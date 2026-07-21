Καιρός: Μετά τον καύσωνα έρχονται καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας

Η πρόγνωση της μετεωρολόγου του Star Ματίνας Μπέρου

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Καιρος
Πηγή: Δελτίο ειδήσεων Star
Η πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο Ματίνα Μπέρου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Ο καύσωνας φτάνει αύριο στο αποκορύφωμά του, αρκετές περιοχές βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού για πυρκαγιές, ενώ στη Bόρεια Ελλάδα αναμένονται επικίνδυνες καταιγίδες. Όμως μετά το μεγάλο κύμα ζέστης, ο καιρός αλλάζει με κατακόρυφη πτώση θερμοκρασίας και καταιγίδες.  

Κορυφώνεται ο καύσωνας: Στους 43◦C θα εκτοξευτεί ο υδράργυρος

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου Ματίνας Μπέρου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η αποχώρηση του καύσωνα κάθε άλλο παρά ομαλή θα είναι.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, η θερμότητα που έχει συσσωρευτεί τις τελευταίες ημέρες, σε συνδυασμό με την έλευση ψυχρότερων αερίων μαζών, θα ευνοήσει την εκδήλωση τοπικά ισχυρών καταιγίδων, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, μεγάλο χαλάζι και πολύ ισχυρές ριπές ανέμου.

Καιρός: Μετά τον καύσωνα έρχονται καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας

Καιρός: Κορυφώνεται ο καύσωνας την Τετάρτη - Πού θα έχει 43άρια 

Την Τετάρτη, από τη Θεσσαλία και νοτιότερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 με 43 βαθμούς, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν ακόμη υψηλότερες τιμές.  

Ταυτόχρονα, οι ενισχυμένοι άνεμοι αυξάνουν σημαντικά την επικινδυνότητα για εκδήλωση και γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών, και μεταφέρουν και αφρικανική σκόνη.  

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Star, σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται:  

  • η Αττική 
  • η Βοιωτία 
  • η Φθιώτιδα 
  • η Κορινθία 
  • η Αργολίδα 

Σε πολύ υψηλό κίνδυνο είναι:  

  • Εύβοια 
  • Θεσσαλονίκη 
  • Κιλκίς 
  • Θεσσαλία 
  • τμήματα της Στερεάς 
  • Τμήματα της Πελοποννήσου  
  • Ρόδος

«Στην Αττική, μάλιστα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 40 βαθμούς, ίσως κατά τόπους και παραπάνω, ενώ ο συνδυασμός της ακραίας ζέστης με τους ενισχυμένους ανέμους με ριπές στα 90 km/h, καθιστά την ημέρα ιδιαίτερα κρίσιμη για την εκδήλωση πυρκαγιών», εξήγησε η Ματίνα Μπέρου.  

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