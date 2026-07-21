Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 21 Ιουλίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

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Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Μαρτύρων Aκακίου, Γεωργίου, Ευγενίου, Θεοδώρου, Θεοφίλου, Iούστου, Ματθαίου και Τροφίμου.

σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Μαρτύρων Aκακίου, Γεωργίου, Ευγενίου, Θεοδώρου, Θεοφίλου, Iούστου, Ματθαίου και Τροφίμου.

Σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Μαρτύρων Aκακίου, Γεωργίου, Ευγενίου, Θεοδώρου, Θεοφίλου, Iούστου, Ματθαίου και Τροφίμου / Φωτογραφία: Unsplash.com

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Σήμερα δε γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:19 και θα δύσει στις 20:44. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 25 λεπτά.

Σελήνη 7.3 ημερών

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