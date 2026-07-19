Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε ασθενή στο Νοσοκοκομείο Χανίων, συγκρούστηκε με ΙΧ.

Ασθενοφόρο συγκρούστηκε με ΙΧ στα Χανιά - parakritika.gr

Το τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Μουρνιών, υπό συνθήκες που ακόμα διερευνώνται. Ο ασθενής που μεταφερόταν στο νοσοκομείο πέθανε από ανακοπή, σύμφωνα με όσα είπε στο cretalive.gr ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, ωστόσο οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την προβλεπόμενη διαδικασία.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ανατράπηκε το ασθενοφόρο - parakritika.gr

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν επίσης τα δύο μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου. Ο ένας διασώστης βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ ο δεύτερος υπέστη κάκωση στον θώρακα και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους.

Ο ασθενής που μετέφερε το ασθενοφόρο κατέληξε - parakritika.gr

Η οδηγός του ΙΧ είναι νοσηλεύτρια του Νοσοκομείου Χανίων και αποχωρούσε από νυχτερινή βάρδια τη στιγμή του δυστυχήματος.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να ανατραπεί. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής με τρία οχήματα για να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες.

Τραυματίστηκαν τα δύο μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου - zarpanews.gr

Το Τμήμα Τροχαίας Χανίων διενεργεί προανάκριση για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

