Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την υπόθεση της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, με τα ευρήματα της νεκροτομής να δίνουν στους αστυνομικούς νέα στοιχεία για τις τελευταίες ώρες της ζωής της, αλλά όχι ακόμη την απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα για το πώς έχασε τη ζωή της.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι η άγνωστη γυναίκα είχε καταναλώσει τροφή μόλις 30 έως 45 λεπτά πριν από τον θάνατό της, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή που διενήργησε τη νεκροτομή. Το εύρημα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς μπορεί να βοηθήσει τις Αρχές να ανασυνθέσουν τις τελευταίες κινήσεις της και να εντοπίσουν το σημείο όπου βρέθηκε πριν καταλήξει.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα στην Κυψέλη είχε φάει 30 - 45 λεπτά πριν τον θάνατό της

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των ερευνητών έχουν μπει και τα ρούχα που φορούσε. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας στο Mega, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η γυναίκα δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο.

«Υπάρχουν κάποια στοιχεία που μας παραπέμπουν στο ότι δεν είναι μία τυχαία κοπέλα. Το σορτσάκι της, ας πούμε, είναι ακριβό σορτσάκι με σφραγίδα από ακριβό γαλλικό ξενοδοχείο. Το μπλουζάκι της είναι ακριβό μπλουζάκι, επώνυμο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κυψέλη: Τι έδειξε η νεκροτομή

Τη νεκροψία - νεκροτομή πραγματοποίησε ο ιατροδικαστής Γιώργος Ντιλέρνιας, ο οποίος εκτίμησε ότι η γυναίκα πέθανε περίπου πέντε ημέρες πριν από τον εντοπισμό της σορού.

Η ΕΛ.ΑΣ. δεν αποκλείει ο θάνατος της γυναίκας στην Κυψέλη να προήλθε από χρήση ναρκωτικών

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι πρόκειται για γυναίκα ηλικίας 30 έως 35 ετών, ύψους περίπου 1,61 μέτρων, μικροκαμωμένη, με μήκος πέλματος περίπου 22 εκατοστά και μέγεθος παπουτσιού 36.

Λόγω της προχωρημένης σήψης της σορού, δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί η ακριβής αιτία θανάτου.

Οι ιατροδικαστές δεν εντόπισαν κατάγματα, τραύματα από πυροβόλο ή αιχμηρό αντικείμενο, ούτε ευρήματα που να παραπέμπουν σε στραγγαλισμό. Ωστόσο, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, το ενδεχόμενο ασφυκτικού θανάτου δεν έχει αποκλειστεί, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων.

Η νεκροψία - νεκροτομή δεν κατέληξε στην αιτία θανάτου της γυναίκας στην Κυψέλη

Κυψέλη: Στο μικροσκόπιο το ενδεχόμενο χρήσης ναρκωτικών

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο ο θάνατος της γυναίκας να συνδέεται με χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει ασφαλές συμπέρασμα και όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά. Τις οριστικές απαντήσεις αναμένεται να δώσουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, που θα δείξουν αν στον οργανισμό της υπήρχαν ναρκωτικές ή άλλες ουσίες.

Κυψέλη: DNA από τα νύχια και έρευνες για την ταυτοποίηση

Παράλληλα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έλαβε δείγμα DNA από τα νύχια της γυναίκας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ίχνη άλλου προσώπου ή στοιχεία που να παραπέμπουν σε πάλη.

Ο Σταύρος Μπαλάσκας, μιλώντας επίσης στο Mega, ανέφερε:

Ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

«Περιμένουν να δουν τι θα γίνει με το DNA, γιατί δεν μπόρεσαν να δουν… είδαν, ας πούμε, τα κόκαλα, αν υπάρχει κάποιο χτύπημα. Προσπάθησαν να δουν τους μυς για να δουν αν υπάρχουν μαχαιρώματα. Περιμένουν τοξικολογικές, ιστολογικές. Και βεβαίως ψάχνουν όπου υπάρχει και έχει δηλωθεί άτομο με τέτοια δομικά στοιχεία».

Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικοί συνεχίζουν να εξετάζουν όλες τις δηλωμένες εξαφανίσεις γυναικών των τελευταίων εβδομάδων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει ασφαλής ταυτοποίηση.

Ένα από τα πρώτα σενάρια που ερευνήθηκαν ήταν το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει στην 50χρονη Κινέζα μεσίτρια και μεταφράστρια Γιου Τινγκ, η οποία αγνοείται από τον Μάιο στην Αρτέμιδα. Ωστόσο, η ηλικία και τα υπόλοιπα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά της γυναίκας που βρέθηκε στην Κυψέλη δεν φαίνεται να ταιριάζουν με εκείνα της αγνοούμενης.

Μπαλάσκας: «Είναι σίγουρα εγκληματική ενέργεια»

Παρά το γεγονός ότι η νεκροτομή δεν έχει ακόμη καταλήξει στην αιτία θανάτου, αρκετοί ειδικοί εκτιμούν ότι η μεταφορά της σορού μέσα σε βαλίτσα αποτελεί από μόνη της ισχυρή ένδειξη εγκληματικής ενέργειας.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια θανάτου της γυναίκας στην Κυψέλη

Ο Σταύρος Μπαλάσκας ήταν κατηγορηματικός, δηλώνοντας στο Mega:

«Είναι σίγουρα εγκληματική ενέργεια».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η ψυχολόγος - εγκληματολόγος Δρ. Βάνα Παπακίτσου, η οποία επισήμανε:

«Όταν βρίσκεται μία σορός μέσα σε μία βαλίτσα, προφανώς είναι μία διαδικασία είτε απόκρυψης είτε μεταφοράς είτε καθυστέρησης αποκάλυψης αυτού του εγκλήματος. Γιατί σίγουρα πρόκειται για έγκλημα».

Κυψέλη: Συνεχίζονται οι έρευνες

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. επικεντρώνονται τόσο στο εγκαταλελειμμένο κτίριο της οδού Ευελπίδων, όπου εντοπίστηκε η βαλίτσα, όσο και στα γειτονικά εγκαταλελειμμένα κτίσματα, τα οποία φέρεται να χρησιμοποιούνται κατά διαστήματα από τοξικοεξαρτημένα άτομα.

Οι αστυνομικοί επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις τελευταίες κινήσεις της άγνωστης γυναίκας, να εξακριβώσουν την ταυτότητά της και να εντοπίσουν το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που μετέφεραν τη σορό στο σημείο.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, αλλά και η ανάλυση του DNA, το μυστήριο της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μέσα στη βαλίτσα στην Κυψέλη παραμένει άλυτο.