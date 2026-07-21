Αμπελόκηποι: 20χρονος επιτέθηκε σε γυναίκες - «Ήρθε ξαφνικά πάνω μου»

Τι λέει θύμα στο Star - Γιατί ο δράστης με ποινικό μητρώο είναι ελεύθερος

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο γυναίκες δέχθηκαν σεξουαλική επίθεση στους Αμπελοκήπους από 20χρονο Αιγύπτιο, χωρίς νόμιμα έγγραφα.
  • Ο δράστης επιτέθηκε σε δύο γυναίκες μέσα σε 20 λεπτά, προκαλώντας τρόμο στην περιοχή.
  • Η πρώτη γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει μπαίνοντας σε ανθοπωλείο, ενώ η δεύτερη τηλεφώνησε στην κόρη της από σούπερ μάρκετ.
  • Ο δράστης είναι γνωστός στις αρχές για προηγούμενες επιθέσεις και δεν μπορεί να απελαθεί λόγω περιοριστικών όρων.
  • Κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη.

Σεξουαλική επίθεση μέρα μεσημέρι δέχθηκαν δυο γυναίκες στους Αμπελοκήπους. Και στις δυο περιπτώσεις δράστης είναι το ίδιο πρόσωπο: ένας νεαρός υπήκοος Αιγύπτου, χωρίς νόμιμα έγγραφα στη χώρα μας και με το μισό ποινικό κώδικα στην πλάτη του. 

Ο νεαρός σκόρπισε τον τρόμο στην καρδιά της Αθήνας το μεσημέρι της Δευτέρας, αφού μέσα σε διάστημα 20 λεπτών αποπειράθηκε να ασελγήσει σε δυο γυναίκες. 

«Eίχα φύγει από Πανόρμου και πήγαινα προς τους Αμπελόκηπους, στον δρόμο της Κηφισίας χάζευα στο κινητό μου και εκείνη τη στιγμή ξαφνικά, από πίσω μου πρέπει να ήρθε αυτός, πέρασε το χέρι του γύρω από τους ώμους μου και πήγε να μου πιάσει το στήθος. Τον έσπρωξα εκείνη την ώρα, του λέω “Φύγε από εδώ, μη με ακουμπάς. Φύγε” και δεν έφευγε», δήλωσε το ένα θύμα στο Star και την Κατερίνα Ρίστα. 

Στη συνέχεια, περιέγραψε πώς κατάφερε να ξεφύγει: «Και εκείνη τη στιγμή λέω ή θα τον δείρω, αλλά δεν ήξερα αν έχει μαχαίρι πάνω του, δεν ήξερα αν έχει όπλο πάνω του, οπότε λέω να μην το παίξω θαρραλέα, ας μπω σε ένα ανθοπωλείο να τελειώνουμε».

Αμπελόκηποι: 20χρονος επιτέθηκε σε γυναίκες - «Ήρθε ξαφνικά πάνω μου»

Πριν το συμβάν, είχε προηγηθεί επίθεση σε μια μητέρα, την οποία ακολούθησε στην οδό Λακωνίας. Της φώναζε χυδαίες εκφράσεις, ανεβοκατέβαζε το παντελόνι του και μάλιστα της έδειξε τα γεννητικά του όργανα. Η γυναίκα τρομοκρατημένη μπήκε σε σούπερ μάρκετ και κάλεσε την κόρη της. 

Μετά τις επιθέσεις του ο δράστης κυκλοφορούσε αμέριμνος στην «καρδιά» της Αθήνας σαν να μη συνέβη τίποτα απολύτως. 

Αμπελόκηποι: Γιατί δεν μπορούν να απελάσουν τον δράστη 

Όπως διαπιστώθηκε, ο 21χρονος με τα αρχικά Α.Ν. είναι γνώριμος των αρχών για ληστείες, κλοπές  ναρκωτικά και κακοποίηση ζώων. 

Στην Ελλάδα βρίσκεται παράνομα, όμως δεν μπορεί να απελαθεί, καθώς του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι για παλαιότερες επιθέσεις του: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και «παρών» σε Αστυνομικό Τμήμα. 

Προφανώς οι ελληνικές αρχές θεωρούν πιο λογικό να τον κρατούν ελεύθερο στην Ελλάδα και να συνεχίζουν να κινδυνεύουν αθώες γυναίκες. 

Ο δράστης κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ' εξακολούθηση και οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη, για ακόμη μια φορά. 

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