξυπνημάτων του μικρού, τονίζοντας παράλληλα πόσο σημαντικό στήριγμα είναι ο σύζυγός της στην καθημερινότητά τους.