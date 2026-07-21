Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Μαρτύρων Aκακίου, Γεωργίου, Ευγενίου, Θεοδώρου, Θεοφίλου, Iούστου, Ματθαίου και Τροφίμου.
Σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Μαρτύρων Aκακίου, Γεωργίου, Ευγενίου, Θεοδώρου, Θεοφίλου, Iούστου, Ματθαίου και Τροφίμου / Φωτογραφία: Unsplash.com
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