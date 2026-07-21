Διάσημη τραγουδίστρια ανακοίνωσε δημόσια τον χωρισμό της

«Είναι μια θλιβερή και δύσκολη κατάσταση», έγραψε μεταξύ άλλων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.07.26 , 10:20 Αλίκη Συνατσάκη: Η ηλικία και η σχέση της με τη δίδυμη αδελφή της, Μαίρη
21.07.26 , 10:06 StarLight - Αλέξης Σταμάτης: «Το γράψιμο είναι τρόπος παρουσίας στη ζωή»
21.07.26 , 10:03 Κυψέλη: Τι αποκαλύπτει η νεκροτομή για τη γυναίκα στη βαλίτσα
21.07.26 , 10:02 Διάσημη τραγουδίστρια ανακοίνωσε δημόσια τον χωρισμό της
21.07.26 , 10:00 Γαρίδες σαγανάκι: Μούρλια καλοκαιρινή συνταγή από τον Χρήστο Μοίρα
21.07.26 , 09:44 Πέθανε ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης σε ηλικία 67 ετών
21.07.26 , 09:19 Ζήνα Κουτσελίνη: Τα καλοκαιρινά looks της σε Πάρο και Αντίπαρο
21.07.26 , 09:15 Ηλεκτρικό ρεύμα: Πώς καύσωνας και Μέση Ανατολή «εκτοξεύουν» τις τιμές
21.07.26 , 09:05 Ford Puma: Με πλουσιότερο εξοπλισμό και χωρίς χρέωση
21.07.26 , 09:03 Κώστας Καρυωτάκης: Η αυτοκτονία και ο ανεκπλήρωτος έρωτας με την Πολυδούρη
21.07.26 , 08:44 Σύμη: Καλοκαιρινές διακοπές στο μικρό «παράδεισο» των Δωδεκανήσων
21.07.26 , 08:36 Συναγερμός στην Ακρόπολη: Άνδρας τραυμάτισε με μαχαίρι δύο τουρίστες
21.07.26 , 08:31 Κακοκαιρία στη Βόρεια Ελλάδα εν μέσω καύσωνα
21.07.26 , 07:38 Κορυφώνεται ο καύσωνας: Στους 43◦C θα εκτοξευτεί ο υδράργυρος
21.07.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 21 Ιουλίου
Πέθανε ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης σε ηλικία 67 ετών
Τσαλίκη - Μπέζος: Στην Επίδαυρο για να απολαύσουν την κόρη τους, Ηρώ
Συναγερμός στην Ακρόπολη: Άνδρας τραυμάτισε με μαχαίρι δύο τουρίστες
Κυψέλη: Τι αποκαλύπτει η νεκροτομή για τη γυναίκα στη βαλίτσα
Εξιτήριο για τον Γιώργο Λιβάνη: «Εμένα με κατέβαλε»
Στέφανος Νεδέλκος: Ποιος είναι ο νέος, δίμετρος σύντροφος της Σ. Χρηστίδου
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Νομίζω είμαι το πιο περίεργο πράγμα στο First Dates»
Διάσημη τραγουδίστρια ανακοίνωσε δημόσια τον χωρισμό της
Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Καλοκαιρινό ταξίδι στη νότια Ισπανία
First Dates: «Αυτός είναι; Θέλω να φύγω» - Στη Ναταλία άρεσε ο κάμεραμαν
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία AP Images
Η Jessie J τραγουδά μία από τις μεγαλύτερές της επιτυχίες

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Jessie J ανακοίνωσε τον χωρισμό της από τον Chanan Safir Colman μέσω Instagram.
  • Η απόφαση για τον χωρισμό ελήφθη πριν από καιρό, με στόχο την ευημερία του 3χρονου γιου τους, Sky.
  • Θα συνεχίσουν να στηρίζουν ο ένας τον άλλον ως φίλοι και γονείς, διατηρώντας μια υγιή σχέση.
  • Ο χωρισμός έρχεται μετά από την επιτυχή θεραπεία της Jessie J από καρκίνο του μαστού.
  • Η Jessie J και ο Chanan ήταν μαζί από το 2021 και απέκτησαν τον γιο τους τον Μάιο του 2023.

Η Jessie J ανακοίνωσε τον χωρισμό της από τον πρώην μπασκετμπολίστα Chanan Safir Colman, κλείνοντας έτσι ένα μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή της.

Η Jessie J με τον Chanan Safir Colman / Πηγή: Instagram (chanancolman)

Η Jessie J με τον Chanan Safir Colman / Πηγή: Instagram (chanancolman)

Η 38χρονη pop star έκανε γνωστή την είδηση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αποκαλύπτοντας πως είχαν πάρει εδώ και καιρό την απόφαση να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, επιλέγοντας, ωστόσο, να κρατήσουν την εξέλιξη αυτή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Διάσημη ποπ σταρ: «Ο καρκίνος δεν έχει κάνει μετάσταση, κλαίω από χαρά!»

«Ο Chanan κι εγώ αποφασίσαμε πριν από λίγο καιρό να δώσουμε τέλος στη συναισθηματική μας σχέση. Είναι μια θλιβερή και δύσκολη κατάσταση, αλλά προσπαθήσαμε να τη διαχειριστούμε ιδιωτικά και με θετικό τρόπο, ώστε ο γιος μας να μεγαλώσει μέσα σε ένα υγιές και ευτυχισμένο περιβάλλον συνεπιμέλειας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ίδια εξήγησε πως αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για την προσωπική της ζωή, για να προλάβει τις φήμες, αλλά και για να αποφύγει τυχόν εντυπώσεις γύρω από τον χωρισμό της που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Παρά το τέλος της σχέσης τους, η Jessie J ξεκαθάρισε πως οι δυο τους θα συνεχίσουν να στηρίζουν ο ένας τον άλλον, με αγάπη και φροντίδα, σεβόμενοι τις στιγμές που πέρασαν μαζί, αλλά κυρίως τον 3χρονο γιο τους, Sky, που παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά τους.

 

Η ανάρτηση της Jessie J

«Αν μας δείτε μαζί ως οικογένεια ή αν δημοσιεύσουμε ο ένας τον άλλον στα social media, αυτό ακριβώς θα είναι. Θα συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε και να αγαπάμε μαζί τον Sky, έχοντας μια όμορφη φιλική σχέση», κατέληξε στο μήνυμά της.

Η Jessie J και ο Chanan Safir Colman ήταν μαζί από το 2021, ενώ τον Μάιο του 2023 κράτησαν για πρώτη φορά στην αγκαλιά τους τον γιο τους, Sky. Ο ερχομός του μικρού τους γιου σηματοδότησε μια νέα αρχή για την τραγουδίστρια, η οποία δύο χρόνια νωρίτερα είχε βιώσει την οδυνηρή εμπειρία μιας αποβολής, για την οποία είχε μιλήσει ανοιχτά στο κοινό της.

Λίγους μόλις μήνες πριν από την ανακοίνωση του χωρισμού τους, η Jessie J είχε εκφράσει δημόσια τον θαυμασμό της για τον πρώην πλέον σύντροφό της, τονίζοντας πως είχε αποδειχθεί ένας υπέροχος πατέρας και πως μαζί λειτουργούσαν ως μια πολύ δεμένη ομάδα στην ανατροφή του Sky. Παράλληλα, είχε αποκαλύψει ότι ο γάμος δεν αποτελούσε άμεση προτεραιότητα για τους ίδιους, καθώς επιθυμούσαν ο γιος τους να είναι σε ηλικία που θα μπορεί να συμμετέχει ουσιαστικά σε αυτή την τόσο ξεχωριστή στιγμή.

Η ανακοίνωση του χωρισμού τους έγινε λίγους μήνες μετά τη μεγάλη προσωπική μάχη που έδωσε η τραγουδίστρια με τον καρκίνο του μαστού. Η Jessie J είχε γνωστοποιήσει πως ολοκλήρωσε με επιτυχία τη θεραπεία της και πως είναι πλέον ελεύθερη από την ασθένεια, έχοντας στο πλευρό της τον Chanan καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της δύσκολης διαδρομής.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
JESSIE J
 |
CHANAN SAFIR COLMAN
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αλίκη Συνατσάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Αλίκη Συνατσάκη: Η ηλικία και η σχέση της με τη δίδυμη αδελφή της, Μαίρη
Αλέξης Σταμάτης
Celebrities & Gossip Νεα
StarLight - Αλέξης Σταμάτης: «Το γράψιμο είναι τρόπος παρουσίας στη ζωή»
Ζήνα Κουτσελίνη: Τα καλοκαιρινά looks της σε Πάρο και Αντίπαρο
Celebrities & Gossip Νεα
Ζήνα Κουτσελίνη: Τα καλοκαιρινά looks της σε Πάρο και Αντίπαρο
Αργυρός: Οι Χαλαρές Στιγμές Στην Πύλο Με Τον Γιο Του
Celebrities & Gossip Νεα
Κωνσταντίνος Αργυρός: Χαλαρές στιγμές στην Πύλο με τον γιο του, Βασίλη
Νάντια Μπουλέ
Celebrities & Gossip Νεα
Νάντια Μπουλέ: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 5α γενέθλια της κόρης της
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ξέγνοιαστες στιγμές στην Ηρακλειά
Celebrities & Gossip Νεα
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ξέγνοιαστες στιγμές στην Ηρακλειά
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Celebrities & Gossip Νεα
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Το δημόσιο «ευχαριστώ» από τη Σίφνο για τη γιορτή της
Εξιτήριο για τον Γιώργο Λιβάνη: «Εμένα με κατέβαλε»
Celebrities & Gossip Νεα
Εξιτήριο για τον Γιώργο Λιβάνη: «Εμένα με κατέβαλε»
Κατερίνα Καινούργιου: Ερωτευτήκαμε Την Κόκκινη Chanel Της
Celebrities & Gossip Νεα
Καινούργιου: Ερωτευτήκαμε την κόκκινη Chanel της - Ιδανική για το νησί!
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top