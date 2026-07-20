Καύσωνας: Έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους-Τι ισχύει για την τηλεργασία

Τι προβλέπεται για όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Intime (Λιάκος Γιάννης)
Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες όταν επικρατεί καύσωνας. Η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου εξηγεί στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Έκτακτα μέτρα για τον καύσωνα περιλαμβάνουν τηλεργασία για ευπαθείς ομάδες εργαζομένων, αν η φύση της εργασίας το επιτρέπει.
  • Υποχρεωτική παύση εργασιών από 12:00 έως 17:00 για χειρωνακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τα 40°C.
  • Διακοπή εργασιών για διανομείς και σε συγκεκριμένους κλάδους όπως τεχνικά έργα και ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, ανάλογα με τις θερμοκρασίες.
  • Προβλέπονται μέτρα προστασίας στους χώρους εργασίας, όπως σκιεροί χώροι και παροχή δροσερού νερού.
  • Απαιτείται οργάνωση χρόνου εργασίας και διαλείμματα σε ώρες εκτός θερμοκρασιακών αιχμών.

Οι συνθήκες καύσωνα που επικρατούν τις τελευταίες ώρες και αναμένονται να διαρκέσουν μέχρι και την Τετάρτη σε πολλές περιοχές της χώρας, φέρνουν έκτακτα μέτρα στους χώρους εργασίας και τηλεργασία για τους εργαζόμενους.  

Καύσωνας: Τι να κάνετε για να προφυλαχθείτε - Συστάσεις από τον ΙΣΑ

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, όταν οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας (τηλεργασίας) στους εργαζόμενους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, εφόσον η φύση της εργασίας το επιτρέπει. 

Κορυφώνεται ο καύσωνας - Πού θα αγγίξει τους 43°C ο υδράργυρος

Στις ευπαθείς ομάδες ανήκουν άτομα με υψηλό κίνδυνο για την υγεία τους από τις υψηλές θερμοκρασίες, όπως είναι: 

  • οι καρδιοπαθείς 
  • οι πνευμονοπαθείς 
  • οι πάσχοντες-ουσες από χρόνια νοσήματα (π.χ. σακχαρώδης διαβήτης, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, διαταραχές αρτηριακής πίεσης κοκ) 
  • οι λαμβάνοντες-ουσες συγκεκριμένα φάρμακα (πχ ινσουλίνη, αντιδιαβητικά, διουρητικά, αντιχολιεργικά κοκ) 
  • οι γυναίκες κατά την κύηση 
  • οι εργαζόμενοι άνω των 60 ετών 
  • τα άτομα που εργάζονται σε ζεστό περιβάλλον 

Η ένταξη στις ομάδες αυτές πιστοποιείται με ιατρική βεβαίωση ή από τον Ιατρό Εργασίας της επιχείρησης. 

Καύσωνας

Λόγω των συνθηκών καύσωνα, προβλέπονται έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους που δουλεύουν σε εξωτερικούς χώρους / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)

Kαύσωνας: Ποιοι κλάδοι πρέπει να παύουν τις εργασίες τους 

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, καθίσταται υποχρεωτική η παύση εργασιών κατά το διάστημα 12:00 - 17:00 για χειρωνακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, όταν ισχύει μία από τις εξής συνθήκες: 

  • Η θερμοκρασία διαμορφώνεται άνω των 40°C με ταυτόχρονη υγρασία τουλάχιστον 20%. 
  • Η θερμοκρασία διαμορφώνεται άνω των 42°C με ταυτόχρονη υγρασία τουλάχιστον 14%. 
  • Η τιμή του βιοκλιματικού δείκτη (WBGT) υπερβαίνει το 32,2

Συγκεκριμένα ανά κλάδο προβλέπεται: 

  • Τεχνικά και Οικοδομικά Έργα – Εργοτάξια 

Η εργασία διακόπτεται υποχρεωτικά κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα 12:00 έως 17:00 στα υπαίθρια εργοτάξια, καθώς η θερμική καταπόνηση εντείνεται σημαντικά λόγω της απουσίας φυσικής σκίασης, της έντονης σωματικής καταβολής (χειρωνακτική εργασία) και της συσσώρευσης θερμότητας από τα δομικά υλικά (π.χ. σκυρόδεμα, ασφαλτάμιγες, μεταλλικές κατασκευές). 

  • Διανομείς (Delivery) & Πλατφόρμες 

Στην υποχρεωτική παύση εντάσσονται όλοι οι διανομείς προϊόντων και αντικειμένων με δίτροχο, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πλατφορμών, ανεξαρτήτως του είδους της εργασιακής σύμβασης. 

Τι ισχύει για το delivery όταν έχει καύσωνα

Στην υποχρεωτική παύση εργασίας τις ώρες 12:00 - 17:00 εντάσσονται και οι οδηγοί ντελίβερι / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)

  • Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη 

Βάσει ειδικών ρυθμίσεων (ΣΣΕ), το ωράριο διαμορφώνεται 07:00 - 13:00 (με παύση έως τις 19:00 χωρίς περικοπή ημερομισθίου) όταν η θερμοκρασία φτάσει τους 38°C. Στους 36°C και 37°C η εργασία διακόπτεται από τις 14:00 έως τις 18:00. 

  • Ορυχεία και Λατομεία 

Προβλέπεται η διακοπή υπαίθριων εργασιών για την αποφυγή έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία σε συνθήκες υπέρβασης των ορίων θερμοκρασίας. 

Καύσωνας: Ποια μέτρα πρέπει να λαμβάνονται στους χώρους εργασίας 

Για τις εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, επιπλέον των παραπάνω, προβλέπονται τα εξής: 

  • Διαμόρφωση ή επιλογή σκιερού μέρους και κατασκευή κατάλληλων στεγάστρων για την εκτέλεση των εργασιών και τα διαλείμματα. 
  • Χορήγηση και χρήση κατάλληλου καλύμματος κεφαλής (όπου δεν προβλέπεται χρήση κράνους). 
  • Παροχή προστατευτικών μέσων του δέρματος (αντηλιακά) και καλυμμάτων αυχένα, ύστερα από γνώμη του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού Ασφαλείας. 
  • Πόσιμο Νερό: Πρέπει να χορηγείται στους εργαζόμενους άφθονο δροσερό πόσιμο νερό, σε θερμοκρασία 10-15°C. 
  • Παρεμβάσεις στις Εγκαταστάσεις: Απαιτούνται τεχνικά μέτρα προστασίας με παρεμβάσεις στα δομικά στοιχεία των κτιρίων, σε τμήματα της παραγωγικής διαδικασίας και προσαρμογή του μικροκλίματος του εργασιακού χώρου. 
  • Χρόνος Εργασίας & Διαλείμματα: Επιβάλλεται οργάνωση του χρόνου εργασίας με προγραμματισμό διαλειμμάτων και εκτέλεση των επιβαρυντικών εργασιών σε ώρες εκτός θερμοκρασιακών αιχμών. Απαιτείται μείωση της απασχόλησης ή παύση εργασιών σε επιβαρυμένους θερμικά χώρους μεταξύ 12:00 και 17:00. 
  • Χώροι Ανάπαυσης: Πρέπει να διαμορφώνονται κατάλληλοι, σκιεροί ή κλιματιζόμενοι χώροι για την ανάπαυση των εργαζομένων κατά τα διαλείμματα. 
  • Υγιεινή Κλιματισμού: Όπου χρησιμοποιούνται κλιματιστικά, πρέπει να τηρούνται αυστηρά μέτρα διασφάλισης της δημόσιας υγείας (αποφυγή ιογενών ή άλλων λοιμώξεων) και σωστή συντήρηση των μονάδων για την αποτροπή δημιουργίας εστιών μόλυνσης. 
  • Αξιολόγηση Παραγόντων: Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ατομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες (π.χ. έλλειψη εγκλιματισμού, αφυδάτωση, εντατική σωματική εργασία, βαριά/μη διαπερατά ρούχα). 
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