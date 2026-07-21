Η Jessie J ανακοίνωσε τον χωρισμό της από τον πρώην μπασκετμπολίστα Chanan Safir Colman, κλείνοντας έτσι ένα μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή της.

Η Jessie J με τον Chanan Safir Colman / Πηγή: Instagram (chanancolman)

Η 38χρονη pop star έκανε γνωστή την είδηση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αποκαλύπτοντας πως είχαν πάρει εδώ και καιρό την απόφαση να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, επιλέγοντας, ωστόσο, να κρατήσουν την εξέλιξη αυτή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Ο Chanan κι εγώ αποφασίσαμε πριν από λίγο καιρό να δώσουμε τέλος στη συναισθηματική μας σχέση. Είναι μια θλιβερή και δύσκολη κατάσταση, αλλά προσπαθήσαμε να τη διαχειριστούμε ιδιωτικά και με θετικό τρόπο, ώστε ο γιος μας να μεγαλώσει μέσα σε ένα υγιές και ευτυχισμένο περιβάλλον συνεπιμέλειας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ίδια εξήγησε πως αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για την προσωπική της ζωή, για να προλάβει τις φήμες, αλλά και για να αποφύγει τυχόν εντυπώσεις γύρω από τον χωρισμό της που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Παρά το τέλος της σχέσης τους, η Jessie J ξεκαθάρισε πως οι δυο τους θα συνεχίσουν να στηρίζουν ο ένας τον άλλον, με αγάπη και φροντίδα, σεβόμενοι τις στιγμές που πέρασαν μαζί, αλλά κυρίως τον 3χρονο γιο τους, Sky, που παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά τους.

Η ανάρτηση της Jessie J

«Αν μας δείτε μαζί ως οικογένεια ή αν δημοσιεύσουμε ο ένας τον άλλον στα social media, αυτό ακριβώς θα είναι. Θα συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε και να αγαπάμε μαζί τον Sky, έχοντας μια όμορφη φιλική σχέση», κατέληξε στο μήνυμά της.

Η Jessie J και ο Chanan Safir Colman ήταν μαζί από το 2021, ενώ τον Μάιο του 2023 κράτησαν για πρώτη φορά στην αγκαλιά τους τον γιο τους, Sky. Ο ερχομός του μικρού τους γιου σηματοδότησε μια νέα αρχή για την τραγουδίστρια, η οποία δύο χρόνια νωρίτερα είχε βιώσει την οδυνηρή εμπειρία μιας αποβολής, για την οποία είχε μιλήσει ανοιχτά στο κοινό της.

Λίγους μόλις μήνες πριν από την ανακοίνωση του χωρισμού τους, η Jessie J είχε εκφράσει δημόσια τον θαυμασμό της για τον πρώην πλέον σύντροφό της, τονίζοντας πως είχε αποδειχθεί ένας υπέροχος πατέρας και πως μαζί λειτουργούσαν ως μια πολύ δεμένη ομάδα στην ανατροφή του Sky. Παράλληλα, είχε αποκαλύψει ότι ο γάμος δεν αποτελούσε άμεση προτεραιότητα για τους ίδιους, καθώς επιθυμούσαν ο γιος τους να είναι σε ηλικία που θα μπορεί να συμμετέχει ουσιαστικά σε αυτή την τόσο ξεχωριστή στιγμή.

Η ανακοίνωση του χωρισμού τους έγινε λίγους μήνες μετά τη μεγάλη προσωπική μάχη που έδωσε η τραγουδίστρια με τον καρκίνο του μαστού. Η Jessie J είχε γνωστοποιήσει πως ολοκλήρωσε με επιτυχία τη θεραπεία της και πως είναι πλέον ελεύθερη από την ασθένεια, έχοντας στο πλευρό της τον Chanan καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της δύσκολης διαδρομής.