Εξιτήριο για τον Γιώργο Λιβάνη: «Εμένα με κατέβαλε»

Το μήνυμα που έστειλε στους διαδικτυακούς του φίλους

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Λιβάνης πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και είναι καλά.
  • Είχε ταλαιπωρηθεί από οξεία γαστρεντερίτιδα, αναβάλλοντας επαγγελματικές εμφανίσεις.
  • Ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για τη στήριξη και την αγάπη τους μέσω Instagram.
  • Επιστρέφει στις επαγγελματικές του δραστηριότητες, εμφανιζόμενος στο Vog Athens και συμμετέχοντας στη θεατρική παράσταση 'Του αγοριού απέναντι'.

Η περιπέτεια υγείας του Γιώργου Λιβάνη ανήκει πλέον στο παρελθόν, καθώς ο δημοφιλής τραγουδιστής πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram ότι είναι πλέον καλά.

λιβανης

Πριν από λίγες ημέρες, ο Γιώργος Λιβάνης είχε γνωστοποιήσει μέσω των social media ότι ταλαιπωρήθηκε από οξεία γαστρεντερίτιδα, γεγονός που τον υποχρέωσε να αναβάλει τις προγραμματισμένες επαγγελματικές του εμφανίσεις, προκαλώντας ανησυχία στους θαυμαστές του.

Το απόγευμα της Δευτέρας 20 Ιουλίου, ο τραγουδιστής εμφανίστηκε ξανά στα Instagram Stories, θέλοντας να καθησυχάσει όσους ανησύχησαν για την κατάσταση της υγείας του.

Λιβάνης: Η αποκάλυψη για το πρόβλημα υγείας - Γιατί ακύρωσε τις εμφανίσεις

«Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματά σας και την αγάπη σας. Είμαι μια χαρά. Πήρα εξιτήριο. Δεν ήταν κάτι σοβαρό, απλά εμένα με κατέβαλε πολύ. Επιστρέφουμε στην καθημερινότητα. Σας αγαπώ πολύ», είπε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που δέχτηκε.

Πλέον, ο Γιώργος Λιβάνης αναμένεται να επιστρέψει κανονικά στις επαγγελματικές του δραστηριότητες. Αυτή την περίοδο εμφανίζεται στο Vog Athens μαζί με τη Λένα Ζευγαρά και τον Λευτέρη Κρίκη, ενώ συμμετέχει και στη θεατρική παράσταση «Του αγοριού απέναντι» στο θέατρο Άλσος.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ
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