Την εμπειρία της από την πρώτη νύχτα που πέρασε μόνη στο σπίτι με τον γιο της, χωρίς τον Γρηγόρη Μόργκαν, περιέγραψε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok.

Η αθλητικογράφος εξήγησε ότι ο σύζυγός της έφυγε για επαγγελματικές υποχρεώσεις στη Σαντορίνη κι ανέφερε πως η απουσία του της δημιουργεί αίσθημα κενού κι άγχους, παρότι, όπως ξεκαθάρισε, μπορεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα του παιδιού τους.

Η ίδια μίλησε ανοιχτά για το πώς βίωσε το πρώτο αυτό βράδυ με τον μικρό Τζέισον, αλλά και για το πόσο σημαντικό στήριγμα θεωρεί τον σύζυγό της στην καθημερινότητά της.

Σε βίντεό της το πρωί της Τρίτης είπε: «Εχθές το βράδυ ο άντρας μου έφυγε για δουλειά στη Σαντορίνη. Οπότε αυτή ήταν και η πρώτη φορά που έκατσα στο σπίτι μόνη μου με τον μικρό ολόκληρο το βράδυ. Γενικότερα θα είμαι τρεις μέρες μόνη μου χωρίς τον Γρηγόρη με το μωρό. Το θέμα δεν είναι ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω, σε καμία περίπτωση. Ρε παιδί μου, είναι αυτό το πράγμα που νιώθεις όταν λείπει ο σύντροφός σου, νιώθεις ένα... πώς να το πω… εγώ προσωπικά νιώθω ένα κενό. Τι να κάνω; Για μένα ο Γκρεγκ είναι το στήριγμά μου. Είναι ο άνθρωπος που μπορώ να βασιστώ πάνω του για τα πάντα. Είναι η ασφάλειά μου και κάπως όλο αυτόν τον καιρό σκεφτόμουν την ημέρα που θα φύγει και θα χρειαστεί να λείψει από το σπίτι τρεις μέρες και πώς θα είμαι εγώ με το παιδί, ξέρεις, μόνη μου... Να που ήρθε αυτή η μέρα λοιπόν».

Το βίντεο που πόσταρε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη

Η... μαρτυρική πρώτη νύχτα με τον Τζέισον

Η αθλητικογράφος περιέγραψε και το πώς κύλησε το πρώτο βράδυ στο σπίτι με τον γιο τους, εξηγώντας ότι ο ύπνος του παιδιού παραμένει μια καθημερινή πρόκληση. Όπως είπε, ο μικρός ξύπνησε αρκετές φορές και η ίδια δεν κατάφερε να ξεκουραστεί, καθώς έμεινε ξύπνια από την αγωνία της.

«Ο Τζέισον είναι ένα παιδάκι το οποίο από πολύ μικρός δεν του αρέσει ο ύπνος. Δεν γουστάρει, ρε παιδί μου. Δεν θέλει να κοιμάται το παιδί. Τι να κάνουμε τώρα; Οπότε γενικότερα εμένα ο "φόβος" μου είναι να κοιμηθεί το παιδί και να μην ξυπνήσει, να περάσουμε ένα βράδυ ωραίο και ήσυχο. Μαντέψτε. Δεν ήταν ωραίο και ήσυχο βράδυ. Ενώ το προηγούμενο βράδυ που ήταν κι ο μπαμπάς του εδώ πέρα, το παιδί κοιμήθηκε, ξύπνησε μία φορά, δεν έφαγε, απλά ξύπνησε, του δώσαμε λίγο πιπιλίτσα και ξανακοιμήθηκε. Εχθές όμως, όχι. Εχθές ήταν ένα βράδυ μαρτυρικό. Τι να κάνουμε; Έτσι είναι», πρόσθεσε.

Η ίδια εξήγησε ακόμη ότι ο γιος της στριφογύριζε στον ύπνο του και ξυπνούσε συχνά, κάτι που έκανε τη νύχτα πιο απαιτητική για εκείνη.

Η αναφορά στην ασφάλεια που της δίνει ο σύζυγός της

Πέρα από την περιγραφή της καθημερινότητας με το μωρό, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο που έχει ο Γρηγόρης Μόργκαν στη ζωή της. Όπως είπε, αισθάνεται σιγουριά, γαλήνη και ασφάλεια όταν βρίσκεται δίπλα της, ενώ η απουσία του γίνεται πιο έντονα αισθητή σε μια τέτοια φάση της οικογενειακής ζωής.

Στο βίντεο ανέφερε: «Ο Γρηγόρης είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ορθολογιστής. Είναι ένας άνθρωπος πολύ ψύχραιμος. Είναι ένας άνθρωπος που με κρατάει στη γη. Αλήθεια. Είναι ένας άνθρωπος που και να αγχωθεί, δεν θα σου το δείξει. Μια χαρά τα πάμε. Το baby είναι τρομερό baby. Όλη την ημέρα είναι πάρα πολύ καλό παιδάκι. Δηλαδή δεν κλαίει, δεν γκρινιάζει. Περνάμε το στάδιο του αποχωρισμού. Είχαμε περάσει το στάδιο που, ξέρεις, ήταν κολλημένος στον μπαμπά του και έλεγα «Εμένα δεν με θέλει το παιδί μου», βλακείες. Τώρα είναι κολλημένος πάνω μου. Δεν μπορώ να κάνω το οτιδήποτε. Βασικά, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει και τίποτα από αυτό το βίντεο. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι πραγματικά με τον άνθρωπό μου νιώθω τόσο μεγάλη σιγουριά, τόση μεγάλη έτσι γαλήνη και λίγο όταν, ξέρεις, είναι μακριά, είναι κάπως αγχωτικό. Και σας εύχομαι να βρείτε και εσείς έναν άνθρωπο, έναν σύντροφο, ο οποίος πραγματικά θα νιώθετε έτσι. Αγάπη, αρχικά, σεβασμό και ασφάλεια. Αυτά είναι τα τρία πράγματα που νιώθω εγώ με τον άντρα μου. Και νιώθω και τόσο τυχερή που οι δρόμοι μας συναντήθηκαν και πλέον έχουμε την οικογένειά μας και είμαστε τέλεια. Αγαπηθείτε, να σέβεστε τον σύντροφό σας και όλα θα είναι τέλεια».