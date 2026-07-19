Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 20/07/2026 – 26/07/2026

Η εβδομάδα αυτή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την πορεία πολλών σχέσεων και ερωτικών καταστάσεων, καθώς συνδυάζει ευκαιρίες, ξεκαθαρίσματα και νέα ξεκινήματα.

Στο ξεκίνημα της εβδομάδας, ο Δίας σχηματίζει μια εξαιρετικά δυναμική ακολουθία όψεων με τον Ποσειδώνα, τον Πλούτωνα και τον Ουρανό, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη σπάνια πλανητική εναρμόνιση που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Το τρίγωνο Δία-Ποσειδώνα την Δευτέρα 20/07/2026 σας βοηθά να πιστέψετε ξανά στα όνειρα σας και μπορεί να φέρει ευκαιρίες που μέχρι χθες έμοιαζαν απίθανες. Είναι μια όψη που ευνοεί τις νέες γνωριμίες, τις σχέσεις που βασίζονται σε κοινό όραμα, τις δημιουργικές ιδέες και τις αποφάσεις που μπορούν να αλλάξουν θετικά την πορεία της ζωής σας.

Παράλληλα, το εξάγωνο Δία-Ουρανού στις 21/07/2026 φέρνει ξαφνικές ανατροπές υπέρ σας, ευχάριστες εκπλήξεις, ανανεώσεις, απρόσμενες γνωριμίες και γεγονότα που αλλάζουν γρήγορα τα δεδομένα. Προσοχή χρειάζεται η αντίθεση του Δία με τον Πλούτωνα, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολές, ζήλιες, παιχνίδια εξουσίας ή την ανάγκη να ελέγξετε ανθρώπους και καταστάσεις. Αν αποφύγετε αυτές τις παγίδες, η δυναμική αυτών των ημερών μπορεί να γίνει η αφορμή για μερικές από τις πιο θετικές και καθοριστικές εξελίξεις του καλοκαιριού.

Διάβασε αναλυτικά τις ερωτικές προβλέψεις για το ζώδιό σου στο asibiliou.gr