Τροχαίο στα Χανιά: Ασθενοφόρο συγκρούστηκε με ΙΧ – Νεκρός ο ασθενής

Τραυματίστηκαν και τα δύο μέλη του πληρώματος

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Τροχαίο στα Χανιά: Ασθενοφόρο συγκρούστηκε με ΙΧ – Νεκρός ο ασθενής
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρό τροχαίο στα Χανιά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ΙΧ, νωρίς το πρωί.
  • Ο ασθενής που μεταφερόταν στο νοσοκομείο πέθανε από ανακοπή, οι συνθήκες θανάτου διερευνώνται.
  • Δύο μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου τραυματίστηκαν, ο ένας σε κατάσταση σοκ, ο άλλος με θωρακική κάκωση.
  • Η οδηγός του ΙΧ είναι νοσηλεύτρια του Νοσοκομείου Χανίων, αποχωρούσε από νυχτερινή βάρδια.
  • Η Τροχαία Χανίων διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε ασθενή στο Νοσοκοκομείο Χανίων, συγκρούστηκε με ΙΧ. 

Ασθενοφόρο συγκρούστηκε με ΙΧ στα Χανιά - parakritika.gr

Ασθενοφόρο συγκρούστηκε με ΙΧ στα Χανιά - parakritika.gr

Το τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Μουρνιών, υπό συνθήκες που ακόμα διερευνώνται. Ο ασθενής που μεταφερόταν στο νοσοκομείο πέθανε από ανακοπή, σύμφωνα με όσα είπε στο cretalive.gr ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, ωστόσο οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την προβλεπόμενη διαδικασία. 

Από τη σφοδρή σύγκρουση ανατράπηκε το ασθενοφόρο - parakritika.gr

Από τη σφοδρή σύγκρουση ανατράπηκε το ασθενοφόρο - parakritika.gr

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν επίσης τα δύο μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου. Ο ένας διασώστης βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ ο δεύτερος υπέστη κάκωση στον θώρακα και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους. 

Ο ασθενής που μετέφερε το ασθενοφόρο κατέληξε - parakritika.gr

Ο ασθενής που μετέφερε το ασθενοφόρο κατέληξε - parakritika.gr

Η οδηγός του ΙΧ είναι νοσηλεύτρια του Νοσοκομείου Χανίων και αποχωρούσε από νυχτερινή βάρδια τη στιγμή του δυστυχήματος. 

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να ανατραπεί. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής με τρία οχήματα για να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες. 

Τραυματίστηκαν τα δύο μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου - zarpanews.gr

Τραυματίστηκαν τα δύο μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου - zarpanews.gr

Το Τμήμα Τροχαίας Χανίων διενεργεί προανάκριση για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.
 

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