Gemini Ark125X: Δείτε την τιμή του νέου μοντέλου

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 11.07.26, 18:53
Gemini Ark125X: Δείτε την τιμή του νέου μοντέλου
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Το νέο Ark125X εντυπωσιάζει σε πολλούς τομείς, αρχής γενομένης από την ποιότητα υλικών, τη μοντέρνα σχεδίαση και τον πλουσιότερο στην κατηγορία εξοπλισμό. Εξαιρετικά προσεγμένη ποιότητα κατασκευής και σημασία στη λεπτομέρεια, με απόλυτο σεβασμό σε ένα απαιτητικό αγοραστικό  κοινό. Το νέο Ark125X διαθέτει τετράχρονο, μονοκύλινδρο κινητήρα 124cc Euro5+ με 1 ΕΕΚ και δύο βαλβίδες, που τροφοδοτείται από ηλεκτρονικά ελεγχόμενο ψεκασμό της Delphi και ο οποίος διακρίνεται από την αξιοπιστία και το χαμηλό κόστος συντήρησης.

Gemini Ark125X: Δείτε την τιμή του νέου μοντέλου

H ιπποδύναμή του ανέρχεται στους 8,6Hp/8.000rpm και η ροπή του στα 8,6Nm/5.500rpm. Η κατανάλωση δεν ξεπερνά τα 1,8 lt/100Km (WMTC) και σε συνάρτηση με το χωρητικότητας 4,7lt ρεζερβουάρ καυσίμου μπορεί και προσφέρει αυτονομία άνω των 250 χιλιομέτρων! To ημιαυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων διαθέτει 4 σχέσεις με κυλιόμενο μύλο και ελέγχεται από φυγοκεντρικό συμπλέκτη. Μια ακόμη σημαντική λεπτομέρεια είναι η ταυτόχρονη ύπαρξη μίζας και μανιβέλας, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη μετακίνηση ανά πάσα στιγμή.

 Gemini Ark125X: Δείτε την τιμή του νέου μοντέλου

Το νέο Ark125X βρίσκεται ήδη στη χώρα μας και διατίθεται στην ανταγωνιστική τιμή των 1.795€! Είναι διαθέσιμο σε τέσσερις εντυπωσιακούς χρωματισμούς, καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων και η απόκτησή του μπορεί να γίνει και μέσω των ευνοϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων της αντιπροσωπείας, που περιλαμβάνουν και 18μηνη άτοκη εξόφληση με πιστωτική κάρτα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
 

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