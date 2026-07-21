Ηλεκτρικό ρεύμα: Πώς καύσωνας και Μέση Ανατολή «εκτοξεύουν» τις τιμές

Αύξηση 22% στη μέση τιμή του τον Ιούλιο

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Οικονομια
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Δημιουργήθηκε με τη χρήση AI
Ρεύμα: Αναλυτική σύγκριση νέων τιμολογίων / MEGA News

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αύξηση 22% στις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος τον Ιούλιο λόγω καύσωνα και γεωπολιτικών αναταράξεων στη Μέση Ανατολή.
  • Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας εκτοξεύεται λόγω της χρήσης κλιματιστικών, με τις ΑΠΕ να καλύπτουν το 84% της ζήτησης το μεσημέρι.
  • Η διεθνής ανησυχία για την ασφάλεια του εφοδιασμού φυσικού αερίου επηρεάζει τις τιμές στην ελληνική αγορά.
  • Οι καταναλωτές αναμένεται να δουν αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος, με μέτρα στήριξης να εξετάζονται από την κυβέρνηση.
  • Η πορεία των τιμών θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια του καύσωνα και τις διεθνείς τιμές φυσικού αερίου.

Σημαντικές αυξήσεις τιμών καλούνται να διαχειριστούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, λόγω της κατακόρυφης ανόδου της αξίας του ρεύματος. Η μέση τιμή στη χονδρική αγορά ηλεκτρικού ρεύματος σημειώνει άλμα της τάξεως του 22%, διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα πιεστικό σκηνικό για τους καταναλωτές. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα ενός συνδυασμού εγχώριων και διεθνών παραγόντων, με κυριότερο τις γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή.

Λογαριασμοί ρεύματος: Έρχεται το κόκκινο τιμολόγιο

Ηλεκτρικό ρεύμα: Ο καύσωνας εκτινάσσει τη ζήτηση και τις τιμές

Ο καύσωνας επηρεάζει και το... πορτοφόλι μας / Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)

Ηλεκτρικό ρεύμα: Ο καύσωνας εκτινάσσει τη ζήτηση και τις τιμές

Ο καύσωνας που πλήττει τη χώρα οδηγεί σε κατακόρυφη αύξηση της χρήσης κλιματιστικών και ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδα αιχμής.

Για να καλυφθούν οι αυξημένες ενεργειακές ανάγκες του ηλεκτρικού δικτύου, επιστρατεύονται όλες οι διαθέσιμες μονάδες παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των θερμικών μονάδων φυσικού αερίου. Επιπλέον, παρά τη σημαντική συμβολή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) κατά τις μεσημεριανές ώρες, η υποχώρηση της ηλιακής παραγωγής το απογεύμα και το βράδυ –σε συνδυασμό με τη διατήρηση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών– αναγκάζει το σύστημα να βασίζεται σε ακριβότερες συμβατικές πηγές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ότι στις 15:00 το μεσημέρι από φορτίο 10.413 MW, τα 8.713 MW προέρχονταν από ΑΠΕ - που αντιστοιχεία στο 84% της συνολικής ζήτησης-.

Πέραν της αυξημένης εγχώριας ζήτησης, καθοριστικό ρόλο στην ανατίμηση διαδραματίζει το διεθνές περιβάλλον και συγκεκριμένα η κλιμάκωση της έντασης στον Περσικό Κόλπο. Οι γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή τροφοδοτούν την ανησυχία για την ασφάλεια του εφοδιασμού και τις ροές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), προκαλώντας νευρικότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Νέες ανατιμήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα τον Ιούνιο!

Ως αποτέλεσμα, οι τιμές του φυσικού αερίου στον ευρωπαϊκό κόμβο συναλλαγών (TTF) σημειώνουν ανοδικές τάσεις. Καθώς το φυσικό αέριο παραμένει το καύσιμο που καθορίζει την οριακή τιμή συστήματος στην ελληνική αγορά κατά τις ώρες αιχμής, κάθε διεθνής ανατίμηση μετακυλίεται άμεσα στο κόστος ηλεκτροπαραγωγής.

Τιμή ηλεκτρικού ρεύματος

Αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τον Ιούλιο / Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)

Ηλεκτρικό ρεύμα: Επιπτώσεις στα τιμολόγια και μέτρα προστασίας των καταναλωτών

Η αύξηση της χονδρικής τιμής κατά 22% αναμένεται να αποτυπωθεί αναπόφευκτα στα πράσινα και κίτρινα τιμολόγια ρεύματος που ανακοινώνουν οι πάροχοι. Οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικά φουσκωμένους λογαριασμούς σε μια περίοδο όπου η κατανάλωση βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο του έτους λόγω της αυξημένης χρήσης κλιματιστικών.

Απέναντι σε αυτό το κύμα ανατιμήσεων, το οικονομικό επιτελείο και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, εξετάζοντας την ενεργοποίηση έκτακτων μηχανισμών στήριξης ή στοχευμένων επιδοτήσεων, ώστε να απορροφηθεί μέρος της επιβάρυνσης για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Ταυτόχρονα, συνιστάται στους πολίτες η ορθολογική χρήση των συσκευών υψηλής κατανάλωσης και η αξιοποίηση ενεργειακά αποδοτικών πρακτικών για τον περιορισμό του τελικού κόστους.

Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι ισχύει για το νέο διζωνικό σύστημα

Η πορεία των τιμών για το υπόλοιπο του καλοκαιριού θα εξαρτηθεί άμεσα από τη διάρκεια των υψηλών θερμοκρασιών και την εξέλιξη των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου. Εφόσον οι γεωπολιτικές πιέσεις στον Περσικό Κόλπο διατηρηθούν και οι συνθήκες καύσωνα συνεχιστούν, η αγορά ενέργειας θα παραμείνει σε καθεστώς υψηλής μεταβλητότητας.

 

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