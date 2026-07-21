H πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο Ματίνα Μπέρου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Κορυφώνεται σήμερα, Τρίτη, το ισχυρό κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα, με τη θερμοκρασία, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, να εκτοξεύεται σε μερικές περιοχές ακόμα και στους 43 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογες συνθήκες αναμένεται να επικρατήσουν και αύριο, Τετάρτη.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από στο Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Όπως αναφέρουν οι επιστήμονες, σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κινηθούν από 38 έως 40 βαθμούς, ενώ σε περιοχές όπως ο Θεσσαλικός κάμπος, η Αιτωλοακαρνανία, η Φθιώτιδα, η Βοιωτία και τμήματα της Πελοποννήσου αναμένονται οι υψηλότερες τιμές λόγω καύσωνα. Στη Λάρισα, μάλιστα, δεν αποκλείεται το θερμόμετρο να φτάσει ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου.

Στα ύψη σήμερα η θερμοκρασία λόγω καύσωνα, θα φτάσει σε μερικές περιοχές τους 43 βαθμούς Κελσίου

Και στην Αττική η ατμόσφαιρα θα είναι αποπνικτική, ενώ την Τετάρτη, το επίκεντρο της ζέστης θα μεταφερθεί κυρίως στην ανατολική Στερεά, τη νότια Πελοπόννησο και τοπικά στην Κρήτη.

Από την Πέμπτη όμως προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση των θερμοκρασιών στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις υψηλές τιμές να επιμένουν μόνο σε ορισμένες νότιες και νοτιοανατολικές περιοχές.

Καύσωνας: Έκτακτα μέτρα για εργαζόμενους

Λόγω των ακραίων θερμοκρασιών έχουν τεθεί σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα προστασίας για όσους εργαζόμενους ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Σε εφαρμογή έχουν τεθεί έκτακτα μέτρα σήμερα και αύριο για τους εργαζόμενους λόγω καύσωνα

Συγκεκριμένα, προβλέπεται, όπου είναι εφικτό, η δυνατότητα τηλεργασίας, ενώ καθίσταται υποχρεωτική η παύση χειρωνακτικών εργασιών σε εξωτερικούς χώρους από τις 12:00 έως τις 17:00, όταν οι συνθήκες θερμικής καταπόνησης υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα όρια.

Η αναστολή αφορά, μεταξύ άλλων:

εργοτάξια

οικοδομικές εργασίες

ορυχεία και λατομεία

διανομείς (delivery) που εργάζονται με δίτροχα

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη και άλλους κλάδους με αυξημένη έκθεση στη ζέστη

Επιπλέον, οι εργοδότες καλούνται να εξασφαλίζουν:

σκίαση

συχνά διαλείμματα

άφθονο δροσερό πόσιμο νερό

κατάλληλους χώρους ανάπαυσης

όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας για τους εργαζόμενους που παραμένουν σε εξωτερικούς χώρους

Καύσωνας: Οδηγίες του Υπουργείου Υγείας

Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε εγκύκλιο με οδηγίες προστασίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, βρέφη, μικρά παιδιά, έγκυες, άτομα με χρόνια νοσήματα και εργαζόμενοι που εκτίθενται για πολλές ώρες στη ζέστη.

Η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί από την Πέμπτη

Οι πολίτες καλούνται:

να παραμένουν σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους

να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο και την έντονη σωματική δραστηριότητα μεταξύ 11:00 και 17:00

να φορούν ελαφριά και ανοιχτόχρωμα ρούχα

να καταναλώνουν άφθονα υγρά

να αποφεύγουν το αλκοόλ.

Παράλληλα, συνιστάται καθημερινή επικοινωνία και φροντίδα για ηλικιωμένους και άτομα που ζουν μόνα τους.

Οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή στα συμπτώματα που μπορεί να προκαλέσει η παρατεταμένη έκθεση στις υψηλές θερμοκρασίες.

Πονοκέφαλος, έντονη κόπωση, ναυτία, ζάλη και τάση λιποθυμίας αποτελούν πρώιμες ενδείξεις θερμικής εξάντλησης.

Σε περίπτωση θερμοπληξίας, που εκδηλώνεται με θερμοκρασία σώματος άνω των 40,5°C, ξηρό και καυτό δέρμα, σύγχυση, σπασμούς ή απώλεια συνείδησης, απαιτείται άμεση μεταφορά του ατόμου σε δροσερό χώρο, προσπάθεια ταχείας ψύξης του σώματος και άμεση ιατρική βοήθεια.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 και στα ηπειρωτικά 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της Θεσσαλίας είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 38 με 39 και τοπικά 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 και τοπικά στην Κρήτη 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 και τοπικά στα νότια 38 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα καταιγίδας κατά τη διάρκεια της νύχτας έως τις πρώτες πρωινές ώρες, στη συνέχεια γενικά αίθριος καιρός ωστόσο τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες αναμένεται εκ νέου αύξηση των νεφώσεων οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το μεσημέρι - απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-07-2026

Στα βόρεια ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και στα νοτιοανατολικά βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 που το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς τοπικά εώς τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23-07-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ.

Στα υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-07-2026

Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα βόρεια με νεφώσεις παροδικά αυξημένες, βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα ανατολικά κυρίως ηπειρωτικά πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται το βράδυ από τα δυτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και στην υπόλοιπη χώρα δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.