Σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία αναμένεται να τεθούν μέσα στο επόμενο δεκαήμερο 388 νέες «έξυπνες» κάμερες κυκλοφορίας στην Αττική, οι οποίες στην πρώτη φάση θα καταγράφουν αποκλειστικά τις παραβάσεις παραβίασης του ερυθρού σηματοδότη, με τις κλήσεις να εκδίδονται αυτόματα και να αποστέλλονται στους ιδιοκτήτες των οχημάτων.

Τις επόμενες 10 μέρες θα εγκατασταθούν 388 νέες «έξυπνες» κάμερες κυκλοφορίας στην Αττική

Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, επισημαίνοντας ότι το έργο της Περιφέρειας Αττικής έχει ολοκληρωθεί και απομένουν μόνο οι τελευταίες τεχνικές ρυθμίσεις του λογισμικού.

«Τοποθετήθηκαν και θα λειτουργήσουν προκειμένου να γλιτώσουμε από την πιο επικίνδυνη των παραβάσεων, την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Επιμένω πως είναι σημαντικό να νιώθουμε ασφαλείς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

«Έξυπνες» κάμερες: Αυτόματες κλήσεις για όσους περνούν με κόκκινο

Στην πρώτη φάση εφαρμογής τους, οι νέες κάμερες θα καταγράφουν αποκλειστικά τις παραβιάσεις του κόκκινου σηματοδότη. Οι σχετικές κλήσεις θα εκδίδονται αυτοματοποιημένα μέσω του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος και θα αποστέλλονται απευθείας στους ιδιοκτήτες των οχημάτων.

Οι κάμερες θα καταγράφουν αποκλειστικά τις παραβιάσεις του κόκκινου σηματοδότη

Η αυτοματοποίηση της διαδικασίας αποτελεί βασικό στοιχείο του νέου μοντέλου ελέγχου, καθώς περιορίζει τη χειροκίνητη διαχείριση των παραβάσεων, μειώνει τα περιθώρια λαθών και επιταχύνει σημαντικά την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το νέο σύστημα φιλοδοξεί να ενισχύσει την οδική ασφάλεια, δίνοντας έμφαση στην αντιμετώπιση μίας από τις πιο επικίνδυνες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ήδη 4.000 κλήσεις από τις «έξυπνες» κάμερες

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Δημήτρης Παπαστεργίου αποκάλυψε ότι από τις «έξυπνες» κάμερες που λειτουργούν ήδη σε κεντρικά σημεία της Αττικής έχουν βεβαιωθεί περίπου 4.000 παραβάσεις, κυρίως για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.

Από τις κάμερες που υπάρχουν ήδη έχουν βεβαιωθεί 4.000 παραβάσεις

Όπως είπε, οι κλήσεις φτάνουν πλέον στους παραβάτες μέσα σε λίγες ώρες, καθώς το σύστημα λειτουργεί κανονικά μετά τις αρχικές τεχνικές δυσκολίες.

«Όποια λάθη υπήρξαν έχουν εξαλειφθεί», τόνισε ο υπουργός.

Αναφερόμενος στις ενστάσεις που είχαν υποβληθεί στην πρώτη περίοδο λειτουργίας του συστήματος, σημείωσε:

«Υπήρχε το 0,7% των κλήσεων που έγιναν δεκτές οι ενστάσεις - στην πρώτη φάση μέχρι να ρυθμιστεί το σύστημα και να μάθουν οι άνθρωποι πώς να το χειρίζονται -, το τελευταίο διάστημα δεν έχει καταγραφεί τέτοια περίπτωση».

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ανακοίνωσε την επέκταση των ελέγχων με τεχνητή νοημοσύνη

Το επόμενο βήμα: Κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη

Παράλληλα με την επέκταση του υφιστάμενου δικτύου, το υπουργείο προχωρά και στην πιλοτική λειτουργία δύο νέων καμερών τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν έως ότου ολοκληρωθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την ευρύτερη ανάπτυξη του συστήματος.

Οι συγκεκριμένες κάμερες διαθέτουν δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης πολλαπλών παραβάσεων και δεν περιορίζονται μόνο στην καταγραφή της παραβίασης του κόκκινου σηματοδότη.

Θα τοποθετηθούν και δύο κάμερες ΑΙ πιλοτικά που θα εντοπίζουν και άλλες παραβάσεις εκτός της παραβίασης ερυθρού σηματοδότη

Ειδικότερα, θα μπορούν να εντοπίζουν:

οδηγούς και συνεπιβάτες δικύκλων που δε φορούν προστατευτικό κράνος,

οδηγούς και επιβάτες αυτοκινήτων που δε χρησιμοποιούν ζώνη ασφαλείας,

οδηγούς που χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο κατά την οδήγηση,

καθώς και την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαστεργίου, κάμερες αυτού του τύπου λειτουργούν ήδη σε βασικούς οδικούς άξονες, όπως η Λεωφόρος Συγγρού, η Μεσογείων και η Βουλιαγμένης, ενώ το επόμενο διάστημα θα προστεθούν ακόμη δύο.

Η αξιοποίηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί μέρος της συνολικότερης προσπάθειας εκσυγχρονισμού της οδικής επιτήρησης, με στόχο τη διεύρυνση των ελέγχων χωρίς την αντίστοιχη αύξηση της φυσικής παρουσίας αστυνομικών δυνάμεων.

Τι ισχύει για τις λεωφορειολωρίδες

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στους ελέγχους για την παράνομη χρήση των λεωφορειολωρίδων, διευκρινίζοντας ότι προς το παρόν το σύστημα βρίσκεται σε πιλοτική φάση.

Όπως εξήγησε, η καταγραφή των σχετικών παραβάσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω των δέκα ειδικών καμερών που έχουν εγκατασταθεί σε αστικά λεωφορεία.

Το σύστημα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το δίκτυο των σταθερών καμερών και έχει στόχο να προστατεύσει την αποκλειστική κυκλοφορία των μέσων μαζικής μεταφοράς σε βασικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας.

Ψηφιακή επιτήρηση για μεγαλύτερη οδική ασφάλεια

Η επέκταση του δικτύου καμερών εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της κυβέρνησης για την ψηφιοποίηση της διαχείρισης της οδικής κυκλοφορίας και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Η φιλοσοφία του νέου συστήματος βασίζεται στην αυτόματη διαπίστωση παραβάσεων υψηλής επικινδυνότητας, όπως η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους, συμπεριφορές που συγκαταλέγονται διαχρονικά στις βασικές αιτίες πρόκλησης σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.

Με την ενεργοποίηση των 388 νέων καμερών, οι έλεγχοι στους δρόμους της Αττικής αναμένεται να εντατικοποιηθούν, ενώ η διαδικασία βεβαίωσης των παραβάσεων θα γίνεται πλέον σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων ψηφιακών τεχνολογιών.

