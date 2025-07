Διάσημη ποπ σταρ: «Ο καρκίνος δεν έχει κάνει μετάσταση, κλαίω από χαρά!»

Ιδιαίτερα ευχάριστα είναι τα νέα για την υγεία της Jessie J, η οποία πρόσφατα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του μαστού.

Η Jessie J σε εμφάνισή της στο Λος Άντζελες το 2018 /Φωτογραφία AP Images/Chris Pizzello

Η 37χρονη Βρετανή τραγουδίστρια ανακοίνωσε μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης στο Instagram ότι τα αποτελέσματα των τελευταίων εξετάσεων είναι άκρως ενθαρρυντικά: «Ο καρκίνος δεν έχει κάνει μετάσταση». Η ίδια περιέγραψε τη στιγμή ως μία έκρηξη χαράς, δηλώνοντας ότι έκλαιγε από ανακούφιση.

Στην ανάρτησή της, η Jessie J μοιράστηκε ένα βίντεο με τον γιο της, τον οποίο κρατά στην αγκαλιά της. Στο βίντεο, ο μικρός, μετά από παρότρυνση της μητέρας του, ακούγεται να λέει με παιδική αθωότητα: «Η μαμά θα γίνει καλά». Αυτό το τρυφερό απόσπασμα, όπως αποκάλυψε η ίδια, τραβήχτηκε μόλις μία ημέρα πριν από την επέμβαση, προσδίδοντας ακόμα μεγαλύτερη συναισθηματική φόρτιση στην ανακοίνωση.

Η ανάρτηση της Jessie J

Η λεζάντα που συνόδευε το βίντεο ήταν γεμάτη ευγνωμοσύνη και ελπίδα: «Και… είμαι καλά! Αποτελέσματα = Δεν υπάρχει μετάσταση καρκίνου. Κλαίω από χαρά. Σας ευχαριστώ για τις προσευχές, την αγάπη, τις ευχές, τη χαρά και όλη τη θετική ενέργεια. Αυτό το βίντεο είναι από το βράδυ πριν από την επέμβαση. Το ονομάσαμε ''αγόρι μου''. Είσαι η μεγαλύτερη ακτίνα φωτός στη ζωή μου και με εσένα δίπλα μου το σκοτάδι δε θα νικήσει ποτέ. Υπάρχει ακόμα αρκετός δρόμος για την ανάρρωση και μία επέμβαση ακόμη. Αλλά προς το παρόν είναι ώρα για ευγνωμοσύνη».

Το πρώτο hit της Jessie J ήταν το Do it like a Dude

Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί ένα τεράστιο βήμα προς την πλήρη ανάρρωση για την Jessie J, η οποία, παρά τις επερχόμενες προκλήσεις, όπως μια ακόμα επέμβαση κι η συνεχιζόμενη πορεία ανάρρωσης, παραμένει αισιόδοξη και ευγνώμων για την αγάπη και την υποστήριξη που λαμβάνει.

Τεράστια επιτυχία της Jessie J το Bang Bang με την Ariana Grande και τη Nicki Minaj

Tο πλήρες όνομα της είναι Jessica Ellen Cornish γεννήθηκε στις 27 Μαρτίου 1988 στο Λονδίνο. Ξεκίνησε την καριέρα της σε ηλικία 11 ετών με έναν ρόλο στο μιούζικαλ του West End Whistle Down the Wind.

Έγινε γνωστή με την κυκλοφορία του ντεμπούτου της single, Do It like a Dude το 2010 ενώ το Price Tag που έγινε διεθνής επιτυχία. Έχει κυκλοφορήσει αρκετά άλμπουμ, όπως τα Who You Are, Alive και Sweet Talker, με το τελευταίο να περιλαμβάνει το επιτυχημένο Bang Bang.

