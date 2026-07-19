Θρίλερ στην Κυψέλη: Ανοίγουν φάκελοι εξαφανισμένων γυναικών

Στο μικροσκόπιο και η εξαφάνιση της 50χρονης Γιου Τινγκ

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Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση με τη σορό γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη, καθώς οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών διευρύνουν την έρευνά τους εξετάζοντας φακέλους γυναικών που έχουν δηλωθεί ως εξαφανισμένες το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα.

Κυψέλη: Στο μικροσκόπιο η εξαφάνιση της Γιου Τινγκ

Οι Αρχές επιχειρούν να ταυτοποιήσουν τη σορό, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο από τις εργαστηριακές εξετάσεις, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και η υπόθεση της 50χρονης Κινέζας μεσίτριας και μεταφράστριας Γιου Τινγκ, η οποία εξαφανίστηκε τον Μάιο από την Αρτέμιδα.

H 50χρονη Γιου Τινγκ η οποία έχει εξαφανιστεί από την Αρτέμιδα από τις 20 Μαΐου

H 50χρονη Γιου Τινγκ η οποία έχει εξαφανιστεί από την Αρτέμιδα από τις 20 Μαΐου

Η γυναίκα είχε θεαθεί για τελευταία φορά στην περιοχή του Νομισματοκοπείου, ενώ από τότε τα ίχνη της χάθηκαν. Οι ερευνητές εξετάζουν εάν υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά ανάμεσα στην εξαφάνιση της 50χρονης και στη σορό που βρέθηκε στην Κυψέλη.

Παράλληλα, δρομολογείται η λήψη DNA από προσωπικά αντικείμενα της αγνοούμενης μεταφράστριας, ώστε να υπάρξει οριστική απάντηση για την ταυτότητα της νεκρής.

Το Ανθρωποκτονιών έχει ανοίξει φακέλους εξαφανισμένων γυναικών για να φτάσει στην ταυτότητα της γυναίκας, η σορός της οποίας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη - Eurokinissi

Το Ανθρωποκτονιών έχει ανοίξει φακέλους εξαφανισμένων γυναικών για να φτάσει στην ταυτότητα της γυναίκας, η σορός της οποίας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη - Eurokinissi

Πάντως το γεγονός ότι ο ιατροδικαστής τοποθετεί τον θάνατο της γυναίκας που βρέθηκε στην Κυψέλη πριν από έξι με επτά μέρες απομακρύνει το σενάριο για πρόκειται για την Γιου Τινγκ, τα ίχνη της οποίας έχουν εξαφανιστεί από τις 20 Μαΐου. Παρ’ όλ’ αυτά το Ανθρωποκτονιών αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. 

Κυψέλη: Καθοριστικές οι εξετάσεις DNA και η νεκροψία

Το βάρος της έρευνας στρέφεται πλέον στα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής, η οποία αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου της γυναίκας.

Η σορός, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ανήκει σε μικροκαμωμένη γυναίκα, που φορούσε σορτς και είχε τα μαλλιά της πιασμένα κότσο - Eurokinissi

Η σορός, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ανήκει σε μικροκαμωμένη γυναίκα, που φορούσε σορτς και είχε τα μαλλιά της πιασμένα κότσο - Eurokinissi

Παράλληλα, οι ειδικοί έχουν ήδη λάβει γενετικό υλικό τόσο από τη σορό όσο και από προσωπικά αντικείμενα που βρέθηκαν μαζί της, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ταυτοποίησης μέσω DNA. Επιπλέον, αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία ενδέχεται να αποδειχθούν κρίσιμα για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η προχωρημένη σήψη της σορού δεν επέτρεψε στον ιατροδικαστή να προσδιορίσει με βεβαιότητα την καταγωγή της γυναίκας, στοιχείο που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την ταυτοποίησή της.

Η σορός ήταν σε προχωρημένη σήψη, γεγονός που δυσκολεύει την ταυτοποίηση της σορού - Eurokinissi

Η σορός ήταν σε προχωρημένη σήψη, γεγονός που δυσκολεύει την ταυτοποίηση της σορού - Eurokinissi

Κυψέλη: Κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις στο επίκεντρο της έρευνας

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί συλλέγουν και αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προσπαθώντας να εντοπίσουν ποιος ή ποιοι μετέφεραν τη βαλίτσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Παράλληλα, έχουν ληφθεί καταθέσεις από κατοίκους της περιοχής, ενώ κάθε νέο στοιχείο αξιολογείται από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.

Κυψέλη: Πώς βρέθηκε η σορός μέσα στη βαλίτσα

Η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε το Σάββατο από άστεγο άνδρα μέσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο άνδρας ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και ιατροδικαστής, προκειμένου να ξεκινήσει η αυτοψία.

Οι άνδρες του Ανθρωποκτονιών αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA και του ιατροδικαστή για να καταλήξουν στην ταυτότητα της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή στην Κυψέλη - Eurokinissi

Οι άνδρες του Ανθρωποκτονιών αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA και του ιατροδικαστή για να καταλήξουν στην ταυτότητα της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή στην Κυψέλη - Eurokinissi

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, ο ιατροδικαστής εκτίμησε ότι η γυναίκα είχε χάσει τη ζωή της τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από τον εντοπισμό της. Η σορός βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά τόσο την αναγνώριση όσο και την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για τις συνθήκες του θανάτου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα ήταν μικροκαμωμένο, φορούσε σορτσάκι και είχε κόκκινα μαλλιά πιασμένα σε κότσο. Παράλληλα, κατά την πρώτη εξέταση δεν εντοπίστηκαν εμφανείς μώλωπες ή εκδορές στη σορό, γεγονός που αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα ως προς τα αίτια θανάτου.

Παράλληλα οι αστυνομικοί συλλέγουν υλικό από κάμερες στην περιοχή για να διαπιστώσουν ποιος μετέφερε τη βαλίτσα στο σημείο - Eurokinissi

Παράλληλα οι αστυνομικοί συλλέγουν υλικό από κάμερες στην περιοχή για να διαπιστώσουν ποιος μετέφερε τη βαλίτσα στο σημείο - Eurokinissi

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι ιατροδικαστικές και εργαστηριακές εξετάσεις, τα ερωτήματα γύρω από το μακάβριο εύρημα στην Κυψέλη παραμένουν αναπάντητα, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

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