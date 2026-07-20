Εξιτήριο για τον Γιώργο Λιβάνη: «Εμένα με κατέβαλε»

Η περιπέτεια υγείας του Γιώργου Λιβάνη ανήκει πλέον στο παρελθόν, καθώς ο δημοφιλής τραγουδιστής πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram ότι είναι πλέον καλά.

Πριν από λίγες ημέρες, ο Γιώργος Λιβάνης είχε γνωστοποιήσει μέσω των social media ότι ταλαιπωρήθηκε από οξεία γαστρεντερίτιδα, γεγονός που τον υποχρέωσε να αναβάλει τις προγραμματισμένες επαγγελματικές του εμφανίσεις, προκαλώντας ανησυχία στους θαυμαστές του.

Το απόγευμα της Δευτέρας 20 Ιουλίου, ο τραγουδιστής εμφανίστηκε ξανά στα Instagram Stories, θέλοντας να καθησυχάσει όσους ανησύχησαν για την κατάσταση της υγείας του.

«Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματά σας και την αγάπη σας. Είμαι μια χαρά. Πήρα εξιτήριο. Δεν ήταν κάτι σοβαρό, απλά εμένα με κατέβαλε πολύ. Επιστρέφουμε στην καθημερινότητα. Σας αγαπώ πολύ», είπε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που δέχτηκε.

Πλέον, ο Γιώργος Λιβάνης αναμένεται να επιστρέψει κανονικά στις επαγγελματικές του δραστηριότητες. Αυτή την περίοδο εμφανίζεται στο Vog Athens μαζί με τη Λένα Ζευγαρά και τον Λευτέρη Κρίκη, ενώ συμμετέχει και στη θεατρική παράσταση «Του αγοριού απέναντι» στο θέατρο Άλσος.