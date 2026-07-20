FIAT Pandina: Μπορείτε να το αποκτήσετε με 15290 ευρώ

Διαθέτοντας φανατικό κοινό διαχρονικά, το Pandina αποδεικνύει την απόλυτη τεχνογνωσία που έχει χτίσει η FIAT στα αυτοκίνητα πόλης. Είναι σχεδιασμένο με στιλ και κάνει πανεύκολη τόσο την οδήγηση όσο και το παρκάρισμα, συμπληρώνοντας την εικόνα του με μεγάλη οικονομία καυσίμου και πραγματικά προσιτή τιμή.

Ωστόσο, χάρη στα FIAT Summer Deals η τιμή για συγκεκριμένο αριθμό αυτοκινήτων γίνεται ακόμα πιο δελεαστική, επωφελούμενη από έκπτωση €3.200 και εξοπλισμό χωρίς καμία έλλειψη. Έτσι, το Pandina Icon κοστίζει €15.290 και περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 7”, κλιματισμό, χειριστήρια στο τιμόνι για το ηχοσύστημα και τα συστήματα ADAS (αυτόματο φρενάρισμα, υποβοήθηση διατήρησης στην λωρίδα, ανίχνευση κόπωσης οδηγού και υποβοήθηση τήρησης του ορίου ταχύτητας).

Υπάρχουν ακόμα cruise control, ηχοσύστημα με οθόνη 5”, ψηφιακός δέκτης ραδιοφώνου (DAB) και Bluetooth, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, ρυθμιζόμενο σε ύψος κάθισμα οδηγού και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι/θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες.Το Pandina είναι διαθέσιμο και στην έκδοση Cross, με λεπτομέρειες που προσδίδουν off-road ύφος, τροχούς 15”, σκούρα φιμέ πίσω τζάμια, αισθητήρα φωτός/βροχής καθώς και αυτόματους προβολείς. Η καμπίνα χαρακτηρίζεται από τις επενδύσεις των καθισμάτων από ανακυκλωμένο πλαστικό (seaqual) και το infotainment με οθόνη αφής 7” και Android Auto/Apple CarPlay.

Το FIAT Pandina κινείται από έναν αξιόπιστο υβριδικό κινητήρα βενζίνης που αποδίδει 65 HP και σε συνδυασμό με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων εξασφαλίζει πολύ χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Καθότι εκπέμπει χαμηλούς ρύπους το μοντέλο απολαμβάνει μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και καθημερινή ελεύθερη είσοδο στο Δακτύλιο, κάτι πολύ σημαντικό για ένα αυτοκίνητο πόλης. Ιδιαίτερης αναφοράς αξίζει και η 5ετής εργοστασιακή εγγύηση που καλύπτει τα μηχανικά μέρη και την μπαταρία του υβριδικού συστήματος, όντας παράλληλα μεταβιβάσιμη για να προστατεύει ουσιαστικά την μεταπωλητική αξία του αυτοκινήτου.

Το FIAT Pandina είναι ετοιμοπαράδοτο σε λευκό, μαύρο ή μπλε χρώμα -τα δύο πρώτα χωρίς χρέωση για ακόμα μεγαλύτερο όφελος πελάτη- και μπορείτε να το δείτε από κοντά στο δίκτυο πωλήσεων της FIAT που καλύπτει ολόκληρη τη χώρα.