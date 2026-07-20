Με αναφορά στο Μουντιάλ, σαφές πολιτικό μήνυμα ενόψει εκλογών και αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε το απόγευμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Επέμεινε ότι η κυβέρνηση αντέχει έως τις εκλογές του 2027 και έδωσε το στίγμα των παρεμβάσεων που προετοιμάζει για τη ΔΕΘ, με έμφαση στη μεσαία τάξη, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στην ομιλία του, ο πρωθυπουργός επιχείρησε να απαντήσει τόσο στην πίεση της αντιπολίτευσης όσο και στην εσωτερική πολιτική συζήτηση για την κυβερνητική πορεία, ενώ ανέπτυξε και τις θέσεις της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις παραιτήσεις υπουργών και στην πολιτική αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ.

Μητσοτάκης: Η ΝΔ «όπως η Ισπανία» και το μήνυμα για εκλογές το 2027

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρησιμοποίησε ποδοσφαιρικό παραλληλισμό για να περιγράψει τη λειτουργία και την αντοχή της Νέας Δημοκρατίας. Όπως είπε: «Ίσως με έναν τρόπο και εμείς να θυμίζουμε τη νικήτρια του παγκοσμίου κυπέλου της Ισπανίας. Ήθελε να έχει κατοχή της μπάλας. Όταν έχεις την μπάλα, θα βάλεις γκολ. Άμα κυνηγάς την μπάλα… Έχουμε καλή φυσική κατάσταση και μπορούμε να αντέξουμε τον μαραθώνιο ως τις εκλογές του 2027. Έχουμε αντοχή στο σκληρό παιχνίδι και ψυχραιμία απέναντι στους προπηλακισμούς. Και είμαστε πρωτίστως ομάδα».

Στο ίδιο πολιτικό πλαίσιο, έδωσε έμφαση στη σημασία της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, περιγράφοντάς τη ως καθοριστική. «Η Κυριακή της κάλπης πρέπει να αντιμετωπιστεί ως η κρισιμότερη μάχη που έχουμε δώσει ως τώρα. Θα κρίνει αν η πατρίδας μας θα συνεχίσει να προοδεύει ή θα γυρίσει πίσω».

Συμπλήρωσε επίσης: «Η Κυριακή είναι μια και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας,, ούτε πρόβα τζενεράλε με μηνύματα. Μια επιλογή, μια ισχυρή κυβέρνηση σιγουριάς και αποτελέσματος».

ΔΕΘ: Τι προανήγγειλε για μεσαία τάξη, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους

Κεντρικό σημείο της ομιλίας ήταν και η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου ο πρωθυπουργός προανήγγειλε στοχευμένες ανακοινώσεις. Όπως ανέφερε: «Οι ανακοινώσεις μας θα αφορούν ειδικά τη μεσαία τάξη, ειδικά τους ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους. Μην περιμένετε κατάλογο ετήσιων εξαγγελιών, αλλά οδικό χάρτη προς τα επόμενα καλύτερα χρόνια».

Αναπτύσσοντας περαιτέρω το σκεπτικό της κυβέρνησης, πρόσθεσε: «Εμείς στη ΔΕΘ θα είμαστε συγκεκριμένοι για την Ελλάδα του 2030 με άμεσα μέτρα και μεταρρυθμίσεις μακράς πνοής. Από αύριο το γραφείο του αντιπροέδρου θα υποδέχεται τις δικές σας εισηγήσεις ανά τομέα κυβερνητικής δράσης. Οι ανακοινώσεις μας θα αφορούν πρωτίστως τη στήριξη της μεσαίας τάξης με έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους. Μην περιμένετε κατάλογο ετήσιων εξαγγελιών αλλά οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ακόμη ότι δεν προτίθεται να ακολουθήσει λογική παροχών ενόψει κάλπης. Όπως είπε: «Δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό πλεονάσματος παροχολογίας. Δεν το έκανα ούτε το 2018, ούτε το 2022 στη ΔΕΘ, δεν θα το κάνω και τώρα. Πάνω από όλα η φετινή ΔΕΘ -η τελευταία πριν από τις εκλογές της άνοιξης - θα είναι ένα τεστ αξιοπιστίας. Εκεί θα απαντήσουμε με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν. Εκεί θα κριθούν εκείνοι που λένε ότι τάχα θα φορολογήσουν μόνο το 1% του πλούτου όταν φορολόγησαν το 99% των Ελλήνων μειώνοντας του φόρους μόνο στα καζίνο. Είναι οι ίδιοι που αρνήθηκαν την τότε πρόταση Γιούνκερ να φορολογηθούν εκτάκτως οι εφοπλιστές, για να τσακίσουν τη μεσαία τάξη στους φόρους».

Συνταγματική αναθεώρηση: Οι αλλαγές που παρουσίασε ο πρωθυπουργός

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι προτάσεις της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση αποτελούν στρατηγική παρέμβαση για την Ελλάδα του 2030 και ότι ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. Ανέφερε ότι οι αλλαγές αφορούν την έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες κυβερνητικών μελών, τη μονιμότητα στο Δημόσιο, την προστασία από δημοσιονομικές εκτροπές, την αποτροπή ετεροχρονισμένων φόρων, την προσιτή στέγη ως υποχρέωση της Πολιτείας, τον μεγαλύτερο ρόλο της Δικαιοσύνης στην επιλογή της ηγεσίας της, τη συνταγματική κατοχύρωση των μη κρατικών πανεπιστημίων, καθώς και παρεμβάσεις για την κλιματική κρίση και την τεχνολογική επέλαση.

Για το συνολικό αποτύπωμα αυτής της πορείας δήλωσε: «Συμπληρώνουμε διαδρομή ωριμότητας και ευθύνης. Επιβεβαιώνει και η ετήσια έκθεση του Κράτους Δικαίου. Η Ελλάδα καταγράφει συστηματική και σταθερή πρόοδο και αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στην ισοπεδωτική κριτική της αντιπολίτευσης».

ΟΠΕΚΕΠΕ, παραιτήσεις υπουργών και επίθεση για το τεκμήριο αθωότητας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε και για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι η παράταξή του βρέθηκε στο στόχαστρο αβάσιμων κατηγοριών. «Μια ολόκληρη παράταξη κρεμάστηκε στα μανταλάκια του ψέματος και της διαβολής. Οι διαχρονικές αρρυθμίες ονομάστηκαν αυθαίρετα σκάνδαλα. 13 συνάδελφοι κατηγορήθηκαν άδικα και μια κυβέρνηση χαρακτηρίστηκε υπόδικη από κόμματα που έχουν βουλευτές με πολλαπλάσιες άρσεις ασυλίας».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Το τεκμήριο της αθωότητας φαίνεται ότι αφορά μόνο ακροαριστερούς μπαχαλάκηδες. 9 στους 13 η υπόθεση τους αρχειοθετήθηκε. Αναγκάστηκα να κάνω δεκτές τρεις παραιτήσεις υπουργών από το υπουργικό συμβούλιο από ευθιξία».

Με τις αναφορές αυτές, ο πρωθυπουργός επιχείρησε να απαντήσει στην πολιτική κριτική που έχει ασκηθεί προς την κυβέρνηση για τον χειρισμό της υπόθεσης, επιμένοντας ότι υπήρξαν θεσμικές κινήσεις και ότι μέρος των υποθέσεων έχει ήδη αρχειοθετηθεί.

Ο Κ. Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ (φωτογραφία Ευρωκίνηση/Τ. Μπόλαρη)

Πυρά κατά αντιπολίτευσης, Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέναντι στην αντιπολίτευση συνολικά. Όπως είπε: «Τοξικό κέντρο που εκπέμπει διάχυτη σύγχυση ως ύστατο καταφύγιο μιας ετερόκλητης Βαβέλ με μόνη αποστολή να επιτίθεται στην κυβέρνηση και στη ΝΔ!».

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας: «Και από κοντά ο αδιόρθωτος κ. Τσίπρας που επιμένει να υπερασπίζεται όσα καταστροφικά έκανε στη θητεία του, αλλά ταυτόχρονα δεν θέλει να ξέρει τους υπουργούς του. Τάζει λεφτά από πατριωτικούς φόρους, για εμάς όλοι οι φόροι που φεύγουν από τους ώμους των πολιτών είναι πατριωτικοί φόροι».

Πρόσθεσε ακόμη: «Ο κ. Τσίπρας έφτιαξε ένα δήθεν καινούργιο κόμμα στον προθάλαμο του οποίο συνωστίζονται απεγνωσμένοι οι πρωταγωνιστές της σκοτεινής δεκαετίας».

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Είδα ότι πρόσφατα ο κ. Τσίπρας βρέθηκε στη Λέσβο και στη Μυτιλήνη…»

Για το ΠΑΣΟΚ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε σε σκληρό τόνο, εστιάζοντας στη στάση του απέναντι στη συνταγματική αναθεώρηση. «Είναι απαράδεκτο ένα θεσμικό υποτίθεται κόμμα το οποίο συμφωνεί με 15 από τις προτάσεις της ΝΔ, να κρύβεται πίσω από ένα δειλό ”παρών” το οποίο κάνει τελικά το ΠΑΣΟΚ απόν για τη μάχη για τον εκσυγχρονισμό και τη πρόοδο της πατρίδας. Θα το καταγράψει η ιστορία δείχνοντας και στους πολίτες ποιο κόμμα θέλει να συγκρουστεί με τις αγκυλώσεις του χθες και ποιες δυνάμεις προτιμούν να παραμείνουν αμήχανοι θεατές» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

